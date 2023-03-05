Почему 8 марта – самый неудачный выходной 2023 года

Отдохнем всего один день, и снова на работу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Восьмое марта – самый неудачный праздник этого года! Простите, милые дамы, но это факт: Всемирный женский день на этот раз выпадает на среду. Поэтому его нельзя «присоединить» к субботе-воскресенью, чтобы получились длинные выходные. В результате эта рабочая неделя будет разорвана Восьмым марта ровно на две части: понедельник-вторник работаем, среду отдыхаем, потом снова два рабочих дня.

Зато через пару месяцев нас ждут целых две порции длинных выходных. Отдыхать будем:

- Три дня с 29 апреля по 1 мая (День весны и труда приходится на понедельник).

- Четыре дня с 6 по 9 мая. Почему четыре? Дело в том, что День Победы выпадает на вторник. А понедельник, 8 мая будет выходным в качестве «компенсации» за новогодние каникулы. 8 января в России считается нерабочим праздничным днем. Он в этом году выпал на воскресенье. В таких случаях правительство переносит выходной на какой-нибудь другой день. Этим днем и стало 8 мая.

И что интересно, это не последние длинные выходные в этом году. По три дня мы будем отдыхать с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.

Заодно напомним: если вам придется работать в праздники и выходные, оплата должна быть двойной. Либо же начальник обязан предоставить вам дополнительный день отдыха.