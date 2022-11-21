- Завершить все свои инвестиционные проекты - это основные точки роста.

Константин Гончаров, глава «НОВОТРАНСА»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Интервью состоялось в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» в рамках Транспортной недели, которая проходит в Москве с 14 по 19 ноября
ПАНДЕМИЯ ПРИНЕСЛА БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
- Константин Анатольевич, за последнее месяцы экономика сильно изменилась – и российская, и мировая. Как это отразилось на железнодорожных перевозках?
- Если сказать глобально, то, наверное, не отразилось никак. Почему? Потому что как были железнодорожные перевозки, так они и остались. Локально, наверное, за последние 6-9 месяцев у нас не произошло никаких изменений даже по сравнению с ковидным периодом. В ковид были более серьезные локальные изменения, нежели сейчас.
- В группе компаний «НОВОТРАНС» имеется несколько вагоноремонтных заводов. Последние события как-то отразились на их загрузке?
- Абсолютно не отразились. Спрос на ремонт есть всегда. Если происходит движение подвижного состава, то происходит соответственно и ремонт этого подвижного состава. По нашим заводам мы не видим каких-то серьезных провалов по ремонту. Мало того, мы в конце года открываем еще один завод, абсолютно новый, построенный с нуля, который позволит создать более 1,5 тысяч рабочих мест.
- Вы предполагаете, что его тоже загрузите?
- Абсолютно.
СТРОИТЕЛЬСТВО LUGAPORT ИДЕТ ПО ГРАФИКУ
- «НОВОТРАНС» с середины 2019 года в морском порту Усть-Луга строит универсальный торговый терминал Lugaport. Работы планировалось завершить до конца 2024 года. Сейчас работы идут по графику?
- Строительство идет по графику, но немного меняется ситуация с доставкой оборудования. Поэтому, скорее всего, запуск терминала на 100% будет не в конце 2024 года, а в 2025 году.
- Насколько серьезные были сложности, с которыми вы столкнулись в последнее время? Насколько я понимаю, это в первую очередь какое-то санкционное влияние, правильно, то, о чем вы говорите?
- Естественно, это санкционное влияние. Это давление, скажем так, недружественных стран, попытка давления на нашу экономику. Но мы справляемся, переориентируем заказы по оборудованию в другие, более дружественные страны, что-то переориентировали на российскую продукцию Российской Федерации. Стараемся выйти из этого положения.
- Вообще, на каком этапе сейчас находится работа?
- Идет строительство 1-го этапа, в графике. В августе мы запустили железнодорожное сообщение с РЖД.
ВО ВЬЕТНАМ ЧЕРЕЗ ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ
- В целом к этому проекту не охладели? Насколько понимаю, изначально порт Усть-Луга создавался как такая отечественная альтернатива портам Прибалтики, через которые наши российские производители отправляли товары, в первую очередь в Европу.
- Абсолютно верно. Это, скажем так, не то что наши грузоотправители отправляли в Европу - Европа была заинтересована в наших товарах. На сегодня ситуация изменилась, развернулась в сторону Индии, Китая, Вьетнама. Европа не берет? Ну и что?
- Не далековато будет во Вьетнам отправлять грузы через Ленинградскую область?
- А как вы считаете, далеко будет во Вьетнам отправлять из Новороссийска?
- Да, туда груз по железной дороге еще надо будет довезти…
- Поэтому я не считаю это сложностями. Это просто увеличение логистических цепочек.
- Какие сейчас видите потенциальные точки роста для компании «НОВОТРАНС»?
- Завершить все свои инвестиционные проекты - это основные точки роста.