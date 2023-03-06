Последние новости о ситуации вокруг Украины на 6 марта 2023 года: Сколько пилотов обучат в США, за что эскортниц награждает и карает Киев, от чего бегут украинские комики

Двух первых украинских летчиков начали обучать за океаном секретам пилотирования F-16. Фото: REUTERS

Националистам в Запорожье не место, а место им в аду

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении за сутки нивелировала до 180 украинских военнослужащих, БМП, четыре бронемашины, и САУ «Гвоздика». От ударов Западной группировки войск на Купянском направлении противник потерял до 40 бойцов, бронемашину и три автомобиля. Южная группировка войск на Донецком направлении уменьшила силы врага на 210 «воинов света», одну БМП, четыре бронемашины, семь авто, артсистему М777 и САУ М109 Paladin, а также САУ«Гвоздика», РСЗО «Смерч» и гаубицу Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировки войск «Восток» уничтожила до 80 солдат незалежной, одну БМП, пять бронемашин, четыре пикапа и гаубицу Д-20. В Запорожской области в Варваровке разбили американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, в Новоивановке уничтожили склад вооружения 110-й бригады теробороны, а в районе Марьевки поразили командный пункт националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Докомандовались.

Шойгу провел инспекцию в зоне СВО

Министр обороны России проинспектировал командующих группировок в зоне проведения СВО. Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке. Министр обратил особое внимание на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях. Условия - будут.

В Киеве награждают и тут же карают эксортниц

Оксана Волощук (в сети - Ксюша Манекен), бывшая эскортница, а ныне блогер и модель — получила от ГУР Минобороны Украины медаль За содействие военной разведке II степени ( в чем заключалось содействие и ее степень не поясняется). После публикации фото медали в соцсетях пани Волощук… внесли в базу «Миротворец». Девушке припомнили ее посты 2015-2016 годов, там она рассказывала, как чудесно Крым преобразился после присоединения к России. На сайте заявили, что покарали Ксюшу за «манипуляцию общественно значимой информацией». То есть у них вот так: медаль — медалью, а обструкция — по расписанию?

Дезертиры из ВСУ пытаются укрыться в лесах и полях

Андрей Марочко, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, заявил, что группа солдат ВСУ, бросив свои позиции, скрывается в лесах южнее Кременной в ЛНР . Украинские солдаты не ведут боевые действия, проводят мероприятия по маскировке и оборудуют место для проживания. Ждут, когда наши придут, поесть принесут.

Трамп снова предложил разрешить укроконфликт

Дональд Трамп, экс-президент США, выступая на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии, в очередной раз пообещал разрешить конфликт в незалежной за сутки — если его изберут главой государства на выборах. Ранее Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида, пообещал сразу же позвонить российскому и украинскому лидерам в случае избрания главой США. «Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы заключим сделку в течение 24 часов». Он подчеркнул, что для Североатлантического альянса ситуация вокруг Украины более значима «из-за того, где это происходит». Правда, секрет такого стремительного разрешения ситуации Трамп так и не открыл.

Кузнец из Донбасса знает, по ком звонит колокол

Донецкий кузнец Виктор Михалев сотворил звонницу из артиллерийских гильз, доставленных из Мариуполя. Звонница сделана из четырех гильз калибра 152 мм. Михалев обрезал их таким образом, чтобы они издавали звуки разной высоты и на них можно было исполнять колокольные перезвоны. Сейчас идет поиск храма, где можно было бы установить звонницу. Когда звонят колокола, пушки молчат.

Украинские комики бегут в Турцию от призыва в армию

Украинский стендап-комик Андрей Щегель сбежал в Турцию из своей самой свободолюбивой страны. Повод - три повестки из военкомата. Щегель заявил, что определил себя как свободный человек, и больше не может оставаться на Украине. С ним вместе отправились еще пять дезертиров. По словам комика, ему не стыдно за свой поступок, он исходит из того, что «это выбор ребят – гибнуть». Минкультуры Украины напомнило, что разрешение на выезд за границу во время военного положения и объявления мобилизации предоставляет лишь тем деятелям культуры и информации, которые «защищают и популяризируют интересы Украины» на международной арене, при условии, что они вернутся в страну. Но стендапер и не популяризует, и возвращаться не спешит. Зря он с собой еще одного комика из Киева не прихватил.

Австрийцам надоели беженцы на люксовых авто

Читатели Exxpress полагают, что Австрия не должна помогать богатым украинским беженцам. Так они отреагировали на предложение политика Готфрида Вальдхаусля о проверке всех переехавших из незалежной лиц на наличие дорогих транспортных средств и ведение роскошного образа жизни. Вальдхаусль заявил: «Ежедневно я получаю жалобы населения на роскошные автомобили у украинских беженцев. Люди не понимают, почему мы должны поддерживать кого-то, кто возит своих детей в детсад на внедорожнике за 70 000 евро». Ну что вы, на тачках такой стоимостью ездят самостийные нищеброды, а приличные беженцы из незалежной покинули родину в направлении Вены и далее Куршевеля на авто стоимостью от 150 тысяч евро и выше.

Киев не может создать зону безопасности вокруг ЗАЭС

Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене, сообщил, что Киев не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. Ульянов заявил: «В сентябре Гендиректор МАГАТЭ выдвинул инициативу о создании защитной зоны ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. Это предложение не реализовано. Украина к этому, к сожалению, не готова». Так это же было ясно как божий день и в прошлом сентябре, а за минувшие месяцы неоднократно подтверждалось.

Два украинских аса приземлились в Штатах

Двух первых украинских летчиков начали обучать за океаном секретам пилотирования F-16. Для начала минобороны США протестирует пилотов ВС Украины на симуляторах. Тестирование пройдет на территории военной базы в штате Аризона. Чуть позже в США прибудут еще восемь асов из незалеженой. Американцы хотят выяснить, как долго украинцев придется обучать на новые модели боевой авиации. Выясняй, не выясняй — в небо их не запускай.

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