Сестра 10-летнего Феди, спасшего девочек во время обстрела ВСУ: «На подвиг его вдохновили мобилизованные братья»

Федя решил стать военным Фото: СОЦСЕТИ

10-летний Федя из Брянской области, который получил пулю от украинских диверсантов, но несмотря на ранение спас двух девочек, стал настоящим героем. Мальчик не растерялся и сумел привести девочек к подруге своей матери, после чего был госпитализирован. Сейчас третьеклассник вместе с родными находится в брянской больнице. «КП» узнала у матери и сестры мальчика, как он себя чувствует и что ему помогло не растеряться и помочь своим подругам.

- Федя чувствует себя прекрасно, с ним все хорошо, - рассказала «КП» мама мальчика Рая. - Он на самом деле обыкновенный ребенок, как и все. Случившееся с ним - все дело случая. Да, он не растерялся, но каждый мальчик может также! Конечно, случившееся повлияло на него. Федя теперь хочет стать военным.

Ребенок уже идет на поправку Фото: СОЦСЕТИ

Пуля, попавшая в Федю, не прошла навылет, а долгое время оставалась в нем, поэтому ему потребовалось провести операцию.

- Брату сейчас не до славы, - признается сестра мальчика Эльзара. - Он еще сам не понимает всего происходящего, ему главное выздороветь. Пуля застряла в районе лопатки. Ее уже достали, но он с ней достаточное расстояние прошел. Слава богу, все у него теперь хорошо.

Сам же маленький герой предпочитает о случившемся пока не вспоминать. И родные его в этом поддерживают.

- Мы у него не спрашиваем об этом случае, а он ничего не рассказывает. В наших интересах чтобы он быстрее все забыл, и его не тревожили, - делится сестра. - Ему местная дружина подарила планшет. Он сейчас с ним играет. Ему, если честно, вообще кучу подарков передали: шарики, рисунки от детей.

Федя спас двух девочек Фото: СОЦСЕТИ

Родственники уверены, что на геройский поступок его вдохновили старшие братья. Всего в семье шестеро детей. Мать их воспитывает одна.

- В этой ситуации он ориентировался на братьев, которые сейчас служат – они мобилизованные, - улыбается Эльзара. – Двое его братьев уже полгода в зоне спецоперации. Они уже связались с Федей, спрашивали, как все произошло, узнавали про его здоровье. Братья гордятся им.

Для Феди это первый геройский поступок. Но, как говорят родные, он часто творит добрые дела.

- Он добренький мальчик, всегда всем помогал, - гордо рассказывает сестра ребенка. - Девочки, которых он спас, с ними еще не встретились, но они передают слова благодарности, звонят, интересуются его здоровьем. Сам же Федя и раньше защищал девочек, он вообще защищает слабых. Сам никого не обижает.

Сейчас Федя уже идет на поправку. Спасенные им девочки ждут встречи с ним.

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