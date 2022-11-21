Названа часть тела, которая страдает осенью: мы о ней даже не думаем

Моросящий дождь и пронизывающий до костей ветер загоняет в тепло даже самых упорных ЗОЖ-ников Фото: Shutterstock

Осенью, когда вокруг все тускло и уныло, здоровье ног – вряд ли первое, о чем мы думаем. А зря! Вот пять важных причин обратить на них внимание.

1. Атрофия мышц из-за гиподинамии

Моросящий дождь и пронизывающий до костей ветер загоняет в тепло даже самых упорных ЗОЖ-ников, вынуждая повесить беговые кроссовки на гвоздь до лучших времен. Главная ошибка – отказаться от любой активности в пользу уютных вечеров в обнимку с пледом и чашкой какао. Травматологи напоминают про «атрофию от неиспользования», которая поражает мышцы. Страдает наша ловкость и способность удерживать равновесие. А значит в гололед нам придется ой как не просто...

Альтернативой бегу и спортзалу могут стать регулярные домашние тренировки, включающие упражнения на растяжку и баланс. Потребуется минимальная экипировка, например, балансировочная подушка, тренирующая нашу способность удерживать равновесие. И резиновая лента для растяжки и подкачки мышц.

2. Проблемы с венами: усталость, судороги, отечность

- Малоподвижный образ жизни сказывается и на состоянии венозной системы, - объясняет Ольга Чижевская, директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» (подиатры занимаются лечением заболеваний стопы и голени — прим. Ред.). - Кровь поднимается благодаря мышечному насосу (мышечно-венозной помпе). Его работа зависит от состояния мышц голени. Ощущение тяжести в ногах и отечность к вечеру, эпизоды ночных судорог — все это симптомы хронического заболевания вен (ХЗВ).

Лучшая профилактика варикоза и хронического заболевания вен — домашняя разминка. И, по необходимости, ношение специализированных ортезов (ортопедической стельки для сезонной обуви). По словам Ольги Чижевской, они стимулируют необходимую тренировку мышц стопы и голени, одновременно улучшая кровообращение в конечностях и уменьшая склонность к отекам.

ВАЖНО!

Новогодние праздники могут спровоцировать варикоз: диванный образ жизнь, плюс любовь к майонезным салатам, шампанскому, копченостям и соленостям усилять проявления варикоза.

3. Ищите правильную обувь для женщины

К осенней и зимней обуви – особые требования. Во-первых, она должна быть максимально устойчивой, чтобы снизить риск травм. Во-вторых, ноги в ней не должны избыточно потеть (иначе можно спровоцировать появление грибка). Обязательно прослушивайте вечером обувь. На работе заведите сменную пару. А если планируйте долгую прогулку по торговому центру, не помешает сменить обувь на более легкую. Проще предупредить появление грибка, чем долго с ним бороться и расстаться с половиной обувного гардероба.

Особенное внимание к резиновым сапогам: никакой яркий узор не избавит резину от ее главной проблемы — нулевой воздухопроницаемости. Парниковый эффект из-за дефицита вентиляции — идеальная среда для грибковых заболеваний. Носить резиновые сапоги дольше трех часов врачи настоятельно не рекомендуют. А проблему луж неплохо решает современная мембранная обувь, которая «дышит» и не препятствует ходьбе по воде.

Что касается прогулок в гололед, то идеальная зимняя пара должна иметь удобную колодку, рифленую нескользящую подошву из полиуретана или ПФХ и небольшой каблук, который разгрузит задний отдел стопы.

Кстати про угги: эта обувь с абсолютно плоской подошвой не защищает организм от ударов при ходьбе — страдают не только стопы, но суставы. Кроме того, избыточная нагрузка на пятки при отсутствии каблука — распространенная причина подошвенного фасциита (воспалительное заболевание - прим. Ред.), сопровождающегося сильной болью, чаще всего в пятке, реже — в лодыжке.

Еще один нюанс: разношенные угги соскакивают с ноги при каждом шаге, а значит приходится неестественно напрягать мышцы стопы: отсюда - перегрузки и боли.

4. Чем опасны трещины на пятках

Осенью и зимой мы реже делаем педикюр, кожа на пятках грубеет, могут появляться болезненные трещины. Они долго заживают и все время норовят появиться вновь.

Поэтому важно каждую неделю использовать скраб для пяток в ванной. Ежедневно использовать крем для ног. В межсезонье хорошо себя зарекомендовали средства, содержащие мочевину. Она буквально вытягивает влагу и помогает отшелушиванию ороговевших клеток кожи. А пантенол в составе кремов поможет заживлению трещин.

5. И почему так мешает вросший ноготь

Эта сезонная неприятность актуальна для тех, кто носит тесные остроносые сапоги и ультраплотные колготки. Но не только — любая смена обуви может спровоцировать эту докуку.

Онихокриптоз (так называется проблема ногтя по-научному) нельзя оставлять без внимания специалиста. Необходимо обратиться к подологу (врач, который лечит заболевания кожи стоп — прим. Ред.) или к врачу-подиатру. Никаких самостоятельных манипуляций в ванной – острый воспалительный процесс требует профессионального решения.