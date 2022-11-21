«В тот вечер мне показалось, что я умер двенадцать раз»: препараты с мухоморами изгоняют из интернет-магазинов после трагедии

Вред и пользу мухоморов в России жарко обсуждают уже не один год Фото: Евгения ГУСЕВА

Лекарство от всех болезней?

- Впервые мухоморы я попробовал пару лет назад. Друзья увлеклись микродозингом - это когда грибы едят в малых количествах. Но я решил поставить эксперимент и не мелочиться, поэтому съел их много. В тот вечер мне показалось, что я умер раз двенадцать, не меньше. Невероятные ощущения. Тебя как будто выкидывает в другое пространство, где ничего нет, а оттуда возвращают обратно, и момент возвращения сопровождается сильными судорогами, - москвич Александр - не первый и не единственный, кто пробовал расширять свое сознание при помощи ядовитых грибов. Его организм встряску выдержал, но так бывает не всегда.

По данным Роспотребнадзора, примерно 4% от всех отравлений в России (это около 1000 случаев в год) происходят из-за грибов, причем примерно три десятка из них заканчиваются смертью. И это только те жертвы, что попали в больницы. Да, наверняка не все они ели именно мухоморы. Впрочем, а кто сознается врачам, что работал над «расширением сознания»?

Вред и пользу мухоморов в России жарко обсуждают уже не один год. Во многом благодаря микологу (специалисту по грибам) Михаилу Вишневскому, он на себе испробовал эффект от потребления мухоморов, основал целую «Грибную аптеку» и производство товаров, в составе которых они присутствуют. Это не только крема и чаи, но и пищевые добавки, про которые на сайте пишут: полезны для сна, при психологических проблемах и даже в борьбе с зависимостью от алкоголя. 61 чудо-капсула всего за 3600 рублей. Почему 61? Потому что одну, упакованную отдельно, вы пробуете для того, чтобы проверить реакцию своего организма. Есть те, кто не переносит даже микродозы мухоморов.

- Я против того, чтобы мухоморами занимались непрофессионалы, потому что однажды в партии сушеных красных мухоморов нашел бледные поганки, - рассказал корреспонденту kp.ru кандидат биологических наук, миколог, председатель Русского микологического общества Михаил Вишневский. – Конечно, с поставщиком, который это допустил, мы работать не стали. Но ведь мы не единственные на рынке. Я в принципе против продажи мухоморов в сушеном виде. Мы продаем их в капсулах и в такой малой дозировке, что даже если туда каким-то чудом попадет бледная поганка, это будет безопасно для здоровья. Потому что доза мухомора до 1 грамма в день безопасна.

Доказать пользу этого гриба всему миру Михаил Вишневский намерен в ближайшее время. Сейчас проводятся клинические испытания на людях, весной будут готовы данные по экспериментам на крысах, после чего микологическое сообщество, возможно, ожидает ряд сенсационных заявлений.

Или опаснейшая отрава?

Впрочем, пока что наука считает мухомор ядовитым. Причем с этим согласны как ученые, которые изучают грибы, так и врачи-диетологи.

- Никакая доза токсина не может быть полезна, - уверена диетолог, рефлексотерапевт, невролог, дерматолог, владелица собственной сети клиник Марият Мухина. – Да, начинают люди с малого, но, как в любой токсикомании (а мухоморомания, на мой взгляд, - как раз ее разновидность), чтобы получить нужное состояние, человеку постепенно приходится увеличивать дозу. И так дело доходит до смертельно опасных. Я видела, как это работает в реальности, на своем знакомом. И поэтому уверена: с мухомороманией нужно бороться.

Специалисты отмечают: в мухоморах содержатся опасные токсины мускарин, иботеновая кислота и мусцимол, которые не разрушаются даже при термической обработке. И вряд ли они могут принести организму какую-либо пользу.

- Я не нашел обзоров в серьезных рецензируемых научных журналах о том, что прием в пищу мухоморов улучшает работу организма. Скорее всего, эффект, вызванный приемом в пищу порошка мухомора, сравним с эффектом плацебо, - размышляет кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Владимир Гмошинский. - При отравлении им возможны галлюцинации, угнетение центральной нервной системы, тахикардия, повышение артериального давления, дыхательная недостаточность, кома. Эксперименты на мышах показали, что инъекции иботеновой кислоты могут приводить к поражению отделов головного мозга, ухудшению памяти и др. Мне кажется, что разговоры о пользе мухоморов «попахивают» лукавством, и в пищу их принимают именно для того, чтобы испытать их токсическое воздействие.

Роспотребнадзор против интернет-магазина

Купить мухоморы с недавних пор стало немного сложнее. А все из-за ЧП в Красноярском крае, где подросток отравился этим грибом. Название фирмы-производителя не раскрывается, но претензии местное подразделение Роспотребнадзора предъявило к интернет-магазину, где товар был приобретен.

- Сушеные грибы подросток приобрел через интернет-страницу на Wildberries. Из-за желания испытать новые ощущения употребил шляпку гриба прямо во дворе дома, где находится пункт выдачи заказов. Примерно через 40 минут ему стало плохо, пришел в себя только в токсикологическом отделении БСМП, - рассказал у себя в Телеграм-канале главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горячев.

Специалисты краевого Роспотребнадзора нашли ту страничку, с которой мальчик сделал заказ, и увидели, как там расписываются полезные свойства продукта: якобы сушеный красный мухомор обладает противовоспалительным, обезболивающим и иммуномоделирующим свойствами, плюс используется для снятия стресса и при борьбе с депрессиями, тревожностью и паническими атаками.

Такую рекламу в ведомстве посчитали, мягко говоря, некорректной и обратились в суд. В ноябре получили решение – признать запрещенной к распространению информации о продаже продукции и БАДов из ядовитых и несъедобных грибов. К тому времени большинство подобных объявлений с Wildberries и Ozon уже исчезли. Зато остались на сайтах аптек, эко-товаров и прочих небольших интернет-магазинчиков. Продолжится ли изгнание мухоморов из интернета, пока не ясно. По словам Вишневского, с 1 января прошлого года часть правил и гигиенических нормативов утратили силу — в том числе те, что определяли, какие грибы съедобные, а какие — ядовитые, так что пока грибы равные перед законом. А потому свою аптеку, где продаются средства с мухоморами в составе, он закрывать не намерен.

А в это время

Опята собирайте и не переживайте

Несмотря на то, что в Москве и области выпал снег, грибной сезон продолжается. Счастливчики могут найти вешенки и зимние опята.

- У зимних опят (lammulina velutipes) тонкие ножки темно-коричневого цвета и желтые, медово-коричневые шляпки. Отличный гриб, который формирует плодовые тела на живых или уже погибших деревьях, - рассказывает миколог Владимир Гмошинский. - Этот гриб, кстати, культивируют и продают в наших торговых сетях как «иноки». Только в искусственных условиях его выращивают в темноте, поэтому ножки плодовых тел сильно вытягиваются, теряют окраску. В результате грибы становятся похожими на макароны. Обычно они используются при приготовлении разнообразных супов.

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