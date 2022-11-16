Семьям с детьми - проактивные выплаты, людям с инвалидностью - электронный сертификат на ТСР*

Несколько кликов на сайте - и вам доставят новое льготное кресло-коляску с наиболее подходящими характеристиками.

В непростые времена государственная поддержка становится особенно важной для людей. Несмотря на все трудности, Российское государство сохраняет и продолжает развивать систему мер соцзащиты населения. Весомое место в ней занимают государственные социальные услуги, которые предоставляет Фонд социального страхования (ФСС РФ). Это и помощь семьям с детьми, и оплата листков нетрудоспособности заболевшим работникам, и поддержка для людей с инвалидностью, и реабилитация пострадавших от производственных травм и профзаболеваний.

Какие новые направления появились в социальном страховании в нашей стране за последнее время? Как усовершенствуется предоставление тех или иных госуслуг? И, главное, что происходит на практике в сфере соцстраха в разных регионах России? Чтобы выяснить это, «Комсомольская правда» совместно с ФСС РФ организовали круглые столы на местах. В этом выпуске мы собрали наиболее показательные данные и примеры того, как воплощаются в жизнь нововведения. Более подробные материалы, отчеты обо всех региональных мероприятиях - в разделе «Наши права и льготы» на сайте KP.RU.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: Как победить мошенников и избежать задержки пособий

- По развитию социального страхования можно легко написать историю целой страны, где, несмотря на все перипетии и вызовы времени, неизменным оставалось одно - защита интересов людей, - рассказал управляющий Орловским региональным отделением ФСС РФ Олег Ревякин. - В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 был дан старт совершенно новой вехе в развитии социального страхования. Начало было непростым, и Фонд был одним из первых, кто реагировал на поступающие вызовы.

В 2022 году Орловскому РО ФСС исполнилось 30 лет. Одним из важных направлений работы в последнее время стал переход на прямые выплаты социальных пособий. Итоги пятилетней реализации механизма

«Прямые выплаты» подвела Оксана Перемитина, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам.

- Система выплат напрямую от Фонда работнику стала своего рода спасением в сложной жизненной ситуации. Исключается возможность страхового мошенничества, обеспечивается прозрачность выплат, исключается риск невыплаты пособий по вине недобросовестных работодателей. За 2017 - 2022 годы Орловским РО было выплачено застрахованным гражданам страховое обеспечение по ВНиМ (временной нетрудоспособности и материнству. - Ред.) в сумме порядка 11 миллиардов рублей. Из них 66%, около 7,2 млрд, - пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам на сумму около 1,4 млрд рублей, или 13%, единовременное пособие при рождении ребенка на сумму около 305 млн рублей - 3%, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком на сумму около 2 млрд рублей - 18%.

О новинке в сфере ФСС - электронном сертификате, с помощью которого могут приобрести технические средства реабилитации люди с инвалидностью, рассказала Ольга Ильина, заместитель начальника отдела социальных программ:

- В регионе сегодня проживают около 23 тысяч инвалидов. Электронный сертификат расширил способы их обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР). Жители региона уже оценили преимущества сертификата, сегодня он все больше набирает обороты. С начала реализации программы орловцы приобрели кресла-коляски, поручни, трости, костыли, подгузники и слуховые аппараты. К настоящему моменту выдано 120 сертификатов на сумму свыше 5 миллионов рублей.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ: Легкий и удобный способ получить средства реабилитации

Все вопросы, связанные с покупкой средств реабилитации, теперь можно решать дистанционно. Фото: Shutterstock

Особое внимание электронным сертификатам на ТСР для людей с инвалидностью уделили и на круглом столе в Республике Крым.

- Ежегодно в Фонд социального страхования обращаются около 12 тысяч человек за обеспечением техническими средствами реабилитации. Ранее граждане могли приобретать такие средства самостоятельно, после чего обращались за компенсацией. Теперь же есть возможность приобрести средства реабилитации посредством электронного сертификата, который не заменяет, а скорее дополняет уже существующие способы, - отметила управляющий региональным отделением ФСС РФ по Республике Крым Виктория Потеряйко.

По ее словам, на сегодняшний день на полуострове инвалидность имеют около 130 тысяч человек. Однако, несмотря на очевидное удобство и плюсы приобретения средств реабилитации при помощи электронного сертификата, на сегодняшний день инновационной услугой в республике успели воспользоваться всего 1% граждан с инвалидностью.

- Несомненно, это более удобный способ приобретения средств реабилитации, поскольку людям с инвалидностью не приходится приобретать товар за свой счет, а затем ждать какое-то время возмещения со стороны Фонда. В случае использования электронного сертификата покупка будет производиться за счет средств, находящихся на карте «Мир», которые перечисляет Фонд социального страхования, - сообщила Потеряйко.

По словам заместителя управляющего Сергея Бугаева, действие электронного сертификата практически полностью аналогично принципу работы банковской карты, поэтому не нужно прилагать усилия для того, чтобы его активировать.

- Для гражданина электронный сертификат работает как банковская карта, позволяющая мгновенно оплатить товар, если он соответствует рекомендациям медико-социальной экспертизы. Для того чтобы воспользоваться им, необходимо найти в каталоге на сайте Фонда социального страхования необходимую позицию из уже имеющихся там 5850 товаров. Потом найти поставщиков у себя в городе или же онлайн-поставщиков, осуществляющих доставку в Крым. Сравнить цены на необходимый товар, узнать текущую предельную стоимость электронного сертификата на товар в регионе и подать заявление на сертификат через портал «Госуслуги» или филиал регионального отделения Фонда социального страхования. Оформить сертификат можно дистанционно, для чего необходимо только заявление и реквизиты карты «Мир», - рассказал Бугаев.

Также в пользу приобретения средств реабилитации посредством электронного сертификата, по словам Бугаева, говорят как простота оформления господдержки через портал «Госуслуги», так и скорость совершения самой покупки.

- Выбор, покупать ли средства реабилитации самостоятельно или воспользоваться электронным сертификатом, остается за гражданином. Однако в пользу сертификата говорит скорость совершения покупки, в момент которой можно воспользоваться господдержкой, индивидуальность - то есть можно купить именно то изделие, которое нравится, и, наконец, всю покупку можно оформить, не выходя из дома, подав соответствующее заявление на портале госуслуг, - отметил эксперт.

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Пять преимуществ сертификата

Электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации (ТСР) для людей с инвалидностью открывает самые широкие возможности как для получателей ТСР, так и для других участников проекта.

Пять главных преимуществ электронного сертификата для инвалидов такие:

1) оперативность получения ТСР (до 5 дней);

2) самостоятельный выбор удобного магазина для покупки;

3) возможность выбора изделия (в дальнейшем - работы или услуги) с учетом личных предпочтений;

4) возможность доплатить за более функциональный товар или дополнительный сервис;

5) возможность получить сертификат и воспользоваться им в любой точке страны.

Какие еще бонусы дает электронный сертификат (ЭС) для других участников проекта:

• простота подключения к системе обслуживания ЭС для торгово-сервисных предприятий малого и среднего бизнеса;

• развитие конкуренции и повышение качества ТСР;

• увеличение оборота торговых точек за счет новых покупателей;

• оперативность расчетов;

• расширение использования карты «Мир» национальной платежной системы;

• расширение возможностей по предоставлению услуг для банков;

• развитие социального партнерства в рамках участия в проекте «Электронный сертификат на ТСР».

*Технические средства реабилитации.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: О социальном навигаторе и назначении пособий

Получение пособий для молодых родителей стало проще и удобнее. Фото: Shutterstock

- С каждым годом количество электронных сервисов в нашей стране увеличивается, сервисы развиваются и дополняются. Они направлены на то, чтобы облегчить гражданам возможность получения социальных услуг в цифровом виде. Цифровизация постепенно захватывает все сферы нашей жизни, - отметил управляющий Волгоградским региональным отделением ФСС Павел Гладких.

О наиболее востребованных в регионе госуслугах фонда в электронном виде рассказала руководитель группы организации предоставления государственных услуг Марина Сибирцева. В их числе такие:

• Обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.

• Предоставление гражданам, имеющим на это право, путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

• Подтверждение основного вида экономической деятельности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

• Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с работником, и др.

В настоящий момент граждане имеют возможность воспользоваться сервисом «Предварительная запись на прием в региональное отделение Фонда» по следующим услугам:

• Ежемесячная страховая выплата в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием.

• Оплата дополнительных расходов на реабилитацию в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием.

• Компенсация стоимости приобретенного технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов), протезно-ортопедического изделия.

• Получение либо изготовление ТСР и (или) ПОИ.

• Санаторно-курортное лечение: путевка.

• Санаторно-курортное лечение: проезд.

Записаться можно по телефону, через личный кабинет ФСС или с помощью приложения «Социальный навигатор».

Начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Наталья Куклина рассказала о еще одном важном направлении работы Фонда - проактивных выплатах пособий:

- Проактивные выплаты - это беззаявительная схема начисления пособий, то есть процесс происходит без участия работника. Получить пособие стало проще. При наступлении страхового случая не нужно каждый раз писать заявление. Участие работодателя в назначении пособий также сводится к минимуму. ФСС выплачивает пособие на основании закрытого электронного листка нетрудоспособности. В личном кабинете на сайте ФСС в режиме онлайн можно увидеть суммы назначенных и выплаченных пособий, а также на какой стадии находится выплата. Стоит отметить, что из пособий по временной нетрудоспособности и самого застрахованного, и из пособий по уходу за больным ребенком или другим членом семьи удерживаются 13% подоходного налога и алименты при наличии документов для взыскания.

Начальник отдела информатизации Алексей Стяжкин рассказал о возможностях приложения «Социальный навигатор»:

- Это мобильное приложение, разработанное ФСС с 2017 года для того, чтобы пользователи могли оперативно ознакомиться со спектром предоставляемых Фондом услуг, получить исчерпывающую информацию о каждой из них, через личный кабинет получить доступные услуги или записаться на прием в ФСС. Приложение безопасно, содержит самую актуальную информацию, автоматически обновляется и значительно экономит время. Мобильное приложение «Социальный навигатор» признано одним из лучших российских социальных электронных сервисов в Европе, по мнению Международной организации социального обеспечения (МАСО).

Специалисты Фонда также отметили, что в регионе становится все более востребованной услуга приобретения технических средств реабилитации для людей с инвалидностью с помощью электронного сертификата на ТСР.

В Волгоградской области уже 180 граждан с инвалидностью воспользовались новым сертификатом, а на текущий момент (октябрь 2022 г. - Ред.) на выдачу электронного сертификата поступило 211 заявлений на общую сумму около 6 млн рублей.

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Ваш ориентир в мерах господдержки

Чтобы узнать, на какую помощь от государства вы можете рассчитывать в той или иной жизненной ситуации, специалисты советуют воспользоваться цифровым сервисом «Социальный навигатор». Это бесплатное мобильное приложение содержит только актуальную и достоверную информацию о выплатах и пособиях от ФСС РФ. В личном кабинете мобильного приложения «Социальный навигатор» содержится вся информация, касающаяся персональных выплат и льгот, если вы застрахованы, а ваш работодатель зарегистрирован в территориальном отделении ФСС региона.

Поэтому нет риска, что вас введут в заблуждение фейковыми льготами и вы будете зря тратить время и нервы, безосновательно качая права.

Сервис «Социальный навигатор» разработан экспертами ФСС РФ.

Вся необходимая справочная информация в приложении рассортирована на тематические блоки - в зависимости от ситуаций, в которых может оказаться получатель государственной помощи. Вся новая информация о статусах пособий и выплат, электронных больничных, льготах, обращениях, записи на прием отображается во вкладке «Уведомления».

Выбрав подходящий тематический блок, вы узнаете о видах положенных пособий, условиях и порядке их начисления, а также информацию о том, где их оформить. Люди с инвалидностью и семьи с детьми-инвалидами могут найти важную информацию о том, как получить технические средства реабилитации (ТСР) и как оформить льготную путевку на санаторно-курортное лечение. В карточке пособия/выплаты доступна информация об истории изменения статусов пособия/выплаты.

Также в приложении есть раздел - «Электронный сертификат на ТСР». Здесь собрана вся необходимая информация о том, кто может получить сертификат, условия его получения и использования. Плюс наиболее полные и актуальные данные о том, где принимается электронный сертификат на ТСР.

Еще один бонус: в приложении имеется интерактивная карта социально значимых объектов. Если вы выберете свой регион, то на карте высветятся отделения ФСС, МФЦ, почты, бюро МСЭ, медорганизации, аптеки и др. Появятся все адреса, режимы работы, сайты и телефоны. На карте приложения через выбранное отделение ФСС возможно «Записаться на прием» по выбранной услуге. Это позволяет записаться на прием, не выходя из офиса или дома.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ: Выплата больничных - без участия работника

Выплаты по электронному больничному поступают в течение 10 дней. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Специалисты Фонда пояснили, как работодателям перейти на новый порядок - проактивные выплаты социальных пособий.

- Цифровые технологии прочно вошли в повседневную жизнь каждого из нас, а с приходом пандемии COVID-19 они стали жизненно необходимыми, - отметил, открывая круглый стол, управляющий Брянским региональным отделением ФСС РФ Андрей Карпов. - Цифровизация зарекомендовала себя как удобный и доступный способ не только получения различного рода услуг, но и, что немаловажно, отслеживания процесса их оказания.

С начала 2022 года медицинские организации выдают больничные только в электронном виде. ФСС РФ назначает и выплачивает пособия по временной нетрудоспособности без участия работника, то есть в проактивном режиме. Специалисты Фонда пояснили, как работодателям перейти на такой порядок (проактивные выплаты).

Для этого нужно подключиться к системе социального электронного документооборота ФСС РФ - стать абонентом СЭДО. Это бесплатный электронный сервис. Он может использоваться в бухгалтерских программах СБИС, 1С, СКБ Контур, Парус, Такском и других.

Также необходимо направить в региональное отделение Фонда сведения о застрахованных лицах.

- В 2022 году работодатели должны направить данную форму на всех своих сотрудников, - пояснил заместитель управляющего отделением Виталий Филиппов.

- А затем сведения о застрахованном лице предоставляются в ФСС при приеме на работу новых сотрудников, при изменении персональных данных действующих сотрудников. А также при увольнении сотрудников.

Что касается схемы назначения и выплаты работнику пособия по электронному больничному, то она такая:

• Изначально медучреждение размещает в информационной системе ФСС РФ электронный листок нетрудоспособности.

• В автоматическом режиме оператор информационной системы страховщика формирует и отправляет запрос в ПФР, рассказала начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованных граждан Ирина Бибикова. Запрос содержит ФИО, дату рождения и СНИЛС застрахованного лица. Это делается для распознавания работника и подтверждения факта его трудоустройства у работодателя.

• После завершения идентификации и установления места работы в автоматическом режиме с помощью СЭДО страхователь получает уведомления об открытии, продлении и закрытии больничного.

• После закрытия больничного работодателю посредством СЭДО направляют предзаполненные сведения для назначения и выплаты пособия. В течение трех дней работодатель может откорректировать сведения и снова отправить их в ФСС.

• В течение 10 рабочих дней региональное отделение назначает и выплачивает пособие.

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Сообщение об открытии, продлении и закрытии больничного можно увидеть в личном кабинете на портале госуслуг gosuslugi.ru, а также в личном кабинете получателя услуг lk.fss.ru. Там же работник сможет узнать и обо всех взаимодействиях между ФСС и работодателем. К примеру, когда работодателю направили предзаполненный реестр, когда он его отправил обратно.

Но не только Пенсионный фонд направляет информацию в ФСС. Она также автоматически поступает из органов ЗАГСа. Это, к примеру, необходимо для выплаты единовременного пособия при рождении ребенка. А дальше механизм работает так же, как и для пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ: Новые возможности для инвалидов

Электронный сертификат для покупки технических средств реабилитации (ТСР) стал доступен людям с инвалидностью в октябре прошлого года, напомнили представители Белгородского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. По данным ФСС, в России почти 1,5 миллиона инвалидов пользуются господдержкой при приобретении средств реабилитации. И лишь примерно 300 тысяч человек ежегодно самостоятельно их покупают.

• Ранее законом было предусмотрено только возмещение затрат. Эта процедура длительная и требует вложения собственных средств, - пояснила заместитель управляющего БРО ФСС РФ Елена Любова. - С электронным сертификатом, используя карту платежной системы «Мир», человек сам может подобрать необходимое средство реабилитации максимально индивидуально и в достаточно краткие сроки.

Эксперты поясняют: сертификат - это электронная запись в реестре, сопряженная с банковской картой. Денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки. Запись в реестре содержит вид и количество ТСР, максимальную цену для его оплаты.

• Узнать примерную цену на конкретное ТСР поможет электронный каталог технических средств реабилитации на сайте Фонда социального страхования, - уточнила Татьяна Кучеренко, консультант отдела социальных программ регионального отделения Фонда. - Если выбранное средство стоит больше суммы электронного сертификата, можно доплатить разницу из собственных средств - как при помощи наличных, так и любой другой банковской карты.

• Многие наши мамы и папы уже оценили удобство электронных сертификатов. Важно, что они дают право выбора и облегчают процесс социализации, которых так не хватает данной категории людей. Например, можно приобрести такую ортопедическую обувь, чтобы ребенок не только чувствовал себя удобно, но и выглядел хорошо на фоне остальных ребят, - отметил на круглом столе Владимир Тараненко, председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями.

КСТАТИ

Что делать, если купленный товар по каким-то причинам понадобилось вернуть?

- Такая возможность предусмотрена, - призывает не волноваться начальник отдела социальных программ Лариса Погорельцева. - Возврат происходит в ту торговую точку или сеть, где было сделано приобретение. В случае одобрения возврата нужно предъявить карту «Мир», на которую записан сертификат. Если срок действия сертификата не истек, то его можно снова использовать. Помните, что существуют отдельные товары, которые возврату и обмену не подлежат, - их перечень утвержден постановлением правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463. В целом же если у вас возникают вопросы об использовании электронного сертификата, то всегда можно обратиться к нашим специалистам или посмотреть соответствующий раздел сайта Фонда.

- В приложении «Социальный навигатор» можно записаться на прием в Фонд, посмотреть его новости, заказать справки, - рассказала руководитель группы по связям с общественностью Елена Надточий. - Также, зная размер заработной платы, можно предварительно самостоятельно рассчитать размер пособия.

БУДЬ В КУРСЕ

Главные преимущества электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН)

У электронного больничного есть неоспоримые преимущества, которые ощущают и пациенты, и врачи, и работодатели, и общество в целом.

Самые очевидные «бонусы» такие:

• ЭЛН нельзя помять, порвать или потерять;

• не нужно проверять, все ли штампы поставили в поликлинике, правильными ли чернилами заполнили бланк и т. п.;

• врач тратит меньше времени на оформление бумаг и может уделить больше внимания пациенту;

• для работодателей при переходе на ЭЛН сокращается время на обработку больничных, а также расходы на транспортировку при ведении бухучета централизованно - ЭЛН не надо хранить в бухгалтерии;

• современный цифровой сервис оформления больничных работает прозрачно и максимально снижает риски злоупотреблений, подделки бюллетеней;

• отказываясь от бумажных бланков больничных, мы сохраняем окружающую природу, деревья.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ: Новый порядок расследования ЧП на производстве

В электронном каталоге Фонда соцстраха сегодня большой выбор технических средств реабилитации. Фото: Shutterstock

Новшества в законодательстве о производственном травматизме и электронные сервисы Фонда стали основными темами круглого стола в Липецке.

Региональное отделение Фонда уделяет особое внимание анализу несчастных случаев на производстве, причинам и методам снижения травматизма. Динамика страховых случаев за последние 5 лет показывает тенденцию к снижению, отметили эксперты. По статистике за 2021 г., из общего количества случаев (317) число тяжелых и смертельных составило 21%.

В числе главных причин производственного травматизма - неудовлетворительная организация работы и нарушение требований безопасности. А наиболее травмоопасным по-прежнему остается промышленный сектор экономики. Потому очень актуально совершенствование законодательства, которое позволяет улучшить обеспечение безопасности работника на производстве.

Эксперты назвали наиболее важные нововведения, вступившие в силу 1 сентября 2022 г. Речь идет о новом порядке расследования несчастных случаев на производстве (приказ Минтруда № 223н).

• Указан перечень категорий работников, выполняющих работу со специфическим характером труда.

• Пересмотрен порядок формирования комиссии по расследованию несчастных случаев.

• Утверждены специальные классификаторы несчастных случаев на производстве.

• Разрешено применять дистанционные технологии при опросе пострадавших и очевидцев, осмотре места происшествия.

«Надеемся, что для работодателей региона новые положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве будут пошаговой инструкцией», - подчеркнула представитель регионального отделения ФСС Ирина Сурадеева.

Представитель Госинспекции труда в Липецкой области Любовь Лазарева особо отметила:

- Суть всех изменений - своевременное и качественное расследование несчастных случаев на производстве. Всем работодателям необходимо изучить эти актуализированные требования и адаптировать их под свои реалии.

В ТЕМУ

Электронный помощник для людей с инвалидностью: как развивается проект в регионах России

Практику применения этого сервиса обсудили специалисты и участники проекта на всех круглых столах в разных регионах нашей страны.

- Электронный сертификат на приобретение ТСР (технических средств реабилитации. - Ред.) можно оформить несколькими способами: через портал «Госуслуги», мобильное приложение «Социальный навигатор», а также в отделении Фонда социального страхования. Для того чтобы получить сертификат, нужно написать заявление. Инвалидам необходимо предъявить действующую программу реабилитации или абилитации; для получившего производственные травмы - программу реабилитации; для ветеранов - заключение от медкомиссии об обеспечении протезами. Решение о выдаче сертификатов принимают в течение пяти рабочих дней, - рассказала о важных деталях Наталья Андреева, руководитель Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Преимущества электронного сертификата: быстро, индивидуально, не выходя из дома. Не нужно ждать госторгов по вашему лоту, можно подобрать именно то средство реабилитации, которое подходит именно вам, все этапы оформления ТСР можно совершить онлайн - от заказа до покупки. В Тверской области с сертификатом работают Ozon, Тверской филиал Московского протезно-ортопедического предприятия, центр «Радуга звуков», ортопедические салоны «Вита Орто», ТСР-Маркет. Полная информация есть на портале «Госуслуги», а также на сайте «Каталог технических средств реабилитации».

В Челябинской области на сегодняшний день по электронным сертификатам зарезервировано более 50 млн рублей, с помощью которых, по данным ФСС, покупают кресла-коляски, ортопедическую обувь, противопролежневые матрасы и др. Выбрать ТСР можно из специального классификатора, к которому подключены производители и магазины. Для инвалида главное - определиться с изделием, посмотреть, подходит ли оно ему, и сопоставить стоимость с суммой сертификата. Если сертификат выписан на меньшую сумму, человек может доплатить из собственных средств, пояснила заместитель начальника отдела социальных программ Челябинского регионального отделения ФСС РФ Елена Лоскутова. По ее словам, сейчас поступает много заявлений и на оформление сертификатов на детскую ортопедическую обувь. Причем родители могут разделить сумму на несколько покупок. Обсуждается также возможность добавить в классификатор индивидуальное изготовление туторов, бандажей и так далее.

- С 2015 года региональное отделение Фонда социального страхования по Республике Башкортостан обеспечивает инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями за счет федерального бюджета, - рассказал в ходе круглого стола управляющий РО ФСС Марат Латыпов. - На сегодняшний день в Башкирии на учете по обеспечению ТСР состоят более 42 тысяч инвалидов, в том числе более 5 тысяч детей. В 2021 году сумма, выделенная на их обеспечение техническими средствами реабилитации, достигла 1,1 млрд рублей.

В 2022 году было выделено 945 млн рублей, из которых на электронные сертификаты и компенсацию стоимости технических средств реабилитации направят 166 млн рублей. На октябрь этого года жители республики уже получили более 9 млн изделий, а до конца года эта цифра превысит 12 млн. По электронному сертификату уже выдано около 17 тысяч изделий, а также была компенсирована стоимость более 400 тысяч технических средств реабилитации.

Спецпроект «Наши права и льготы» подготовлен в рамках государственного контракта на оказание услуг по проведению комплекса мероприятий, направленных на повышение информированности населения по вопросам социального страхования.

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Удобные цифровые сервисы для граждан и организаций

Мобильное приложение «Социальный навигатор» - надежный путеводитель по льготам.

Значительно экономить время при получении госуслуг ФСС позволяют электронные сервисы, рассказали представители Липецкого регионального отделения ФСС РФ.

• Кабинет получателя социальных услуг Фонда позволяет просматривать электронные листки нетрудоспособности (рассчитав и размер пособия), получать информацию по индивидуальным программам реабилитации, санаторно-курортному лечению, родовым сертификатам, оценить качество предоставляемых услуг.

• Кабинет страхователя содержит сервис работы с электронными листами нетрудоспособности, сведения по реестрам и пособиям, несчастным случаям на производстве и профзаболеваниям.

• Хорошей поддержкой для застрахованных граждан и получателей услуг ФСС стало мобильное приложение «Социальный навигатор». Проект награжден почетной грамотой МАСО с особым упоминанием.

Преимущество платформы в том, что все услуги и обращения доступны в мобильном телефоне.

«Электронные сервисы активно развиваются. Фонд работает над подключением новых типов электронных документов в системе электронного документооборота. Услуги, оказываемые ФСС, доступны получателям на сайте госуслуг», - отметил начальник отдела информатизации регионального отделения Фонда Руслан Федоренко.