«Бест Вей» борется за жизнь

Прошло уже две волны изъятия документов и электронных носителей, три волны ареста счетов кооператива. По ходатайству следствия заблокирована также недвижимость, как находящаяся в собственности кооператива, так и перешедшая в собственность пайщиков.

Тем не менее кооператив борется за выживание, небезуспешно судится за активы своих пайщиков и пытается оспаривать действия следственной группы.

За кооператив

Недавно пайщики Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни «Бест Вей» записали коллективное видеообращение в защиту кооператива: выступили члены кооператива со всей России. «Мы заложники ситуации, некоего уголовного дела, которое сейчас расследуется, — комментирует обращение пайщица из Москвы Татьяна Богданова. — Я пайщик кооператива с 2019 года. Для нас с супругом это была единственная возможность приобрести жилье, так как я находилась в декрете, и ипотека нам оказалась недоступна. Квартира была приобретена, мы очень довольны. Мы запланировали расширение семьи и задумались о покупке второй квартиры. Внесли за нее первоначальный взнос более 5 млн рублей. Я продолжаю вносить паевые взносы, несмотря на то что счета арестованы. Нынешняя ситуация, в которой оказался кооператив, мешает пайщикам реализовать право на жилье, право на кооперацию. Мы не понимаем, что происходит».

«Мы хотим добиться справедливости, — продолжает Татьяна. — Хотим, чтобы нам объяснили, на каком основании арестовываются счета и недвижимость, которая даже передана третьим лицам. Хотим, чтобы кооператив жил, чтобы он процветал».

«Я пайщик кооператива с 2016 года, — говорит Евгений Иорданиди из Санкт-Петербурга. — С помощью кооператива приобрел небольшую однокомнатную квартиру в районе Парнаса. Внес первоначальный взнос в размере 2 млн рублей, кооператив добавил 4 млн — в рассрочку на 10 лет, под 0%. Я продолжаю рассчитываться с кооперативом. Кооператив — единственное спасение для большинства населения страны. Это народная, законная организация, ее работа полезна и для людей, и для государства. Пострадавших от действий следствия — не десятки, а сотни тысяч: это пайщики и члены их семей. И для страны это ущерб, так как государство недополучает миллионы рублей налогов. Мы верим и надеемся, что решение будет в нашу пользу, сколько бы разбирательство ни продолжалось».

По данным Совета ПК «Бест Вей», поданы 124 жалобы пайщиков на незаконные действия органов следствия; более 100 жалоб пайщиков поступило на арест их квартир. Также пайщики направили сотни коллективных и тысячи индивидуальных обращений в органы власти.

«В правах на приобретение и использование недвижимости ограничены и рискуют их лишиться тысячи пайщиков, — говорит управляющий партнер Адвокатского бюро Criminal Defense Firm адвокат Алексей Новиков. — Многие из них — малообеспеченные люди, многодетные матери, инвалиды. Большинство из них не могло рассчитывать на покупку квартиры в ипотеку: кооператив оставался для них единственной посильной возможностью приобрести жилье. Пайщики по собственной инициативе принимают участие в заседаниях судов: приезжают на многочисленные суды в Санкт-Петербург — по месту регистрации кооператива — даже из других городов. В каждом открытом судебном заседании участвуют десятки пайщиков».

В чем дело

Уголовное дело, рассказывает председатель коллегии адвокатов «Первая адвокатская контора», президент Адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов, было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в октябре 2021 года по факту организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Параллельно кооператив был внесен в так называемый предупредительный список ЦБ.

Председатель коллегии адвокатов «Первая адвокатская контора», президент Адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов

Накануне обыска в офисе кооператива в феврале 2022 года дело было переквалифицировано в «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по мнению адвоката Лактионова, для того чтобы использовать содержание под стражей в качестве меры давления. Ведь «пирамидная» статья не позволяла заключать под стражу.

В феврале же были арестованы четверо граждан. Только трое из них как-то связаны с органами управления кооперативом. Позднее был объявлен в розыск основатель и прежний председатель Совета кооператива Роман Василенко. Он к тому времени уже несколько месяцев не находился в России по семейным причинам и покинул пост главы кооператива.

Летом в уголовном деле появился новый состав преступления — ч. 1, 2 ст. 210 УК «Организация преступного сообщества». «То есть преступным сообществом объявляется организация по приобретению квартир и иного имущества для граждан на основании Закона о потребительской кооперации, где высшим органом управления выступает общее собрание пайщиков, — говорит адвокат Алексей Новиков, — а в интересах граждан были куплены тысячи квартир. Это документально подтверждено».

Что касается потерпевших по делу, о которых говорит следствие, то они по словам адвоката Алексея Новикова, за исключением нескольких человек, не являются пайщиками кооператива. «Потерпевшие — инвесторы одной из финансовых организаций, которую следствие пытается связать с кооперативом: доказать ее аффилированность. Однако у этой финансовой организации есть собственные активы, есть, на худой конец, учредители с активами. Причем тут кооператив? Больше того, следствие не смогло в судебных заседаниях представить ни самих этих потерпевших, ни материалов о том, в чем состоит ущерб этим потерпевшим, ни доказательств ущерба пайщикам кооператива». Те несколько потерпевших, что являются пайщиками кооператива, по мнению адвоката Новикова, предъявили претензии из-за того, что изъявили желание выйти из кооператива, но не могут получить свои паевые средства с арестованных по ходатайству следствия счетов кооператива и поверили следствию, что вхождение в дело в статусе потерпевших – единственный шанс получить паевые средства.

Сумма ущерба, фигурирующего в уголовном деле, по словам адвоката Новикова — 9 млн руб., но при этом следствие арестовало активы: безналичные средства и недвижимость — на общую сумму более 15 млрд руб. Адвокат группы пайщиков кооператива, глава юридической компании «Гордон и Сыновья» Екатерина Гордон также обращает внимание, что арестованы средства, несоразмерные ущербу. «Возможно, дело в том, что немаленькие деньги на счетах кооператива «Бест Вей» кому-то «приглянулись»?», — задается она вопросом.

Цель – заблокировать работу

«Учитывая происходящие с февраля события, кооператив еще весной принял решение прекратить прием новых пайщиков. — говорит Сергей Крючек, — Как только я был избран председателем Совета, я провел инвентаризацию активов и представился руководителю следственной группы — следователю из системы ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу Сапетовой Екатерине Александровне: мол, вот он я, новый руководитель кооператива, избранный пайщиками и представляющий их интересы, давайте вести диалог, взаимодействовать, чтобы избежать ущерба пайщикам, готов ответить на любые ваши вопросы. А в ответ уже девять месяцев — не просто тишина, а игнорирование и пренебрежение».

«Сергей Иванович Крючек — наш коллега, — говорит депутат Государственной думы Елена Драпеко, — Мы вместе работали в прошлом созыве Государственной думы, он орденоносец — кавалер ордена Дружбы, и не заслужил такого хамского отношения к себе».

«Мы многократно писали обращения следователю и в прокуратуру -- дайте возможность людям получить свои деньги со счетов, они же не виноваты ни в чем, -- продолжает Сергей Крючек, — В ответ — отписки и отказы. В те периоды, когда нам удавалось добиться снятия блокировки со счетов, возврат паевых взносов по заявлению пайщиков о выходе из кооператива производился в полном объеме». По словам Крючека, наметилась хорошая тенденция: некоторые из пайщиков, пожелавших выйти из кооператива, отзывают свои заявления и принимают активное участие в защите кооператива.

Управляющий партнер Адвокатского бюро Criminal Defense Firm адвокат Алексей Новиков

Партнер Адвокатского бюро Criminal Defense Firm, адвокат Артём Половинкин рассказал «КП», что первый арест счета кооператива произошел еще в марте: решение было принято по ходатайству следствия Приморским районным судом без участия представителей кооператива. «Мы оспорили арест, и 15 июля Приморский районный суд принял решение арест снять, — говорит он. — Следствие подало апелляцию на это решение в Санкт-Петербургский городской суд — и проиграло. Но еще до получения решения по своей же апелляции вышло в Приморский районный суд с аналогичным ходатайством и вновь без уведомления представителей кооператива — 2 августа оно было удовлетворено. 14 октября Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Приморского райсуда об аресте счета кооператива от 2 августа и направил его на новое рассмотрение, которое должно было состояться уже с участием представителей кооператива».

«Однако следствие, не дожидаясь рассмотрения, повторило свой прежний маневр в особо циничной форме, — подчеркивает Сергей Крючек, — 3 ноября оно подало новое ходатайство об аресте счета в Сбербанке в Приморский районный суд, и на этот раз «уведомило» нас в издевательской форме: руководитель следственной группы прислала уведомление мне в вотсап за девять минут до начала заседания. Вот так действует следствие. Мы подали исковое заявление в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга на систематические действия следствия, направленные на блокирование законной деятельности юридического лица».

«Сокрытие в суде факта, что ранее арест был отменен — это ничто иное, как должностное преступление, — говорит адвокат Алексей Новиков, — По факту этого преступления направлены обращения генеральному прокурору России, председателю Следственного комитета России и министру внутренних дел Российской Федерации».

«Кооператив также оспаривает наложенный в мае по ходатайству следствия Смольнинским районным судом арест квартир на общую сумму 12 млрд рублей», — замечает адвокат Артём Половинкин. По его словам, 30 августа Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил апелляционную жалобу и снял арест с квартир. Однако следствие и Росреестр не выполнили решение суда.

«30 сентября, — подчеркивает он, — следствие вновь без участия представителей кооператива добилось ареста квартир. На это решение вновь подана апелляционная жалоба, ее рассмотрение состоится в ближайшее время».

По словам адвоката Артёма Половинкина, отдельные пайщики со всей России также подают жалобы на снятие ареста со своих квартир — несколько таких судов уже выиграно. Например, 17 августа вступило в законную силу решение Набережночелнинского горсуда Республики Татарстан об освобождении от ареста квартиры пайщика. 15 августа аналогичное дело было выиграно пайщиком из Екатеринбурга.

«В конце сентября в офисе кооператива был проведен повторный обыск, — говорит Сергей Крючек, — Вновь были изъяты вся документация и электронные носители, которые мы с трудом восстановили после февраля. Я в очередной раз обратился к следствию с просьбой: верните хотя бы часть документов, дайте возможность заплатить налоги и заработную плату, ведь их невыплата — преступление. В ответ — молчание, как и раньше».

Кооператив, по его словам, платит 15 млн рублей налогов в квартал, 60 млн рублей в год «Это немалые деньги, — подчеркивает Крючек, — В налогах в нынешние непростые времена остро нуждается государство. Блокируя уплату налогов, следствие ставит себя выше закона — хотя оно должно быть на страже закона».

19 тысяч 200 обиженных пайщиков

«Следствие делает все, чтобы более 19 тысяч 200 пайщиков кооператива на данный момент превратилось в более 19 тысяч 200 обиженных пайщиков — обездоленных людей, которые придут с заявлением в следственные органы, — говорит Сергей Крючек, — Но они никогда не придут – потому что мы объединились, чтобы жить. Наш кооператив – это и есть пайщики, добровольное объединение граждан с целью совместного решения жилищного вопроса. Мы решаем социальные вопросы сограждан. Наши пайщики нас поддерживают, и кооператив продолжает бороться».

«Кооперация — очень важный экономический и социальный институт, — говорит председатель Комитета Государственной думы по защите конкуренции Валерий Гартунг, — на максимально доступных для людей условиях он дает возможность решить социальные проблемы граждан. При этом не требуя финансирования со стороны государства и не используя заемных средств. Это форма экономической деятельности, существовавшая в советское время – она хорошо знакома нашим гражданам, и сейчас важно, чтобы она расцвела, а не была подавлена крупным финансовым капиталом. Потому что кооперация в жилищной сфере — способ решить квартирный вопрос в рассрочку и с весьма небольшой финансовой нагрузкой, а не за две-три стоимости квартиры, как в банковском секторе. Мы занимаемся судьбой кооператива «Бест Вей», ведем диалог с контролирующими органами, так как считаем случай этого одного из крупнейших кооперативов России модельным для судьбы кооперации в стране».

Партнер Адвокатского бюро Criminal Defense Firm, адвокат Артём Половинкин

«Как ребенок военных частей, я с детства знакома с кассами взаимопомощи, — говорит сенатор Российской Федерации Ольга Епифанова, — Кооператив «Бест Вей» — по сути такая же касса взаимопомощи, простой, понятный, социально ориентированный механизм решения жилищной проблемы. Я брала квартиру в ипотеку — и заплатила за нее как за две с половиной квартиры. В то же время мои двоюродные сестры в Краснодарском крае, внося взносы в кооператив, приобрели за сопоставимую сумму две квартиры. Кооператив – максимально доступное, социально ориентированное решение квартирного вопроса, именно поэтому мы, парламентарии, поддерживаем и защищаем кооперацию».

Заместитель председателя думского Комитета по экономической политике Сергей Кирьянов, считает, что у нас в стране серьезные пробелы в законодательстве, регулирующем и защищающем деятельность кооперативов. «Много лет мы занимались проблемой обманутых дольщиков. Мне бы не хотелось, чтобы в случае с кооперативом «Бест Вей» и другими мы бы столкнулись с проблемой обездоленных пайщиков, — говорит он, — В кооперативе до 20 тыс. пайщиков, люди вложили свои кровные в покупку квартир. Печально, что такие флагманы новой жилищной политики оказываются заблокированы и не могут продолжать свою работу».

Кооператив, подчеркивает депутат Кирьянов, работает восемь лет, есть серьезный имущественный комплекс, приобретены тысячи квартир, тысячи семей решили жилищный вопрос единственным посильным для них путем. «Учитывая это, на мой взгляд, никак не получится работу кооператива интерпретировать, как мошенничество или организацию преступного сообщества. — говорит он, — Каждый из нас ищет оптимальный способ решения своего квартирного вопроса. Тысячи людей выбрали такой способ, как приобретение с помощью кооператива. Так давайте предоставим им возможность воспользоваться этим способом, не боясь за судьбу их вложений в недвижимость».

«Насколько я знаком с материалами, предоставленными адвокатами, в рамках закона ими делается все, чтобы защитить кооператив, — член Совета по правам человека при Президенте России, адвокат Шота Горгадзе, — Но если ты приводишь доводы, а тебе оппонирует глухая стена, то насколько бы твоя позиция ни была основана на законе, тебя не услышат. Что мы, к сожалению, во многом и наблюдаем на примере разбирательства вокруг кооператива «Бест Вей». Общими усилиями мы боремся за то, чтобы эта стена исчезла, чтобы, ставя те или иные вопросы перед кооперативом, правоохранительные органы действовали строго в рамках закона».

«Ситуация, в которой оказался наш кооператив, показывает, что очень важно защитить экономическую, предпринимательскую, тем более социально ориентированную деятельность от необоснованных действий правоохранительных органов, — говорит Сергей Крючек, — Создается впечатление, что силовики, к сожалению, не обращают внимания на призывы нашего президента поддерживать предпринимательство. Следствие ищет каких-то потерпевших, а потерпевшие на самом деле — люди, которые стремятся решать свои жилищные проблемы способом, предоставленным Законом о потребительской кооперации. Потому наш призыв к государственным органам — дайте возможность работать, развиваться, решать социальные проблемы граждан в нынешних непростых экономических условиях».