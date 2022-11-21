«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Наш ДК»

У многих хранятся в памяти и в фотографиях свои личные моменты, связанные с ДК.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни бывал в доме культуры. Для многих, особенно жителей сельской местности, ДК и сейчас – главный, если не единственный центр притяжения. Место, где можно отдохнуть, пообщаться, заняться любимым и полезным делом, получить массу позитивных впечатлений.

Первые Дома культуры появились в нашей стране ровно 100 лет назад, когда был образован Главполитпросвет. Тогда они существовали на каждом крупном предприятии, в каждом районном центре или большом селе, в каждом районе городов-миллионников. Для людей Дома культуры были олицетворением общественной и культурной жизни не только района или города, а всей страны! Уже тогда в ДК проводили собрания, учились и читали книги, посещали концерты, пели и танцевали, смотрели кино (когда оно стало массовым), встречались, знакомились и, конечно же, влюблялись. Сегодня многим нашим ДК в стране национальный проект «Культура» буквально дает вторую жизнь – они восстанавливаются, ремонтируются, а в некоторых селах заново создаются.

У многих из нас с ДК связаны свои личные моменты. Мы подумали: а почему бы не предложить нашим читателям поделиться историями, связанными с их любимым Домом культуры? Историями, запавшими в память и оставившими в ней след на всю жизнь?

В сентябре Медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке нацпроекта «Культура» объявила читательский конкурс. Мы стали получать истории из всех уголков страны. В прозе и стихах, с юмором и с ностальгией. Многие из них проиллюстрированы фотографиями, а некоторые – даже видеосюжетами.

Выбрать лауреатов конкурсному жюри было крайне трудно, однако по итогам голосования жюри удалось отобрать ТОП-20 наиболее ярких и интересных работ. Делимся выдержками из самых душевных и эмоциональных писем. Стиль, пунктуация и орфография авторов сохранены.

Сильковский ДК. Автор: Константин САВКИН

Константин Савкин из Москвы поделился воспоминаниями о Сильковском ДК «Каучук»:

«…По моим детским воспоминаниям колхозный клуб в начале 1960-х ещё размещался в бывшем КУРЯТНИКЕ на берегу пруда, рядом с амбаром. Вместимость зала едва ли превышала 80 мест. Однако такому простому архитектурному сооружению тоже была свойственна функциональная универсальность, возможность трансформации. Старшая сестра помнит, как на сцене играли в шахматы и шашки. Но основными мероприятиями клуба были: собрания, концерты, спектакли, а также кино и танцы. Именно две последних функции требовали преобразований зала. И они проводились без особых затруднений – благодаря использованию скамеек.

В клубе-КУРЯТНИКЕ при организации танцев скамейки укладывались одна на другую вдоль продольных стен. Эту задачу оперативно решали деревенские парни. Для проведения кинопоказа ничего переставлять не требовалось. В отличие от кресел со спинками, скамейки предполагали «двухстороннее» размещение. Оборудование «кинопередвижки» устанавливалось на сцене. А зрители садились «задом-наперёд» – лицом к торцевой стене (где вывешивалась простыня экрана). За спиной возвышалась сцена, на краю которой тоже можно было устроиться – как на курином насесте! Весьма занимательно, особенно для школьных сеансов…».

Полный текст воспоминаний Константина Савкина – по ссылке.

Дом Культуры в Феодосии с внешней стороны здания. Фото: Мария МИХАЙЛОВА

Мария Михайлова из Феодосии вспомнила о собеседовании в народный театр городского ДК: «Какая она, жизнь актера?» - думалось мне, когда я увидела объявление о наборе в театр городского дома культуры. И тут же воображение представило изысканные наряды, потайные гримерные, бушующие на сцене страсти, смену образов и бурные овации поклонников… Свет софитов властно позвал меня, и я повиновалась…

Вместе со страницами блокнота передо мной открывается и та первая встреча-собеседование в феодосийском Заслуженном народном театре им. Р. Беляновой, режиссера и участницы ВОВ. 7 прекрасных девушек собрались за длинным овальным столом. Во главе стола – режиссер театра и мастер перевоплощений, уже много лет усердно радеющий о любимом своём детище. Кабинет выглядел очень эффектно: старинные вещи на реставрации, музыкальные инструменты, кресла, картины на стенах с высокими потолками – все это создавало неповторимый колорит и веяло чуть приоткрывающейся тайной. Но самое интересное началось, когда стали приоткрываться люди.

Прилетевшие, как и я, на огонек по зову сердца прекрасные дамы были самых разных профессий: тележурналист, танцор, кардиолог, адвокат, парикмахер… В дополнение к рассказу о себе, были с успехом приняты авторские произведения и декламируемые стихи выступающих в тесном кругу, и всем казалось, что знакомы уже очень давно. Помнится, что выпорхнули мы оттуда, как на крыльях, навстречу чему-то большому и светлому…».

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Сарапульский Дом культуры лесокомбината. Фото: Анна СОЛОВЬЕВА

Анна Соловьева из Сарапула рассказала «историю с ноткой грусти»: «Наткнулась в сети на знакомую фотографию – сарапульский Дом культуры лесокомбината. Прямо захлестнуло потоком воспоминаний, будто пружинка внутри сжалась и разжалась. Здесь, в конце 80-х закрутился новый виток в моей судьбе. Жизнь, не сказка и вряд ли бывает, что идёшь себе спокойно и вдруг указатель: «В ДК лесокомбината пойдешь и счастье найдешь»…

Товарищ «Случай» привёл меня тогда в ЭТОТ ДК. Вошла посредственной 18-летней девчонкой, а вышла обладательницей звания «Мисс фото» ПЕРВОГО в городе Конкурса Красоты./…/

Словно по щелчку открылись новые горизонты. И выбор был сделан не в пользу заводской династии. Монтажница радиоаппаратуры, трансформировалась в работника культуры. В трудовой книжке записано: «зав. политико-массовым отделом», согласно советской тарификационной сетки.

Вот он – ключевой момент, «завязка» сценария всей моей жизни. Не работа, а мечта, самая праздничная профессия – «культработник». На самом деле улыбка – это что-то вроде «спецодежды», которую мы носим на работе. А праздники – наши будни. 33 года в профессии… и это МОЯ жизнь».

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Иоланта Сержантова из Воронежа поделилась проникновенными воспоминаниями о ДК «Шинник»: «Киносеанс. Дворец культуры. Гигантская, чуть ли не во весь потолок многоярусная юла хрустальной люстры небыстро гаснет, сменяя жидкий яркий цвет на всё более густой и крепкий, теряя накал, но, не утрачивая своего великолепия. Чудится, что билетёры, строгие дамы, которые стоят на страже тяжёлых занавесей у входа, дуют изо всех сил в сторону потолка, как на свечи именинного пирога, и никак не могут погасить их. И вот уже к ногам, пытаясь согреться, ластится сквозняк, - то строгий, но радушный билетёр впускает опоздавших, просит их не шуметь, да сесть уже куда-нибудь, пока многочисленные драгоценные кристаллы люстры не растаяли ещё один за другим в темноте, словно льдинки на поверхности воды./…/ Бордовый бархат кресел, в оправе лакированного ореха, баюкает, увещевая о снисхождении, и ревность к чужой маете слабнет понемногу. А уж когда киномеханик откуда-то из-под потолка, принимается греметь коробками с плёнкой, дышать и вовсе становится легче. Сидишь, выглядывая по рядам знакомцев, здороваешься, вертишь в руках криво оторванный билет и предвкушаешь. Неверно написанный портрет главного героя на афише, да мнение, составленное о нём из разговоров в очереди за билетом, обещает всё, что дарит хорошая книга: новое знакомство, переживания и совершеннейшее опустошение в конце…».

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Татьяна Лешкевич из Иркутска представила на конкурс, как она сама призналась, «выстраданное поэтическое резюме»:

Поселковый клуб обычный,

Зал расцвечен кумачом,

На стене – давно привычный,

Сочинённый Ильичом

Лозунг про кинокартины –

Основное из искусств, –

Про экранных властелинов

Наших мыслей, дум и чувств...

Полный текст стихотворения и воспоминания Татьяны Лешкевич о Клубе судостроительной верфи в посёлке Листвянка Иркутской области – по ссылке.

Сельский клуб Кубани. Фото: Михаил КАЗАЧЕНКО

Михаил Казаченко из Краснодара потряс все жюри. Точнее, жюри сотрясалось от смеха, читая искрометный рассказ о первом театральном опыте Михаила, который состоялся в районном ДК.

Вот отрывок из его воспоминаний:

«…Моя роль в представлении была довольно скромной ввиду хронической боязни сцены и зала и заключалась в сидении в ковбойском баре у барной стойки в течение всего этого часа и душещипательной беседе с барменом, которым являлся мой кум Лёха, клубный электрик. Я откопал дома джинсы с безрукавкой от костюма-тройки, широкополую шляпу, снял с чердака неубиваемые польские мокасины из свинячей кожи, и зеркало сказало мне, что я вполне себе приличный техасский хлопец./…/ Внезапно надвинулся финал, где после всех перипетий и наших перепитий шумно игралась цыгано-ковбойская свадьба, и где я из статиста вырастал аж до эпизодической роли! В ней я после имитации картёжной игры, должен был кинуть колоду карт в лицо прожженному цыгану (наш хормейстер Алексеич). Здесь по сюжету завязывается драка, нас разнимают счастливые родственники юных ковбоя и цыганки, и все дружно поют финальную песню «Украл ковбой цыганочку у нас в Северине». И всё бы ничего, но колода, посланная моей нетвёрдой рукой, не попала в лицо испачканному сажей для достоверности Алексеичу, и он вместо изображения страшного цыганского гнева разоржался как жеребец…».

Полный текст рассказа

Также лауреатами нашего конкурса стали:

• Зинаида Солнышкина

• Оксана Бланк

• Евгения Семёнова

• Елена Мишина

• Евгения Узенгер

• Наталья Фирсина/Фомина

• Наталья Русинова

• Станислав Заречанский

• Оксана Усенко

• Нинель Прокофьева

• Светлана Хохлова

• Наиля Семичева

• Евгений Яковлев

• Ирина Трифанова

Пычасский Дом культуры получает специальный приз за видео-презентацию, а ДК Мкр-Заречный – спецприз за воспоминания Клуба.

Лауреаты получат дипломы участника и памятные подарки от «Комсомолки». Всем лауреатам лично сообщат о том, как можно забрать награды. Тем, кто не сможет лично их забрать, редакция «КП» вышлет их почтой. Также вся информация о получении подарков будет опубликована в ветке конкурса в VK.

Вместо послесловия…

Дома культуры всегда играли особую роль в культурно-просветительской жизни людей, особенно в сельских глубинках – где, в отличие от городов, другие виды досуга были недоступны. Но в 90-х дома культуры все чаще оказывались заброшенными, а денег на ремонт и организацию культурной программы часто не хватало. В последние годы ситуация разительно изменилась: благодаря национальному проекту «Культура» дома культуры переживают возрождение, в самых отдаленных уголках России в них снова кипит жизнь, проходят культурные мероприятия, их модернизируют, появляются цифровые технологии. Они снова становятся любимым местом для жителей больших и малых поселений. Так, с начала 2022 года по нацпроекту в России построили и модернизировали 115 Домов культуры.

Ссылка на страницу с конкурсом