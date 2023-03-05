В десятках городов Ирана произошли массовые отравления школьниц

Эксперты полагают, что за отравлениями стоят радикальные исламистские группировки Фото: REUTERS

Мистические дела творятся в Иране. Сотни школьниц в самых разных городах страны подвергаются странным случаям отравления. Начались они еще в ноябре, а сейчас приняли массовый характер. Обучение в Исламской республике раздельное, и зараза почему-то поражает только те школы, где учатся девочки.

У многих симптомы болезни проходят сами (а это временный паралич конечностей, головная боль и тошнота), но некоторых, включая учителей, пришлось госпитализировать. Перед тем, как попасть в больницу, пострадавшие нередко сообщали о необычных запахах, утверждая, что пахнет то ли гнилыми мандаринами, то ли сильными духами. Кое-где свидетели заметили, что перед массовыми отравлениями неизвестные люди бросали в школьные дворы какие-то предметы.

Власти поначалу категорически отрицали злой умысел, утверждая, что «девочки просто запаниковали». Но на днях чиновники, наконец, признали, что атаки на школьниц скорее всего имеют преднамеренный характер. Глава парламентского комитета по образованию сообщил, что в яде, использованном в некоторых школах, был обнаружен газ азот, а некоторые официальные лица предположили, что преступления могли быть совершены «врагами Исламской республики». Кто эти враги, не говорится, но большинство экспертов полагают, что за нападениями стоят радикальные исламистские группировки, выступающие против женского образования. В свое время похожие попытки отравления школьниц совершали в Афганистане талибы (организация запрещена в России).

В субботу в Тегеране сотни родителей пострадавших пришли к зданию министерства образования, чтобы выразить протест против отравлений. Демонстранты обвинили власти в том, что те замалчивают проблему, и пригрозили забрать своих детей из школ, если нападения не прекратятся, а виновные не понесут наказание.