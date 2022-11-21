Россияне не будут смотреть ЧМ -2022 из-за отстранения нашей сборной

Интересуются международным чемпионатом только 16% опрошенных Фото: REUTERS

20 ноября состоялось торжественное открытие Чемпионата мира по футболу – 2022. Правда, России в этот раз на ЧМ не будет – нас отстранили в рамках санкций. В связи с этим половина россиян отказались смотреть футбольные состязания. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

48% россиян заявили, что не видят смысла смотреть спортивные состязания, в которых не участвует наша сборная. Ведь главное в таких чемпионатах – атмосфера, единение, патриотизм. Вся страна болеет за команду, а если команды нет, чемпионат теряет свою привлекательность, говорят респонденты.

Еще 32% тоже смотреть чемпионат не планируют, но по другим причинам. Кто-то не интересуется футболом, а кто-то вообще равнодушен к спорту.

«Не люблю этих миллионеров, бегающих за мячиком. Они чуть что - падают и выпрашивают пенальти, срамота!» - негодует участник опроса.

Еще 4% не определились, стоит ли смотреть ЧМ без России или он того не стоит.

А вот 16% следить за играми будут. Из них 9% россиян говорят, что планируют внимательно смотреть все встречи, ведь чемпионат для них не столько патриотизм, сколько просто хороший футбол и сильные игроки.

«Конечно, буду смотреть, потому что люблю красивый футбол. А наш футбол все равно не так хорош», - говорит участник опроса.

«Буду смотреть. Составы приехали сильные: итальянцы, португальцы. Где еще можно увидеть хороший футбол», - соглашается другой.

А вот 7% признались, что сам ЧМ их сильно не интересует, но они будут следить за выступлением отдельных игроков и любимых сборных.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 9,5 тысячи человек.

Напомним, ЧМ-2022 проходит в Катаре. Торжественное открытие состязаний состоялось накануне, 20 ноября. Интересно, что Катар стал первой страной-хозяйкой чемпионата на Ближнем Востоке. Игры пройдут в Дохе, Лусаиле, Эль-Хауре, Эль-Вакре и Эль-Райане.

Фаворитам соревнований традиционно считается Бразилия. Также букмекеры делают ставки на Аргентину, Францию, Испанию и Англию.

Напомним, ранее «Россотрудничество» выступило с предложением для россиян болеть за сборную Сербии. Среди участвующих команд эта для нас – самая дружественная.