Казахстан выбрал «перестройку»: Что ждать теперь России

В Казахстане состоялись выборы президента страны. Фото: REUTERS

Выборы в Казахстане, при всей их обычной среднеазиатской предсказуемости (действующий президент Касым-Жомарт Токаев взял 81,31%, ближайший преследователь «Против всех» - 5,8%) на самом деле - шли не просто.

Обычная восточная история. Снаружи чинно, благородно, прогнозируемо. Но если чуть знать Казахстан, этот спящий вулкан, из которого изредка вырывается лава, как в январе 2022-го, понимаешь – как все тонко.

В этом я убедился, когда незадолго до выборов, меня сюда занесло…

ПОЛУЧИЛ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ

Напомню, как начиналась казахстанская «перестройка». С обещаний народу свобод, демократизации, борьбы с коррупцией.

И хотя некоторые казахстанские скептики-политологи в разговоре со мной выражали сомнения, мол реформы - хорошая ширма для передела власти, мне все равно казалось, что Токаев искренен. Что демонтаж прежней назарбаевской номенклатуры – лишь начало реального переустройства страны.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заручился поддержкой более 80% избирателей. Фото: REUTERS

Не исключаю этого и сейчас.

Ведь, сразу после объявления итогов выборов, Токаев заявил, что «в экономике Казахстана грядут существенные изменения для повышения благосостояния граждан» и что «конституционная реформа будет последовательной и четкой».

А теперь цифры. На предыдущих выборах Токаев получил 71%, его ближайший конкурент – 16,23%. На этих - повторюсь, 81%, ближайший конкурент — графа «против всех» - 5,8%.

Подсчет голосов на одном из участков в городе Алматы. Фото: REUTERS

Сами же выборы шли в романтическом ожидании реформ будущего. Еще предыдущие власти на всякий случай обезопасили страну от любых случайностей - кандидата могут выдвинуть лишь общественные организации, претендент обязан иметь стаж 5 лет на госслужбе, знать в совершенстве казахский язык и иметь здоровье космонавта (медсправка должна исключить длинный список болезней…).

Главу Народной партии Ермухамета Ертысбаева я застал в самый политически-интимный момент – бывшие коммунисты (переименованные в «народники») соревновались с другими партиями в интересной игре – кто первым выдвинет Токаева в президенты.

Касым-Жомарт Токаев на избирательном участке. Фото: REUTERS

И назначили свои съезды в один день и в один час.

- Когда я узнал, что партия «Аманат» назначила на 10 утра, я назначил тоже на 10, – объяснил мне Ертысбаев. - Хотя мне советовали сверху: лучше потом.

- Вы, - замечаю, - на съезде своей партии позволили себе смелую фразу: «Мы поддержим президента, но взамен должны быть свободные и честные парламентские выборы». Меня поразило слово «взамен».

- Да, все партии сейчас поддержат президента, чтобы дальше он обеспечил конкурентные выборы, - объяснил политик. - Чтобы все партии зарегистрировали.

Что ж. Остается дождаться обещанных Токаевым реформ, чтоб увидеть — как пойдет «перестройка по казахстански». Настоящая ли она. Почему-то хочется в это верить.

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