Борис Кустодиев: «Худые женщины на творчество не вдохновляют!»

Кустодиев, который говорил, что худые женщины на творчество не вдохновляют, всю жизнь был верен своей стройной супруге Юлии
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«Настоящий Кустодиев — это русская ярмарка, пестрядь, «глазастые» ситцы, варварская «драка красок», русский посад и русское село, с их гармониками, пряниками, расфуфыренными девками и лихими парнями… Это его настоящая сфера, его настоящая радость», - писал Александр Бенуа в 1911 году. В целом, очень верно: яркие цвета (и цветочки на ткани), простые люди, жизнерадостность. Но самые знаменитые свои картины Кустодиев написал уже после этого отзыва - за те 17 лет, что ему оставалось прожить на свете. Сегодня он ассоциируется с эпическими чаепитиями, с гигантами (Шаляпин, Большевик) и роскошными, пышнотелыми, тоже по-своему гигантскими женщинами, написанными с огромной нежностью и легкой иронией.
Пересказывать его биографию - задача неблагодарная. Родился в Астрахани, в детстве был потрясен выставкой передвижников, учился в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств, всю жизнь прожил с одной женой, тяжело болел, умер в 49 лет. Вот и все. Подлинная его жизнь была на чудесных холстах - о них и расскажем.
По воспоминаниям дочери художника, основой картины служил русский лубок, вывески, игрушки народных умельцев, русские вышивки и костюмы
Классическая обнаженная с полотен старых мастеров, только перенесенная в купеческую, народную, уютную русскую опочивальню. Одна из самых прелестных картин в истории русского искусства, «Красавица» родилась, когда Кустодиев наблюдал за репетициями спектакля «Смерть Пазухина» по Салтыкову-Щедрину в МХТ (он его оформлял). Его внимание привлекла актриса Фаина Шевченко, чьи пышные формы его и вдохновили («Худые женщины на творчество не вдохновляют!» - полагал Кустодиев, который в жизни был верен своей стройной супруге). Актрису удалось уломать позировать в обнаженном виде. Говорят, она была недовольна, что получилась толстой, но художник ее успокоил. В МХТ она служила еще много лет, получила две Сталинские премии. На экране ее можно увидеть в фильмах «Давид Гурамишвили» (1946, там она играет императрицу Анну Иоанновну) и «Композитор Глинка» (1952).
Купчих Кустодиев писал много раз - в интерьере и на фоне пейзажа, обнаженными и в нарядных платьях
У Кустодиева была опухоль спинного мозга, из-за этого он не мог ходить (для редких выездов ему сделали специальное кресло, на котором его носили). А в России случилась революция, шла гражданская война, начиналась разруха. Все биографы поражаются, что именно в этот период он писал светлые и радостные картины, но это легко объяснить одной цитатой из самого художника: «Так как мой мир теперь это только моя комната, так уж очень тоскливо без света и солнышка. Вот и занимаюсь тем, что стараюсь на картинах своих это солнышко, хотя бы только отблески его, поймать и запечатлеть». Моделью для самой знаменитой картины из «купеческого цикла» (а купчих он написал много) стала его соседка по подъезду, первокурсница медицинского факультета Галина Адеркас; она принадлежала к дворянскому, а отнюдь не к купеческому роду. Потом стала певицей.
Кустодиев предчувствовал, что «Большевика» будут сравнивать с «Вступлением»
Знаменитое полотно, на котором сама Революция идет по городу. Советские искусствоведы считали, что Кустодиев прославляет Большевика, но есть и другая версия: он изобразил монстра, этакого Годзиллу, шагающего по людям. В 1906-м Кустодиев опубликовал «Вступление» - очень похожий по композиции рисунок, посвященный революции 1905 года, и там гигантский скелет, сама Смерть, давила на улицах людей. А за спиной у нее было багровое зарево, словно плащ - очень похожее на красное знамя в руках Большевика, воплощающего ярость и готовность смести все на своем пути. Кустодиев сам долго не решался показать картину на выставках, предчувствуя, что ее сравнят с «Вступлением» и сделают соответствующие выводы. Шаляпин, говорят, когда увидел «Большевика», воскликнул: «Все, пора уезжать!» - и вскоре отправился за границу; как потом выяснилось, навсегда. Вряд ли они с Кустодиевым тогда подозревали, что полотно со временем благополучно попадет в советские учебники.
Уменьшенная копия-повторение портрета (99,5х81 см) хранится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге
Художник познакомился с Шаляпиным, когда самый знаменитый оперный певец России приехал к нему в гости вместе с Горьким. Потом Шаляпин предложил Кустодиеву поработать над оформлением оперы «Вражья сила» - он в ней и пел, и сам ее ставил. Потом Кустодиев написал портрет альтернативной, неофициальной шаляпинской жены (у него их было две) Марии Петцольд. И, наконец, Шаляпин выкроил время, чтобы позировать для портрета, с которым будет ассоциироваться вечно. Он изображен на фоне широкой Масленицы, рядом с ним - любимый бульдог Ройка (чтобы он позировал с поднятой головой, на шкафу разместили кошку - пес все время на нее смотрел).
Оригинал портрета (215х172 см) дочери певца Марфа и Марина в 1968 году передали в дар Ленинградскому театральному музею. С 1985 года картина выставляется в доме-музее Ф. И. Шаляпина. Фото: theatremuseum.ru
Кустодиеву было работать очень трудно: полотно огромное, а он из-за болезни не мог встать с кресла. Пришлось придумать сложную конструкцию, то наклонявшую, то приподнимавшую холст. Первоначально картина называлась «Ф. И. Шаляпин в незнакомом городе», но это название быстро ушло. Певец остался в таком восторге, что купил портрет и увез в эмиграцию. Говорят, Кустодиев даже ни разу не видел собственной работы «в отдалении», нормально вывешенной.
«Венера» написана на обороте полотна 1906 года «На террасе»
Кустодиев говорил, что хочет написать сто видов купальщиц, как Хокусай написал сто видов горы Фудзи. И самая известная его обнаженная девушка находится в контакте с водой - хотя и не купается, а моется в бане. «Русская Венера» - одна из последних работ Кустодиева. Рассказывают, что моделью стала его родная 20-летняя дочь Ирина, которая, в отличие от худощавой жены, представляла излюбленный им тип пышной русоволосой женщины. Впрочем, похоже, что нагое тело он все-таки зарисовывал с некоей юной натурщицы. Денег на холст у него не было, и он написал «Венеру» на обороте другого, старого полотна «На террасе» (сейчас двойная картина выставлена в Нижегородском музее, можно рассмотреть обе ее стороны).