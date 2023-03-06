Актер сериала «Король и Шут» Константин Плотников: Жена требовала дома, чтобы я выходил из образа Горшка

Вот как Горшок и Князь выглядят в сериале, где их сыграли Константин Плотников и Влад Коноплев (справа). Фото: Кадр из фильма

«БУТЫЛКОЙ ВЫБИЛ СЕБЕ ПЕРЕДНИЙ ЗУБ»

Биография «Короля и Шута» более чем киношная - неудивительно, что на онлайн-платформе «Кинопоиск» стартовал сериал, рассказывающий о группе. Каждая песня коллектива - это отдельная страшилка с неожиданным финалом. Да и закончилась история группы в таком же стиле - в 2013 году вокалиста Михаила Горшенева по прозвищу Горшок нашли мертвым в его доме. Ему не было и 40 лет…

- У меня всегда были в плеере главные хиты «Короля и Шута», - уверяет сыгравший Михаила Горшенева артист Константин Плотников. Сходство с прототипом у него поразительное. Та же ухмылка Горшка, те же интонации и мимика. Спасибо создателям сериала, что не взяли на главные роли звезд. Ни у Плотникова, ни у Влада Коноплева (он сыграл второго вокалиста Андрея «Князя» Князева) за плечами пока нет масштабных кинопроектов. Так что шлейф предыдущих ролей не будет отвлекать зрителей.

- Одна из многочисленных фишек Горшка - это отсутствие передних зубов, - смеется Костя. - Так вот я в 16 лет тоже сломал передний зуб! Но это был только первый раз. Потом уже в театральной академии я играл роль шута в «Двенадцатой ночи». Ставил себе волосы, подкрашивал их белым, делал безумный такой образ. И во время этого этюда я опять бутылкой сломал себе передний зуб! Мне тогда только ленивый не сказал, как сильно я похож на Горшка.

- То есть практически жизнь подготовила к этой роли?

- Вот-вот. Поэтому когда появилась информация о сериале, я сразу решил попытать удачу. Нужно было записать свои пробы на видео и отправить на почту создателям проекта. Так я и сделал. Но после этого прошло несколько месяцев, а ответа все не было! И тогда я просто написал режиссеру в соцсетях. Я не просил утвердить меня на роль. Просто уточнил: «Ну как? Выбрали уже Горшка?» Ну и заодно еще раз отправил ссылку на свои видеопробы. И вскоре меня позвали на очный кастинг!

- Но самое сложное-то было впереди… Как вживался в образ Горшка?

- Когда меня утвердили, я постарался сделать вот такую штуку внутреннюю: я максимально окружил себя всем, что слушал, смотрел и читал Горшок. Ну и, конечно, я посмотрел все его интервью. Я завел себе специальную тетрадку, куда каждый день выписывал свои наблюдения за Михаилом. Это была такая карта Михаила Горшенева. Какие-то нюансы, детали, которые помогали мне стать Горшком.

- А с его родственниками общался?

- С его младшим братом - Алексеем. Я приехал к нему на студию, сильно волновался. Алексей на меня пристально смотрел, будто оценивал. Мы общались часа полтора. И вот в последние 10 минут, когда уже разговорились, он мне сказал вещи, которые потом мне очень сильно пригодились. Это касается взгляда, внутренних переживаний Михаила.

- Горшок - фигура противоречивая, в какой-то степени, как Джокер у Хита Леджера. Леджер потом очень тяжело выходил из этого образа. А у тебя не было таких проблем? Ты не провалился в горшеневскую тьму?

- Сложно оценивать, когда ты находишься внутри. Но моя жена после съемок еще несколько месяцев говорила: «Все, Костя, хватит! Пожалуйста, выключай Горшка». А я вроде ничего такого и не делал. То есть Горшенев на каком-то подсознательном уровне уже сидел во мне. И только недавно супруга стала говорить, что Горшок постепенно уходит из меня.

Такими их знают и любят фанаты - Михаил «Горшок» Горшенев (слева) и Андрей «Князь» Князев. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

«ОНИ ИДУТ СПАСАТЬ ПРИНЦЕССУ»

Творчество «Короля и Шута» - это целая собственная вселенная, населенная вурдалаками, колдунами, ведьмами, живыми мертвецами и прочей очаровательной нечистью. Было бы странно, если бы киношники не воспользовались такой золотой жилой. Половина действия происходит в сказочном мире.

- Для участников группы, мне кажется, было два мира: их бытовая реальность, от которой не уйти, и песни, которыми они жили, - объясняет Плотников. - Музыка была для ребят не работой, а жизнью. В сериале эта ниточка протянута в мир фэнтези. Это не придуманный мир, а просто вторая сторона жизни. У нас по сюжету Князь и Горшок идут спасать принцессу. И дальше с ними происходят разные удивительные события. Они встречаются с героями своих песен.

- Это было очень большое и крутое приключение. Съемочный период длился примерно четыре месяца! - с горящими глазами признается Влад Коноплев. - Когда мы первый раз зашли в павильон с фантастическими декорациями, мы прямо рты пооткрывали. Это реально был другой мир, где можно было жить.

- А вы не боитесь разочаровать фанатов «Короля и Шута»? Вдруг возмущенные панки решат вас побить?

- Мы много работали, вкладывали туда много любви и сил, мы дорожим этим сериалом, - с вызовом говорит Коноплев. - Если кому-то не понравится, это всего лишь их мнение. Главное, что мы проделали очень крутую работу!

Личная точка зрения Андрея Горбунова

Шут попутал

Я посмотрел две первые серии сериала. Главное, что разочаровало, - это образ Михаила Горшенева. Несмотря на свой безбашенный имидж, Горшок был глубоким и умным человеком. А в новом проекте это незаметно. Бегает из угла в угол этакий Иванушка-дурачок и творит всякую дичь. Но это еще полбеды! Сценаристы ввели в сюжет (осторожно - СПОЙЛЕР!) шута-искусителя, который постоянно советует Горшеневу сделать что-нибудь плохое. То с крыши прыгнуть, то очередную дозу наркотиков принять. То есть создатели сериала поленились выписать нормальную арку героя, проследить развитие персонажа. Они тупо говорят зрителям: «Горшок отличнейший был парень. Просто его шут попутал». Вот и сказочке конец…

5 лучших песен «КиШ»

«Лесник»

«Проклятый старый дом»

«Ели мясо мужики»

«Кукла колдуна»

«Прыгну со скалы»

А В ЭТО ВРЕМЯ

В августе этого года начнутся съемки полнометражного фильма о еще одной панк-группе «Сектор газа». На экраны он выйдет в 2024 году.