Стало известно, почему весной накрывает тоска

Каждый год специалисты фиксируют многочисленные случаи весенней депрессией. Фото: Shutterstock

Казалось бы, весна – совершенно неподходящее время для хандры: дни становятся длиннее и солнечнее, небо голубеет… Однако каждый год специалисты фиксируют многочисленные случаи сезонного аффективного расстройства (САР), попросту именуемого весенней депрессией. Подвержены ей и молодые, и пожилые. Диагностируют депрессию даже у детей и подростков.

Как это выражается: усталость, апатия, отсутствие радости даже при самых счастливых моментах (например, встречах с друзьями и родными), раздражительность, беспричинная злость.

Причин у этого состояния несколько:

1. Долгая пасмурная зима истощила запасы витаминов.

Особенно витамина D. Организм и рад бы синтезировать «гормоны счастья» серотонин и дофамин в ответ на ласку и нежность, а сил не хватает. Вместо ответной нежности возникает раздражение и отчуждение.

2. Уменьшается выработка мелатонина.

Это гормон сна, который также регулирует биоритмы. Его выработка сокращается по мере увеличения светового дня. Сбой биоритмов вызывает чувство тревоги, неудовлетворенности, апатии.

3. Резкие смены погоды, вечная слякоть.

Увы, ранняя весна красотой не блещет. Выходите из дома, а во дворе грязные сугробы, слякоть, серые деревья, немытые тусклые окна… Радоваться не получается, делать ничего не хочется, все раздражает, любимая еда и хобби никакого удовольствия не приносят...

Все это не лучшим образом отражается на отношениях с родными, любимыми, друзьями. Страдает учеба или карьера. Поэтому борьбу с весенней депрессией не стоит откладывать.

НАЙДИТЕ, О КОМ ЗАБОТИТЬСЯ И ПОТАКАЙТЕ СВОИМ ЖЕЛАНИЯМ

Психолог Екатерина Голубева предлагает шесть проверенных практикой рецептов:

1) Вспомните то или того, для кого вы жизненно важны. Ваша собака, ваш цветок, ваш аквариум. Как они без вас? А как же вы без них? В заботе о них нет ничего выдающегося, зато вам по силам. Не ставьте глобальных целей. Ваш организм сейчас к ним не готов.

2) Придерживайтесь «правила первого желания». Если чего-то захотели, обязательно сделать. Что бы ни случилось, передумать нельзя.

3) Фильтруйте информационный шум. Не слушайте новости и не поддавайтесь глобальной панике. Можно устроить себе день без гаджетов.

4) Разбирайтесь с борьбой внутри себя и всегда выбирайте себя. В сложных ситуациях обращайтесь к компетентным психологам. Это нормально.

5) Планируйте свой день и четко придерживайтесь плана. Это помогает успокоить поток хаотичных мыслей.

6) Обязательно встраивайте в план дня время отдыха. Это не должен быть просмотр роликов в телефоне или другие подобные занятия. Вам нужен полноценный отдых, который вас наполняет. Погуляйте в парке или в каком-то любимом памятном месте. Без мыслей, без маршрута, без воспоминаний. Просто прочувствуйте место и себя в нем.

10 СПОСОБОВ УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО СЕРОТОНИНА

Где взять гормон радости после долгой зимы, рассказывает к.м.н., эндокринолог Зухра Павлова в своем тг-канале.

1. Включите в рацион бананы и шоколад - в них содержится аминокислота триптофан, которая в организме превращается в серотонин.

2. Не забудьте про продукты с повышенным содержанием Омега-3 кислот (ешьте, например, жирную морскую рыбу). Омега-3 блокируют в организме выработку простагландинов, которые препятствуют высвобождению серотонина.

3. Регулярно посещайте спортзал или хотя бы делайте дома зарядку, которая доставляет удовольствие.

4. Пойте! Вы замечали, что когда мы поем - хоть хором, хоть в одиночестве - на душе становится легче? Этому тоже есть научное объяснение. При этом вырабатывается другой гормон счастья - окситоцин. А он в свою очередь стимулирует и синтез серотонина.

5. Точно также помогут и занятия любым другим творчеством: рисуйте, играйте на музыкальных инструментах, танцуйте.

6. Радуйте других людей, делайте подарки, позаботьтесь о детях, стариках, животных. Их искренняя благодарность и счастливые улыбки точно поднимут вам настроение.

7. Встречайтесь с любимыми, родными, друзьями и приятными вам коллегами - все это тоже способствует синтезу гормона радости.

8. И наконец просто оглянитесь вокруг и порадуйтесь красоте. По-настоящему счастлив тот, кто умеет находить ее в природе, в искусстве, в окружающих предметах и людях.

ГДЕ ЕЩЕ ИСКАТЬ РАДОСТЬ

Анна Барановская, бизнес-коуч, предприниматель, автор трансформационного ежедневника Changes предлагает представить свою жизнь как круг с определенным количеством секторов, каждый из которых обозначает одну из ее сфер: работа, семья, учеба, друзья и так далее. «Рекомендую для определения именно ваших частей колеса задать себе вопрос: из чего состоит моя жизнь? Ответ поможет сделать первичный набросок. На сколько (по шкале от 1 до 10) вы считаете каждую сферу проявленной в вашей жизни на данный момент? Будьте честны с собой, это важно».

- В вашем «колесе баланса» могут быть сферы работы, денег, друзей и хобби, но особенно важен сектор «ресурс», - поясняет Анна Барановская. - Что вас наполняет? Что дарит вам желание вставать по утрам и идти вперед? Для кого-то это спорт, для кого-то те самые заветные 10 минут за чашечкой кофе в тишине. Если вы видите, что «сфера радости» почти отсутствует, подумайте, как вы можете ее вернуть в каждый свой день. Именно здесь часто кроются причины нашего тяжелого морального состояния. Колесо баланса составляется не разово, я рекомендую обновлять его минимум 3 раза в год. Каждый раз перед началом нового месяца, набрасывая широким мазком планы и цели, сверяйтесь с теми сферами колеса, которые проседают. Концентрируйтесь на том, что дает энергию, внутренний драйв и желание двигаться вперед».

ВАЖНО

Что делать, если вкус к жизни не появляется?

Самое главное – не пропустить усугубление весенней хандры и ее переход в большое депрессивное расстройство. Прислушайтесь к себе! Сил по-прежнему ни на что не хватает, ничего не радует? Клинический психолог Виктория Вавилова советует обратиться к специалистам за медикаментозной поддержкой. Особенно, если все симптомы вы уже наблюдали у себя осенью или они повторяются не первую весну, а ежегодно. Адекватные сезонному аффективному расстройству или клинической депрессии препараты может назначить только врач. Они вернут вам радость полноценной жизни.

А там и межсезонье кончится.