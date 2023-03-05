Американцы завидуют, что Путин не их, а наш президент

По словам журналистки, американцы видят в Путине настоящего лидера. Фото: REUTERS

«В глазах отчаявшихся американцев Путин выглядит почти панацеей. Они видят в нем лидера, который скорее умрет, чем подведет свой народ, видят такого президента, которого им самим хотелось бы иметь» - так написала в последнем выпуске электронного журнала American Thinker обозреватель Лора Веллингтон.

К столь нетривиальным выводам она пришла, сравнивая деятельность двух глав государств - Владимира Путина и Джо Байдена. И это сравнение далеко не в пользу хозяина Белого дома.

Если раньше жители США склонны были судить о российском лидере в основном по фото, где он был запечатлен во время занятий спортом, отмечает журналистка, то теперь восприятие изменилось. «Путин предстает человеком, который заботится о своей стране гораздо усерднее, нежели наши власти заботятся о нас», - полагает Веллингтон. По ее мнению, все это показывает, «в каком отчаянном положении оказались американцы, настолько отчаянном, что они начинают завидовать стране, считающейся их врагом, потому что ее лидер кажется им исключительным и преданным интересам своего народа».

Между тем рейтинг одобрения Байдена среди американских граждан снизился на минувшей неделе до рекордных 40%. А 57% избирателей в США сомневаются в психическом здоровье своего президента. Многие с сарказмом встретили заявление Байдена, что он «готов делать дела в 2023 году». В соцсетях американцы иронизировали, что под «делами» Байден имеет в виду самостоятельную смену подгузников и планы написать наконец заявление о своей добровольной отставке.