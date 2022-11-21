- Завершить все свои инвестиционные проекты - это основные точки роста.

Константин Гончаров, глава «НОВОТРАНСА» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Интервью состоялось в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» в рамках Транспортной недели, которая проходит в Москве с 14 по 19 ноября

ПАНДЕМИЯ ПРИНЕСЛА БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

- Константин Анатольевич, за последнее месяцы экономика сильно изменилась – и российская, и мировая. Как это отразилось на железнодорожных перевозках?

- Если сказать глобально, то, наверное, не отразилось никак. Почему? Потому что как были железнодорожные перевозки, так они и остались. Локально, наверное, за последние 6-9 месяцев у нас не произошло никаких изменений даже по сравнению с ковидным периодом. В ковид были более серьезные локальные изменения, нежели сейчас.

- В группе компаний «НОВОТРАНС» имеется несколько вагоноремонтных заводов. Последние события как-то отразились на их загрузке?

- Абсолютно не отразились. Спрос на ремонт есть всегда. Если происходит движение подвижного состава, то происходит соответственно и ремонт этого подвижного состава. По нашим заводам мы не видим каких-то серьезных провалов по ремонту. Мало того, мы в конце года открываем еще один завод, абсолютно новый, построенный с нуля, который позволит создать более 1,5 тысяч рабочих мест.

- Вы предполагаете, что его тоже загрузите?

- Абсолютно.

СТРОИТЕЛЬСТВО LUGAPORT ИДЕТ ПО ГРАФИКУ

- «НОВОТРАНС» с середины 2019 года в морском порту Усть-Луга строит универсальный торговый терминал Lugaport. Работы планировалось завершить до конца 2024 года. Сейчас работы идут по графику?

- Строительство идет по графику, но немного меняется ситуация с доставкой оборудования. Поэтому, скорее всего, запуск терминала на 100% будет не в конце 2024 года, а в 2025 году.

- Насколько серьезные были сложности, с которыми вы столкнулись в последнее время? Насколько я понимаю, это в первую очередь какое-то санкционное влияние, правильно, то, о чем вы говорите?

- Естественно, это санкционное влияние. Это давление, скажем так, недружественных стран, попытка давления на нашу экономику. Но мы справляемся, переориентируем заказы по оборудованию в другие, более дружественные страны, что-то переориентировали на российскую продукцию Российской Федерации. Стараемся выйти из этого положения.

- Вообще, на каком этапе сейчас находится работа?

- Идет строительство 1-го этапа, в графике. В августе мы запустили железнодорожное сообщение с РЖД.

ВО ВЬЕТНАМ ЧЕРЕЗ ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ

- В целом к этому проекту не охладели? Насколько понимаю, изначально порт Усть-Луга создавался как такая отечественная альтернатива портам Прибалтики, через которые наши российские производители отправляли товары, в первую очередь в Европу.

- Абсолютно верно. Это, скажем так, не то что наши грузоотправители отправляли в Европу - Европа была заинтересована в наших товарах. На сегодня ситуация изменилась, развернулась в сторону Индии, Китая, Вьетнама. Европа не берет? Ну и что?

- Не далековато будет во Вьетнам отправлять грузы через Ленинградскую область?

- А как вы считаете, далеко будет во Вьетнам отправлять из Новороссийска?

- Да, туда груз по железной дороге еще надо будет довезти…

- Поэтому я не считаю это сложностями. Это просто увеличение логистических цепочек.

- Какие сейчас видите потенциальные точки роста для компании «НОВОТРАНС»?

- Завершить все свои инвестиционные проекты - это основные точки роста.