«До сих пор считаю своей семьей»: Лепс рассказал, как относится к бывшей жене

Анна и Григорий прожили вместе 20 лет. Фото: соцсети.

В конце 2021 года музыкант неожиданно развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет семейной жизни. Поклонники были уверены, что бывшие супруги помирятся и снова будут вместе, но этого не случилось. Тем не менее, Лепс и его бывшая жена по-прежнему живут по соседству, на одном загородном участке в Подмосковье. Анна с детьми осталась в их семейном доме, а Григорий переселился в особняк, который он в свое время отдал под продюсерский центр.

В новом интервью Лепс признался, что по-прежнему считает свою жену родным человеком и продолжает видеться с ней почти каждый день. Причем в разговоре артист не называет супругу «бывшей». Для него она – все еще его семья.

«Мы каждый день видимся и с супругой, и с детьми. Я до сих пор считаю их своей семьей», - рассказал Лепс в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Певец даже после развода не перестает заботиться о бывшей жене. Он активно участвует в воспитании детей и помогает семье финансово. Свой развод с Анной певец считает одной из величайших ошибок, которые он совершил. Он благодарен жене уже за то, что она не вычеркнула его из своей жизни и позволяет находиться рядом.

«Есть вещи, которые я делаю правильно, Есть масса вещей, которые я делаю неправильно – об этом каюсь. Да их огромное количество, господи», - признался исполнитель.

Сохранив нежные чувства к бывшей жене, Григорий, тем не менее, не скрывает, что уже успел закрутить новый роман. Недавно артист отдохнул в Таиланде в компании прекрасной спутницы. Певец признался, что отпуск обошелся ему в кругленькую сумму. По словам Григория, это было самое дорогое путешествие в его жизни. Имя своей попутчицы Лепс не назвал, известно только, что его девушка – привлекательная брюнетка. Григорий не спешит рассказывать о даме своего сердца и только подчеркивает, что она – намного моложе него.

«У меня есть девушка, немножко моложе меня, лет на 30. Очень хорошая женщина, очень красивая женщина. Я ей предан», - недавно поделился 60-летний певец.

Лепсу приписывали романы с телеведущими Яной Кошкиной и Юлией Барановской. Говорят, именно из-за них и распался брак артиста. Анна Шаплыкова родила певцу троих детей – дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. От первого брака у исполнителя есть дочь Инга Лепс. Недавно она родила первенца, сделав артиста счастливым дедушкой. Мальчика назвали Константином.