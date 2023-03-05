Минобороны России ликвидировало пункт националистов «Азова*» в Марьевке

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге заявил о крупных потерях в рядах ВСУ. Так, на Купянском за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском тяжелыми огнеметными системами выжжено до 180 наемников киевского режима, на Донецком свыше 210, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 80, на Херсонском свыше 30.

В упорных боях наши воины ликвидировали несколько радиолокационных станций контрбатарейной борьбы (США) AN/TPQ-37, артиллерийских систем М777 (США), самоходных артиллерийских установок М109 «Paladin» (США), десятки командно-наблюдательных пунктов, танков, бронемашин, гаубиц, самоходок и два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Генерал-лейтенант отметил, что за это же время наши армейские летчики, ракетчики и артиллеристы нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 207 районах.

«В районе Попов Яр уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», в Авдеевке и Двуречная уничтожены пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами и средствами РЭБ, а Марьевке Запорожской области поражен командный пункт националистического полка «Азов*»», - отметил отличную боевую работу Конашенков.

Также наши асы сбили над Димитровым вертолет Ми-8 ВВС ВСУ.

Отлично поработали подразделения противовоздушной обороны, которые за сутки перехватило 6 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч» и 12 украинских беспилотников.

*Запрещенная в РФ организация

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

394 - самолета.

216 - вертолетов.

3336 - беспилотных летательных аппаратов.

409 - зенитных ракетных комплексов.

8162 - танка и других боевых бронированных машин.

1050 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4282 - орудия полевой артиллерии и минометов.

8746 - единиц специальной военной автомобильной техники.