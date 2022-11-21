Сами плюют на свои "адские" санкции: Объемы торговли России с Европой за год только выросли

The Sunday Times выяснила, что несмотря на запреты, российская нефть как ни в чем не бывало продолжает поступать на британские НПЗ. Фото: Shutterstock

На днях глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель разразился новыми угрозами в адрес России, пообещав принять очередной, уже девятый, пакет санкций против нашей страны. «Мы привлечем Россию к ответу! Дополнительные ограничительные меры будут введены насколько возможно скорее. Надо, чтобы все наши партнеры понимали, что стоит на кону», - патетически взывал Боррель к государствам-членам ЕС. Политики и предприниматели в европейских столицах, как и раньше согласно кивали в ответ, но думали при этом о своих рубашках, которые, как известно, к телу ближе. Западная солидарность - это, конечно, хорошо, но убивать антироссийскими санкциями национальные экономики, гробить собственный бизнес никто из них не хотел. Поэтому многочисленные преграды, которые Брюссель воздвиг на торговых путях с Москвой, многие ушлые европейские компании научились ловко обходить.

НЕФТЬ ДОРОГУ НАЙДЕТ

В минувшее воскресенье сразу две лондонские газеты написали о схемах, которые взяли на вооружение фирмы из Британии и стран Евросоюза, ведущие дела с Россией.

The Sunday Times выяснила, что несмотря на запреты, российская нефть как ни в чем не бывало продолжает поступать на британские НПЗ. Это уже принесло в казну РФ с марта по октябрь текущего года почти миллиард долларов. Секрет в том, что, выйдя на танкерах из российских портов, нефть проходит через цепочку перекупщиков, меняя владельца, или прямо в море перекачивается на другие суда, смешиваясь там с «черным золотом» из разных стран, и хранится в резервуарах. Поди потом отдели «санкционное» сырье от разрешенного.

Жозеп Боррель пообещал принять очередной, уже девятый, пакет санкций против России. Фото: REUTERS

«Так работают с нефтью во всем мире», - приводит газета мнение старшего аналитика аналитической компании по сырьевым товарам Kpler Виктора Катона, подчеркивая, что нефтяные и судоходные компании имеют от таких хитрых способов поставок свой процент прибыли.

С 5 декабря Лондон собирается полностью запретить импорт российской нефти. Но кто даст гарантию, что в танкерах, которые придут в порты Альбиона, скажем, из Нидерландов, Германии или Бельгии, не будет плескаться запрещенное сырье из России?

НЕОГРАНЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Кстати, о Бельгии. Здесь свои заморочки с санкциями. Как известно, город Антверпен в этом маленьком королевстве является крупнейшим мировым центром обработки алмазов. Так вот, по данным британской газеты The Guardian, 25% из них поступает из России - от компании АЛРОСА. В сентябре руководство ЕС решило ввести против компании санкции, наложив запрет на импорт российских алмазов по аналогии с тем, как это раньше было сделано в отношении золота. Но, пишет газета, когда окончательный проект утвердили, АЛРОСА исчезла из списка. И это случилось уже во второй раз в этом году. Согласно статистике национального банка Бельгии в 2021 году страна импортировала российских алмазов на 1,8 млрд евро, а за первые восемь месяцев 2022 года - на 1,2 млрд евро.

Получается, бельгийцы саботируют антироссийскую политику Евросоюза? Ларчик открывается просто. Представитель Антверпенского всемирного алмазного центра Том Нейс сообщил The Guardian, что отказ от русских алмазов поставит под угрозу сокращения 10 тысяч рабочих мест. А это для деликатной отрасли - смерти подобно.

- В конечном итоге вы столкнетесь с риском того, что все 40 миллиардов евро годового оборота уйдут в Индию или Дубай, и они станут крупнейшими алмазными центрами в мире, - объясняет Нейс. - Хорошая ли это идея причинять себе вред таким образом, чтобы разрушить нашу собственную экономику? Для чего – отдать его странам, у которых сегодня нет проблем в отношениях с Россией? Вы вознаграждаете страны, которые делают противоположное тому, что вы от них хотите.

Два приведенных выше примера хорошо иллюстрируют общую статистику торговли Европы с Россией после начала специальной военной операции на Украине. Если отбросить западную трескотню про санкции, то картина открывается удивительная: по итогам 5 месяцев 2022 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза составил 127 млрд евро. Это на 41% больше аналогичного показателя 2021 года.

Да, экспорт из ЕС, по данным агентства «Евростат», сократился на 28,6% и составил 25,2 млрд евро. Зато российские поставки в страны Евросоюза выросли по сравнению с показателем января-мая прошлого года на 85,8% и достигли 101,8 млрд евро. Наша страна по-прежнему занимает третье место в списке экспортеров в ЕС после Китая и США.

Говорит это только об одном. Из-за санкций западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордным всплеском инфляции. Как следствие - промышленность в Европе стала быстро лишаться конкурентных преимуществ. Умные люди в Евросоюзе этого панически боятся и, чтобы не прогореть окончательно, стараются незаметно придержать ногой дверь, ведущую на российский рынок, которую с маниакальным упорством пытаются захлопнуть и законопатить политиканы из Брюсселя.