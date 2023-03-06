Добровольцы встали плечом к плечу с ЛДПР

В ЛДПР уверены, что «швейбатов» станет больше по всей России. Фото: Фото: Родион СЕВАСТЬЯНОВ

В этом движении не будет бюрократии или партсобраний, и каждый человек сможет внести свой вклад и приблизить победу. А началось все полгода назад, когда в ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших», которое сейчас действует в 150 городах. Его участницы шьют для участников СВО нательное белье, термобелье, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики, плетут маскировочные сети, делают носилки.

Вдохновительница проекта - Элина Патыкова, блогер из Перми. С началом СВО она стала записывать видеоуроки для всех, кто хочет помочь нашим бойцам, но не знает, как. Ее идею поддержали тысячи людей. Благодаря мастер-классам в телеграмм-канале «Шьем для наших» женщины шьют необходимые в зоне СВО вещи. Например, только из Перми туда отправлено 17 тысяч единиц готовой продукции.

Вдохновительница проекта - Элина Патыкова, блогер из Перми. Фото: Родион СЕВАСТЬЯНОВ

К этому проекту подключилась ЛДПР.

- Раньше мы рассчитывали только на себя, а теперь у нас есть поддержка и опора. Раньше мы между собой общались только онлайн, а ЛДПР собрала нас всех вместе. После встречи вживую начался обмен знаниями, опытом - и развитие пошло быстрее. Потом у нас появилась поддержка, на которую мы и не рассчитывали: нам стали помогать закупать ткани. А теперь у нас есть еще и свое помещение, о котором мы очень долго мечтали. Благодаря этому наше общение с участницами движения стало более близким и теплым. Это как крылья за спиной, - рассказала участница движения «Шьем для наших» из Москвы Куаныш Балтабаева.

Куаныш Балтабаева, участница движения «Шьем для наших» из Москвы. Фото: Родион СЕВАСТЬЯНОВ

ЛДПР помогает швейбатам в разных регионах страны, закупая для них ткани, швейные машинки и даже предоставляя помещения. Например, один из своих московских офисов она отдала под швейный цех. Партия также занимается транспортировкой готовой продукции.

- ЛДПР — это партия русской победы. И мы помогаем тем, кто работает для фронта. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто занимается этим важным делом. Мы взяли «швейбаты» под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на новый уровень. Уверен, что «швейбатов» станет больше по всей России. Мы вместе приближаем нашу победу. Плечом к плечу, - прокомментировал создание движения лидер партии Леонид Слуцкий.

Людей, которые по зову сердца помогают участникам СВО, становится все больше. Так в Например, в Подольске волонтерский центр «Красная горка» создал свое небольшое производство, где участники собирают гуманитарную помощь, льют свечи, шьют повязки, плетут маскировочные сети.

В Белгороде волонтеры заготавливают бревна для блиндажей, дрова для буржуек и также собирают гуманитарную помощь для передачи солдатам. Таких неравнодушных людей в стране сегодня - миллионы.

ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться в партию Победы. Для этого создан ресурс – плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь.