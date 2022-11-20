Испанские ученые: Брюса Ли убил не смертельный удар, не таблетка аспирина, но питьевая вода, сакэ и каннабис

Брюс Ли Фото: кадр из фильма.

Все, кто в юности увлекался восточными единоборствами и собирал плакаты с Брюсом Ли, хотя бы призрачно знакомы с его философией: «Я говорю, опустоши свой разум, будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой».

Драматично, что именно вода могла переполнить Ли настолько, что он скончался в довольно невинном возрасте — 32 года. К такой версии пришли испанские ученые, которые не поверили в озвученную версию смерти Брюса. Столько раз получал по голове, туловищу, ногам, ломал бамбук и различные виды дерева, а скончался...от головной боли.

Официальная версия загадочной гибели такова: 20 июля 1973 года актер и боец прибыл в дом гонконгской актрисы Бетти Тинг, чтобы по ее просьбе изучить сценарий. Вдруг у Ли заболела голова, и Тинг дала ему таблетку сильного препарата на основе аспирина «Экваджестик» (в состав входит не только аспирин, но и транквилизатор мепробамат). Затем Брюс удалился в спальню, где через несколько часов его нашли без сознания. Приехавший на место врач не смог вернуть Брюса Ли к жизни, в больнице скорой помощи констатировали смерть.

Фото: кадр из фильма.

Врачи установили, что основная версия гибели актера — аллергическая реакция, спровоцировавшая отек головного мозга. Встречались и более фантастические гипотезы. Например, актера мог убить другой мастер боевых искусств или человек, нанятый китайской мафией. Также предполагали, что Ли умер из-за удаления потовых желез, что привело к перегреву организма и огромной нагрузке на сердце. Кроме того, рассматривались версии эпилептического припадка и теплового удара.

Однако в свежем исследовании серьезного научного журнала Clinical Kidney Journal указано: Брюс Ли скончался по причине гипонатриемии (недостаточный уровень натрия в плазме крови). Это состояние могло быть вызвано обильным питьем. Он так увлекался водой, что вызвал у себя критическое снижение натрия в крови, что дало летальный эффект. Жена актера Линда Эмери и врачи обратили внимание на, что он часто отказывался от твердой пищи.

— По словам Линды, в последние месяцы муж перестал есть твердую пищу и жил исключительно на моркови и яблочном соке, — говорится в работе. — Такая картина питания только жидкой пищей может объяснить потерю веса, которая ускорилась в период с мая по июль 1973 года.

Риску гипонатриемии способствовало повышенное употребление алкоголя, которые отмечали друзья актера в последние месяцы его жизни, он мог «выпить 10-12 бутылочек саке за вечер».

Ученые под руководством Присциллы Вильялвасо из Автономного университета Мадрида обратили внимание, что препарат был принят актером уже после симптомов, указывавших на возможный отек мозга (который был диагностирован за два месяца до смерти), к тому же Брюс Ли принимал этот препарат и прежде. Никаких проблем с этим не возникало.

— Отек мозга был бы не единственным свидетельством по итогам вскрытия, если гиперчувствительность к препарату действительно оказалась причиной смерти, — указано в исследовании. — Мы предполагаем, что Брюс Ли умер от особой формы дисфункции почек: неспособности выводить достаточно воды для поддержания водного гомеостаза. Это могло привести к гипонатриемии, отеку мозга и смерти в течение нескольких часов, если повышенное потребление воды не уравновешивалось выводом ее через мочу, что соответствует событиям, предшествующим смерти. Тот факт, что на 60% наше тело состоит из воды, не защищает нас от возможных смертельных последствий употребления воды в большем количестве, чем могут выводить наши почки.

Конечно, сейчас каждый второй диетолог, эндокринолог и специалист по ЗОЖ рассказывает о том, что нужно пить воду, воду и только воду. Как можно больше воды, лучше всего с лимоном! Только мало кто берет в расчет нагрузку на почки в случае избыточного питья, а также другие побочные эффекты. Излишнее увлечение водой в ситуации с Брюсом Ли может подтверждать (а может и нет) версию с пристрастием актера к травке, ведь именно эта пагубная зависимость, как говорят, вызывает перманентную жажду.