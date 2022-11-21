Последние новости о ситуации вокруг Украины на 21 ноября 2022 года: как Украина поощряет расстрелы пленных и сколько тысяч солдат на самом деле потеряли ВСУ

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 21 ноября 2022 года Фото: Александр КОЦ

ВСУ оказались на грани катастрофы

Наступление Украины летом и осенью стоило Незалежной катастрофических невосполнимых потерь. Страшный факт признали даже в США. Экс-полковник американской армии Дуглас Макгрегор заявил в интервью на YouTube-канале Grayzone, что больше 100 тысяч украинских солдат погибли с начала Спецоперации. Сотнями тысяч исчисляются и раненые. Более того, бывший полковник признал, что поставленное украинцам вооружение в подавляющем большинстве случаев теряется и разворовывается. И реальное положение дел в ВСУ близко к тотальной катастрофе.

Неужели короткая «перемога» оборачивается Зеленскому слишком большой ценой?

Украина продолжает совершать преступления против человечества

Доклад МАГАТЭ, в котором чиновники пришли к сомнительным выводам касательно создания «грязной бомбы» на Украине, как будто снова развязал руки террористическому режиму Зеленского. 20 ноября ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС – на этот раз били точно по хранилищу ядерных отходов. В условиях риска повторных обстрелов эксперты даже не могут оценить масштабы нанесенного ущерба. Известно лишь, что радиационный уровень в зоне АЭС остается в пределах нормы.

Преступление Киева первым нашло отклик у Рамзана Кадырова – отряды спецназа из Чечни находились на ЗАЭС во время удара. Глава республики в очередной раз подтвердил всю серьезность угрозы, опубликовав пугающее видео обстрела. И еще раз продемонстрировал опасность пестуемого Западом режима. Но есть ли надежда, что после лжи Зеленского с российскими ракетами в Польше Европа прозреет?

Сидящая в темноте Украина мечтает вернуть Крым

Очередную небылицу, поддерживающую иллюзию для западных кураторов Киева, выдал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В интервью изданию Politico он внезапно заявил, что Украина ведет подготовку военной кампании по «возвращению» Крыма. Впрочем, очередная небылица была намеренно рассказана западному и только западному читателю. Свои граждане, пытающиеся выживать без света и в условиях дичайшей инфляции, вряд ли поверят в бравурные небылицы Ермака.

Совершенно остудил пыл бахвалящегося политика Дмитрий Медведев, намекнувший в ответном комментарии, что Киев – исконный город Малороссии. А значит его тоже неплохо бы вернуть в состав России.

И кажется в этот вариант развития событий бегущие из столицы граждане Украины верят гораздо охотнее.

Киеву может потребоваться помощь из Польши?

Польские политологи бьют тревогу. В случае дальнейшего ослабления Киева, одним из вариантов поддержки Украины со стороны США они видят принуждение властей своей страны отправить войска на помощь Незалежной.

Этот факт интересен сразу с двух сторон: во-первых, местные интеллектуалы явно понимают, что руководство их страны настолько далеко от суверенитета, что может даже развязать войну по «указке свыше». Во-вторых, речь идет о «дальнейшем ухудшении ситуации». Видимо за океаном понимают, что дела на Украине не так безоблачны, как предполагалось.

Однако в НАТО после падения украинских ракет явно дали понять: вступать в прямой конфликт альянс никогда не рискнет. А значит польские солдаты могут остаться умирать в гордом одиночестве за интересы далеких заокеанских кураторов. И вот тут даже яро агрессивных поляков перспективы почему-то не впечатляют.

Украина поощряет расстрелы пленных?

После широкого резонанса вокруг шокирующих видео с расстрелами военнопленных русских солдат, Украина не могла промолчать, сохранив лицо перед европейским сообществом. Объяснять вопиющее нарушение Женевской конвенции взялась вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Впрочем, успехом ее выступление назвать нельзя даже с натяжкой. С одной стороны – она заявила, что Украина якобы проведет расследование инцидента. С другой – прямо заявила, что большого раскаяния по этому поводу в Незалежной никто не испытывает. Более того, украинская политесса вообще заявила, что достоверность роликов «маловероятна».

Так украинская верхушка пытается одной рукой подыграть западным кураторам, а другой дает «зеленый свет» на аморальные действия доморощенным неонацистам. Ведь для преступного режима даже видеосвидетельство – не довод.

Одной строкой:

- На Украине ликвидирован один из главных рекрутеров иностранных боевиков Гастон Бессон. О бесславной гибели вербовщика сообщили его сослуживцы в соцсетях.

- Российские военные уничтожили четыре украинские артиллерийские системы М777 производства США, из которых обстреливалась Белгородская область.

- Гендиректор МАГАТЭ призвал "немедленно прекратить" обстрелы Запорожской АЭС

- Премьер Украины Шмыгаль посоветовал простым украинцам спасаться от нехватки света самостоятельно. Например самим купить электрогенератор.

- Президент Турции Эрдоган заявил, что Европа заплатит высокую цену за изоляцию России.