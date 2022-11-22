Дмитрий Шишкин, основатель одноименной группы компаний и президент ассоциации «Рослегпром»: Как производители одежды противостоят санкциям?

Дмитрий Шишкин (на фото справа): «Сейчас отрасль в целом чувствует себя комфортно. Предприятия работают с полной загрузкой - с гораздо большей, чем в допандемийные годы».

Мы разобрались на примере легкой промышленности. Своим экспертным мнением поделился Дмитрий Шишкин - основатель одноименной группы компаний и президент ассоциации «Рослегпром» считает, что в нынешних условия отечественные производители одежды получили хороший шанс для нового этапа развития.

ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА

- Дмитрий Олегович, несколько месяцев назад ряд зарубежных ретейлеров одежды объявили об уходе из России. Кто их заменил?

- Да, часть брендов действительно покинули российский рынок. Однако именно это обстоятельство - одна из главных точек роста для отечественной легкой промышленности и модной индустрии в нашей стране. Мы обладаем и производственным потенциалом, и с креативом у нас точно все в порядке.

Сейчас отечественные бренды активно развиваются. Пусть не всегда они локализованы внутри страны (зачастую в Азии, как и большинство мировых брендов, производят свою продукцию). Но по крайней мере агрегирование прибыли и развитие инноваций происходит внутри России. Многие бренды активно занимают освободившиеся после ухода иностранных производителей ниши.

Цифровизация позволяет запускать в производство новые изделия за 3 - 4 дня. На старых фабриках на это уходят месяцы.

- Страны Запада рассчитывали, что экономика России задохнется от их санкционного давления. Как оно отразилось на российских производителях одежды?

- Поначалу сложности возникли с нарушением логистических цепочек, с доставкой материалов и фурнитуры. Но через два-три месяца производители выстроили новые каналы. Сейчас отрасль в целом чувствует себя комфортно. Предприятия работают с полной загрузкой - с гораздо большей, чем в допандемийные годы. Российский бизнес развивает собственные бренды, поступают корпоративные заказы, выросло мобилизационное производство.

БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ И КАЧЕСТВЕННЕЕ

- Вы пять лет назад запустили в России цифровую фабрику, что является достаточно ответственным шагом. Чем это производство отличается от традиционного типа, в чем уникальность?

- На первом этапе мы провели максимальную автоматизацию производства, приобрели самое передовое оборудование ЧПУ, где швеи становятся операторами станков. Все функции и целеполагания задаются с компьютера. Два года мы занимались автоматизацией, как первым превентивным шагом, а затем последовала тотальная цифровизация. Все процессы проектирования производства и поставки замкнули в единую экосистему.

Что это дает? Благодаря цифровизации мы выпускаем больше, быстрее, дешевле и качественнее минимум на 25 - 30% по отношению к производствам старого типа. Параллельно можем шить несколько видов абсолютно разных изделий.

Акцент в цифровом производстве - не на рабочих специальностях, а на инженерии: конструкторах и технологах, которые отвечают за проектирование продукта. При таком подходе мы можем перестраивать производство в разы быстрее, чем фабрики старого типа. Например, на многих фабриках на запуск производства средств индивидуальной защиты во время пандемии или сейчас на разработку военной формы может уйти от одного до трех месяцев. А нам достаточно трех-четырех дней, чтобы под любой тип продукции перестраиваться в интерактивном формате и сразу выходить на большие объемы выпуска. При этом одежда будет максимально качественной.

Агрегат из высокотехнологичного будущего? Нет, это швейное настоящее...

- Наверняка у вас есть расчеты - какое количество швей заменяет один оператор?

- Один хороший технолог, работающий через цифровую экосистему, может заменить большой цех на 30 - 40 швей. Да, он не дает выработку, но именно правильное формирование техзадания, технологической последовательности, разработки экспериментального образца, лекальной базы в максимально сжатые сроки позволяет потом не только на собственных предприятиях размещать производство продукции, но и на любых сторонних фабриках, которые подключены к твоей цифровой экосистеме. Например, во время пандемии коронавируса в Уральско-Приволжском федеральном округе более 200 фабрик под нашим началом производили однотипную

продукцию, чтобы быстро удовлетворить спрос страны в масках, комбинезонах для врачей и другой продукции, требующей определенной степени защиты. Тогда мы производили порядка 12% от общероссийского объема всех СИЗов и при этом десятую их часть отдали бесплатно в медицинские учреждения.

- Вы приступили к пошиву военной формы для мобилизованных. Сколько планируете произвести?

- Я высвободил под пошив формы 30% мощностей предприятий. Все, что нашел на рынке - ткань, фурнитуру, соответствующие ГОСТу, - купил в порядке частной инициативы. Произвести до конца года планируем 100 тысяч комплектов зимней и летней формы. Партии будем передавать в ресурсные центры, волонтерские организации, администрации города и области. Но я не рассматриваю данный проект как бизнес. Все-таки сейчас стоит задача посильно помогать фронту и Отечеству, а не зарабатывать на этом деньги.

ОРДЕН ЗА СОЦИАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- Дмитрий Олегович, а своими руками давно что-то шили?

- За 15 лет я практически все профессии освоил: и рабочие, и управленческие. Только так можно по-настоящему большими коллективами руководить.

- На днях вы получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В том числе за развитие ассоциации «Рослегпром», которая объединила большинство разрозненных союзов в сфере модного бизнеса и легкой промышленности страны. И стала неким окном для взаимодействия с властью, диалоговой площадкой. Поздравляем! Как думаете, какие факторы стали ключевыми для получения награды?

- Основных - три. Во-первых, это создание первой на постсоветском пространстве цифровой швейной фабрики. Во-вторых, очень активная деятельность во время пандемии, когда мы производили десятую часть общероссийского объема всех средств индивидуальной защиты. А также активная социальная деятельность, развитие ассоциации «Рослегпром», которая действительно стала окном для взаимодействия и с властью, и диалоговой площадкой для бизнеса.

Очень приятно, что наши заслуги высоко оценили. Главное - развиваться дальше и не останавливаться.