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5 марта 2023 14:33

Сестра 10-летнего Феди, спасшего девочек во время обстрела ВСУ: «На подвиг его вдохновили мобилизованные братья»

Мать 10-летнего Феди, спасшего девочек во время обстрела ВСУ, заявила, что ребенок после операции чувствует себя прекрасно
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Федя решил стать военным

Федя решил стать военным

Фото: СОЦСЕТИ

10-летний Федя из Брянской области, который получил пулю от украинских диверсантов, но несмотря на ранение спас двух девочек, стал настоящим героем. Мальчик не растерялся и сумел привести девочек к подруге своей матери, после чего был госпитализирован. Сейчас третьеклассник вместе с родными находится в брянской больнице. «КП» узнала у матери и сестры мальчика, как он себя чувствует и что ему помогло не растеряться и помочь своим подругам.

- Федя чувствует себя прекрасно, с ним все хорошо, - рассказала «КП» мама мальчика Рая. - Он на самом деле обыкновенный ребенок, как и все. Случившееся с ним - все дело случая. Да, он не растерялся, но каждый мальчик может также! Конечно, случившееся повлияло на него. Федя теперь хочет стать военным.

Ребенок уже идет на поправку

Ребенок уже идет на поправку

Фото: СОЦСЕТИ

Пуля, попавшая в Федю, не прошла навылет, а долгое время оставалась в нем, поэтому ему потребовалось провести операцию.

- Брату сейчас не до славы, - признается сестра мальчика Эльзара. - Он еще сам не понимает всего происходящего, ему главное выздороветь. Пуля застряла в районе лопатки. Ее уже достали, но он с ней достаточное расстояние прошел. Слава богу, все у него теперь хорошо.

Сам же маленький герой предпочитает о случившемся пока не вспоминать. И родные его в этом поддерживают.

- Мы у него не спрашиваем об этом случае, а он ничего не рассказывает. В наших интересах чтобы он быстрее все забыл, и его не тревожили, - делится сестра. - Ему местная дружина подарила планшет. Он сейчас с ним играет. Ему, если честно, вообще кучу подарков передали: шарики, рисунки от детей.

Федя спас двух девочек

Федя спас двух девочек

Фото: СОЦСЕТИ

Родственники уверены, что на геройский поступок его вдохновили старшие братья. Всего в семье шестеро детей. Мать их воспитывает одна.

- В этой ситуации он ориентировался на братьев, которые сейчас служат – они мобилизованные, - улыбается Эльзара. – Двое его братьев уже полгода в зоне спецоперации. Они уже связались с Федей, спрашивали, как все произошло, узнавали про его здоровье. Братья гордятся им.

Для Феди это первый геройский поступок. Но, как говорят родные, он часто творит добрые дела.

- Он добренький мальчик, всегда всем помогал, - гордо рассказывает сестра ребенка. - Девочки, которых он спас, с ними еще не встретились, но они передают слова благодарности, звонят, интересуются его здоровьем. Сам же Федя и раньше защищал девочек, он вообще защищает слабых. Сам никого не обижает.

Сейчас Федя уже идет на поправку. Спасенные им девочки ждут встречи с ним.

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