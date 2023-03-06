Металлурги делают ставку на инновации

Металлурги понимают, что у них нет права на ошибку. Фото: Алексей Иванов

Несмотря на уход зарубежных инжиниринговых компаний, российские металлурги не собираются отказываться от планов технологического развития и экологических обязательств. Просто если раньше они могли рассчитывать на приобретение уже опробованных технологий, то сейчас в первую очередь надеются на собственные разработки. Об этом и многом другом эксперты говорили на сессии «Зеленая металлургия», которую организовала компания ЕВРАЗ на площадке форума-выставки «Чистая страна» в Сколково.

«ЗЕЛЕНЫЕ» РЕЛЬСЫ

Металлургическая отрасль считается консервативной. Это предприятия по производству телефонов выдают по несколько новинок в год, а в металлургии каждый технологический цикл рассчитан на 15 – 20 лет. Инвестиции – миллиардные. На создание опытных установок требуются годы и опять-таки немалые суммы. По сути дела, у металлургов просто нет права на ошибку.

«Давайте посмотрим на мировой опыт – металлурги разрабатывают технологии вскладчину либо при помощи государства, поскольку ни одна компания такие проекты просто не потянет, – отметил директор по координации природоохранной деятельности ЕВРАЗа Максим Епифанцев. – Потом они получают технологию, которую тиражируют, а затем продают в том числе и нам. С точки зрения синергии, хорошо бы нам иметь прорывные технологии для кардинального изменения металлургии. Скинуться на них «всем миром», собрать лучшие мозги и – вперед! А потом тиражировать на предприятия».

При этом Максим Епифанцев отметил, что с 2000-х годов российские металлурги проводят серьезную модернизацию, вкладываясь и в экологические проекты. Так, например, на нижнетагильском комбинате ЕВРАЗ НТМК было закрыто 21 устаревшее производство, а степень внедрения НДТ сейчас составляет 92%.

Максим Епифанцев отметил, что с 2000-х годов российские металлурги проводят серьезную модернизацию, вкладываясь и в экологические проекты. Фото: предоставлено организаторами форума-выставки «Чистая страна»

Далеко ли нам до прорыва? Отечественные предприятия металлургической индустрии уже сейчас обладают технологиями, которые позволяют создавать инновационные и экологичные продукты. Тот же ЕВРАЗ первым в России произвел в прошлом году «зеленые» рельсы – пилотная партия 5 000 тонн успешно уложена на железной дороге.

«В 2021 году мы договорились с РЖД о сотрудничестве по производству и использованию рельсов с пониженным углеродным следом, – вспоминает начальник департамента по углеродному регулированию и экологической безопасности продукции ЕВРАЗа Андрей Стрекалов. – На рынках тогда не было однозначных критериев, что же считать «зеленой» сталью. Мы установили, что если в среднем при выплавке 1 тонны стали происходит 2 тонны выбросов CO2, то сталь можно считать «зеленой», когда удастся их снизить на 70-75%. Нам удалось снизить углеродный след даже на 80% – в итоге мы пришли к цифре 0,4 тонны CO2-эквивалента на тонну стали. Для этого увеличили долю металлолома, снизив долю чугуна, а также закупили солнечную и гидроэлекроэнергию».

«ВОПРОС СОХРАНЕНИЯ БИЗНЕСА»

Аналогичные работы проходят и на других металлургических предприятиях России.

«По данным WorldSteel (Всемирной ассоциации производителей стали – «КП») мы входим в 25% лучших компаний в мире по выбросам парниковых газов, – отметил Роман Казаков, руководитель направления по климату «Северстали». – Но тем не менее ставим для себя цели по дальнейшему сокращению. Краткосрочная – сократить их на 3%. до конца 2023 года, среднесрочная – на 10% до 2030 года. Работаем над долгосрочной целью до 2050 года».

Роман Казаков отметил, что сейчас большинство предприятий компании подошли к пределу по снижению выбросов парниковых газов. Без инновационных решений снижать дальше выбросы невозможно. Поэтому в настоящее время компания развивает новые технологии в четырех направлениях: подготовка сырья к производству, повышение энергоэффективности, выход годного металла и надежность производственных процессов.

РУСАЛ за последние 20 лет построил три современных алюминиевых завода. Имеет свои инженерные центры в Петербурге, Красноярске и Иркутске. И помимо совершенствования технологии Содерберга для снижения выбросов загрязняющих веществ и фтора («ЭкоСодерберг») развивает собственную высокоамперную технологию на обожженных анодах. Компания в 2017 году запустила марку низкоуглеродной продукции Allow, за это время спрос на нее вырос в 7 раз, и она занимает уже четверть в продажах компании.

«Вопрос устойчивости – «зеленой», социальной или экологической – это вопрос сохранения бизнеса», - отметил начальник отдела экологического нормирования и контроля РУСАЛа Андрей Берняцкий.

Причем, такой лейтмотив проходил через многие выступлениях металлургов.

В последний год в ЕВРАЗе интенсифицировалось развитие центров компетенций по направлениям «Технологии» и «Экологическая экспертиза» - их сотрудники участвуют как эксперты во всех реализуемых и рассматриваемых инвестпроектах компании, рассказал Максим Епифанцев. По его словам, какие бы вызовы ни ставил сегодняшний день, экология остается приоритетом номер один.