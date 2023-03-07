Борис Кустодиев: «Худые женщины на творчество не вдохновляют!»

Кустодиев, который говорил, что худые женщины на творчество не вдохновляют, всю жизнь был верен своей стройной супруге Юлии Фото: ru.wikipedia.org

«Настоящий Кустодиев — это русская ярмарка, пестрядь, «глазастые» ситцы, варварская «драка красок», русский посад и русское село, с их гармониками, пряниками, расфуфыренными девками и лихими парнями… Это его настоящая сфера, его настоящая радость», - писал Александр Бенуа в 1911 году. В целом, очень верно: яркие цвета (и цветочки на ткани), простые люди, жизнерадостность. Но самые знаменитые свои картины Кустодиев написал уже после этого отзыва - за те 17 лет, что ему оставалось прожить на свете. Сегодня он ассоциируется с эпическими чаепитиями, с гигантами (Шаляпин, Большевик) и роскошными, пышнотелыми, тоже по-своему гигантскими женщинами, написанными с огромной нежностью и легкой иронией.

Пересказывать его биографию - задача неблагодарная. Родился в Астрахани, в детстве был потрясен выставкой передвижников, учился в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств, всю жизнь прожил с одной женой, тяжело болел, умер в 49 лет. Вот и все. Подлинная его жизнь была на чудесных холстах - о них и расскажем.

«Красавица» (1915)

По воспоминаниям дочери художника, основой картины служил русский лубок, вывески, игрушки народных умельцев, русские вышивки и костюмы

Классическая обнаженная с полотен старых мастеров, только перенесенная в купеческую, народную, уютную русскую опочивальню. Одна из самых прелестных картин в истории русского искусства, «Красавица» родилась, когда Кустодиев наблюдал за репетициями спектакля «Смерть Пазухина» по Салтыкову-Щедрину в МХТ (он его оформлял). Его внимание привлекла актриса Фаина Шевченко, чьи пышные формы его и вдохновили («Худые женщины на творчество не вдохновляют!» - полагал Кустодиев, который в жизни был верен своей стройной супруге). Актрису удалось уломать позировать в обнаженном виде. Говорят, она была недовольна, что получилась толстой, но художник ее успокоил. В МХТ она служила еще много лет, получила две Сталинские премии. На экране ее можно увидеть в фильмах «Давид Гурамишвили» (1946, там она играет императрицу Анну Иоанновну) и «Композитор Глинка» (1952).

«Купчиха за чаем» (1918)

Купчих Кустодиев писал много раз - в интерьере и на фоне пейзажа, обнаженными и в нарядных платьях

У Кустодиева была опухоль спинного мозга, из-за этого он не мог ходить (для редких выездов ему сделали специальное кресло, на котором его носили). А в России случилась революция, шла гражданская война, начиналась разруха. Все биографы поражаются, что именно в этот период он писал светлые и радостные картины, но это легко объяснить одной цитатой из самого художника: «Так как мой мир теперь это только моя комната, так уж очень тоскливо без света и солнышка. Вот и занимаюсь тем, что стараюсь на картинах своих это солнышко, хотя бы только отблески его, поймать и запечатлеть». Моделью для самой знаменитой картины из «купеческого цикла» (а купчих он написал много) стала его соседка по подъезду, первокурсница медицинского факультета Галина Адеркас; она принадлежала к дворянскому, а отнюдь не к купеческому роду. Потом стала певицей.

«Большевик» (1920)

Кустодиев предчувствовал, что «Большевика» будут сравнивать с «Вступлением»

Знаменитое полотно, на котором сама Революция идет по городу. Советские искусствоведы считали, что Кустодиев прославляет Большевика, но есть и другая версия: он изобразил монстра, этакого Годзиллу, шагающего по людям. В 1906-м Кустодиев опубликовал «Вступление» - очень похожий по композиции рисунок, посвященный революции 1905 года, и там гигантский скелет, сама Смерть, давила на улицах людей. А за спиной у нее было багровое зарево, словно плащ - очень похожее на красное знамя в руках Большевика, воплощающего ярость и готовность смести все на своем пути. Кустодиев сам долго не решался показать картину на выставках, предчувствуя, что ее сравнят с «Вступлением» и сделают соответствующие выводы. Шаляпин, говорят, когда увидел «Большевика», воскликнул: «Все, пора уезжать!» - и вскоре отправился за границу; как потом выяснилось, навсегда. Вряд ли они с Кустодиевым тогда подозревали, что полотно со временем благополучно попадет в советские учебники.

«Портрет Ф.И. Шаляпина» (1922)

Уменьшенная копия-повторение портрета (99,5х81 см) хранится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге

Художник познакомился с Шаляпиным, когда самый знаменитый оперный певец России приехал к нему в гости вместе с Горьким. Потом Шаляпин предложил Кустодиеву поработать над оформлением оперы «Вражья сила» - он в ней и пел, и сам ее ставил. Потом Кустодиев написал портрет альтернативной, неофициальной шаляпинской жены (у него их было две) Марии Петцольд. И, наконец, Шаляпин выкроил время, чтобы позировать для портрета, с которым будет ассоциироваться вечно. Он изображен на фоне широкой Масленицы, рядом с ним - любимый бульдог Ройка (чтобы он позировал с поднятой головой, на шкафу разместили кошку - пес все время на нее смотрел).

Оригинал портрета (215х172 см) дочери певца Марфа и Марина в 1968 году передали в дар Ленинградскому театральному музею. С 1985 года картина выставляется в доме-музее Ф. И. Шаляпина. Фото: theatremuseum.ru

Кустодиеву было работать очень трудно: полотно огромное, а он из-за болезни не мог встать с кресла. Пришлось придумать сложную конструкцию, то наклонявшую, то приподнимавшую холст. Первоначально картина называлась «Ф. И. Шаляпин в незнакомом городе», но это название быстро ушло. Певец остался в таком восторге, что купил портрет и увез в эмиграцию. Говорят, Кустодиев даже ни разу не видел собственной работы «в отдалении», нормально вывешенной.

«Русская Венера» (1925-26)

«Венера» написана на обороте полотна 1906 года «На террасе»

Кустодиев говорил, что хочет написать сто видов купальщиц, как Хокусай написал сто видов горы Фудзи. И самая известная его обнаженная девушка находится в контакте с водой - хотя и не купается, а моется в бане. «Русская Венера» - одна из последних работ Кустодиева. Рассказывают, что моделью стала его родная 20-летняя дочь Ирина, которая, в отличие от худощавой жены, представляла излюбленный им тип пышной русоволосой женщины. Впрочем, похоже, что нагое тело он все-таки зарисовывал с некоей юной натурщицы. Денег на холст у него не было, и он написал «Венеру» на обороте другого, старого полотна «На террасе» (сейчас двойная картина выставлена в Нижегородском музее, можно рассмотреть обе ее стороны).