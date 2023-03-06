3 марта 2023 года на производственной площадке АВТОВАЗа в Тольятти начался выпуск автомобилей LADA Vesta нового поколения. Фото: info.avtovaz.ru

…Автоблокировочная система тормозов, обогрев ветрового стекла и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система с управлением на руле и сенсорном экране, а главное - целых две подушки безопасности! И не в багажнике, а у водителя и переднего пассажира! Рассказываем, о цене на Lada Vesta NG, характеристиках авто и о том, где ее можно будет купить.

Что известно о новой Lada Vesta NG

Все это - про суперхит российского авторынка с гордым именем Lada Vesta NG (New Generation - Новое поколение). В первых числах марта «АвтоВАЗ» возобновил серийный выпуск этого автомобиля, о чем с гордостью отчитался на своем сайте.

Раньше многие комплектующие для этой модели поставляли из стран, которые сейчас принято обзывать недружественными. После 24 февраля 2022 года поставки встали, а следом - и производство «Весты». В дилерских центрах Lada Vesta полностью закончились в начале 2023 года.

Однако руководство «АвтоВАЗа» сразу пообещало, что остановка производства продлится недолго. И более того: еще в прошлом году руководство компании объявило, что объемы выпуска Lada Vesta будут увеличены. Для этого производственную площадку «Весты» перенесли из Ижевска в Тольятти. А параллельно весь прошлый год искали поставщиков деталей взамен «больше не друзьям».

И вот – возвращение легенды (без всякой иронии: Lada Vesta была самым продаваемым автомобилем в России в 2018 и 2021 годах).

- «АвтоВАЗ» быстро восстанавливается после ухода зарубежных партнеров и взял курс на ускоренное импортозамещение своей компонентной базы. Только за прошлый год были найдены отечественные поставщики на 200 с лишним комплектующих и материалов, - сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, который встречал первую сошедшую с тольяттинского конвейера «Весту».

Характеристики Lada Vesta NG и цена

Как нам сообщили на «АвтоВАЗе», двигатель, коробка передач, кузов, детали шасси, кресла и другие элементы интерьера выпускаются в России. Конечно, некоторые детали поставляют из «дружественных» стран. Но все же Lada Vesta – самый «импортозамещенный» из всех автомобилей, чей выпуск был налажен в России после начала спецоперации. Около 85% комплектующих «Весты» - отечественного производства.

- Vesta нового поколения уже в мае вновь появится в салонах всех наших дилеров, - пообещал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Уточним: «все дилеры» - это более 300 торговых точек по всей стране. Цена старой-новой Lada Vesta пока не объявлена. Месяц назад в дилерских центрах страны модель стоила 1,1-1,4 млн рублей в зависимости от комплектации. Примерно на такие цены (а лучше – на 10-15 процентов выше) и надо рассчитывать.

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