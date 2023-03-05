Ближайший к Земле «филиал ада» сфотографирован с минимального расстояния

Ио усеян извергающимися вулканами

В начале марта 2023 года космическая станция Юнона (Juno), которая сейчас летает вокруг Юпитера, оказалась всего 51 тысячи километров от Ио. И сфотографировала этот третий по величине спутник планеты-гиганта - один из четырех крупнейших.

На днях NASA обнародовала снимки, полученные по мере приближения. На некоторых видны обширные красные пространства – это лавовые поля, насыщенные серой.

Так выглядит «ад неземной» при дневном свете. Фото: NASA

Из-за обилия серы - этого «дьявольского» атрибута - Ио в шутку называют «филиалом ада» и считают – уже серьезно - самым вулканическим местом в Солнечной системе. Для тела размером примерно с Луну вулканов и в самом деле какое-то невероятное количество, извергаются непрерывно, изливают потоки лавы. Многие видны на инфракрасных снимках, которые та же Юнона сделала с помощью своей инфракрасной камеры (Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) imager) в июле прошлого года с расстояния 80 тысячах километров.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Большая семья

У Юпитера 90 - или около того – спутников. Это только открытых. На самом деле, спутников может быть больше -астрономы то и дело обнаруживают «новые». Столь многочисленную «семью» даже называют «Системой Юпитера» по аналогии с Солнечной системой. А некоторые – вполне серьезные ученые – полагают, что Юпитер – газовый гигант - когда-то сам был звездой и согревал свои спутники-планеты. А на каких-то, сейчас покрытых толщей водяного льда, была жизнь. Вплоть да разумной.

Юнона, сближаясь с Юпитером, периодически оказывается рядом с его крупнейшими спутниками. Фото: NASA

Наиболее горячие головы опасаются, что Юпитер может вспыхнуть вновь. А «запалит» его какая-нибудь крупная комета из числа тех, которые гигант к себе периодически притягивает.

По числу спутников Юпитер недавно обошел Сатурн, который со своими 82 спутниками считался рекордсменом.

Крупнейшие спутники юпитера Европа, Ганимед, Ио и Каллисто первым разглядел Галилео Галилей в 1610 году.

Подо льдом Европы имеется океан – доказано. Он брызгает водой в космос. В NASA надеются найти во внеземном океане жизнь.

3 января 2024 года Юнона приблизится к Ио на расстояние 1500 километров – эксперты с вожделением ждут снимков.