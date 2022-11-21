Илона Маска могут лишить американского гражданства

Если факты, изложенные расследователями, верны, то чисто теоретически Маска могут не только лишить гражданства, но и выдворить из страны Фото: REUTERS

Расследователи из группы Сapitol Hunters утверждают, что богатейший человек в мире, основатель SpaceX, Tesla, соучредитель и архитектор ряда компаний, а с недавнего времени и единовластный владелец Twitter Илон Маск на самом деле нелегал, подделавший документы об образовании, чтобы в свое время остаться в США.

– У него нет степени бакалавра в области физики или какой-либо другой технической отрасли. В аспирантуру не попал. Бросил школу в 1995 году и был нелегалом, – сообщают «Охотники» на своей странице в Twitter.

Не секрет, что будущий миллиардер и изобретатель, которого называют гением современности, родился и вырос в Претории – административной столице ЮАР. В 17 лет он отправился в Канаду, где поступил в университет, а в 19 лет оказался в США, в Университете Пенсильвании. Именно об этом небольшом временном промежутке (между Преторией и Пенсильванией) и говорят в Сapitol Hunters, поскольку остальная жизнь Маска протекает публично.

Если факты, изложенные расследователями, верны, то чисто теоретически Маска могут не только лишить гражданства, но и выдворить из страны, поскольку подделка документов для изменения иммиграционного статуса в США – серьезное правонарушение.

Практически же объявление войны самому богатому человеку Земли, контролирующему более чем серьезные исследования и производства, со стороны администрации Байдена будет означать очередной выстрел себе в ногу.

С другой стороны, на счету этой администрации уже столько промахов, что очередной просто никого не удивит.