Направление Будогощь: Что говорит народ о власти и Украине

Фото: Иван МАКЕЕВ

СМОТРЯЩИЙ В НЕБО, ДА ДОЙДЕТ

Избавьтесь от иллюзий. И вы пойдете также легко, свободно, радостно, пиная шишки, и любуясь красно-синим переливом туч, как я.

Планы в России – ерунда. Особенно – надежды. Их сломает первый же день. В России надо расслабиться и довериться Богу.

Идем, к примеру, мы сегодня через лес, по стерильной дороге. Единственный населенный пункт, до которого часов шесть пути – поселок с невозможным именем Будогощь.

Что от тебя зависит? Ничего. Дал тебе Бог направление. Будогощь. Дал крест. Так иди вперед, припевая.

Помню, во время Великорецкого Крестного Хода оказалась – неделя пути под силу лишь тем, кто не смотрит под ноги, а блаженно таращится в небо. А у нас вверху сосны, нудный дождик, нахлобученное прямо на сосны небо и щедро разлитая тишина.

Рядом, правда, опять ворчит Ваня Макеев… Что надо быстрее дойти до Владивостока, что в Москве семья, дети, скоро Новый год. Не понимает… Думаю, ближе к Уралу расслабится, растворится.

Журналисты "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин (слева) и Иван Макеев (справа). Фото: Иван МАКЕЕВ

КОД ЖИРИНОВСКОГО

Перебираю в памяти наших добрых водителей – Калининградских, псковских, новгородских. И чувствую – чего-то не хватает. И спотыкаюсь…

О, Господи.

Путина!

Никто из двадцати трех водителей (кроме, пожалуй, одного), подвозивших нас, не упоминал федеральную власть. Ни по имени, ни по должности, ни по матери, ни в хорошем смысле, ни в плохом.

Вот что изменится – если абориген выскажется о королеве Англии? Ни-че-го.

А коль так – и говорить нечего. Русский человек рационален. У него каждый рубль расписан, поделен между женой, сыном, старенькой мамой и заначкой «на мотоцикл». Он не доверяет никому, только себе. Это тысячелетняя генетика.

Даже фамилию собственного губернатора русский человек вспоминает натужно, не понимая – зачем?

И когда уже я, мысленно крестясь, все-таки затаскивал русского в политические разговоры, в уверенности – должны же, черт побери, иметь свое мнение! Обнаруживалось – нет мнения. Об экономике – есть, о международных отношениях – еще какое. О своей власти – заскучает… И только о Жириновском скажет с улыбкой - прикольный был мужик! (похоже, Вольфович расшифровал-таки народ, но унес код с собой в могилу).

Жириновского простые россияне вспоминают с теплотой. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Калининградский водитель коммунального грузовика даже меня спросил:

- А когда мы зависели от местной власти? Вот так, чтоб власть хорошая – и живем хорошо, плохая – и нам плохо. Нет такого.

БЛИЗКИЙ КРУГ - МОЯ СТРАНА

И уже здесь под Новгородом, когда я продолжая «водительский» спор, сгоряча, упрекнул народ в равнодушии – мол, выходит – мы все чертовы индивидуалисты, нам плевать на общественное, каждый сам за себя, водитель «Волги», педагог техникума Виктор Михайлович, выдвинул свою версию.

- Может, это и есть главная черта русского человека? - предположил он. - В экстремальной ситуации он окукливается и старается не контактировать с внешним миром. Случись какое лихолетье, он запасается продуктами и уходит в себя - хуторской метод выживания. Мир у бедного, закредитованного человека съеживается до семьи, детей и самых близких. Близкий круг – и есть его настоящая страна.

Москва. Во время уборки снега с крыш зданий Кремля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но при этом власть верховная - не просто не оспаривается. Она как данность.

А если кто-то даже и подумает, вдруг, то ему тут же прилетит возмущенное – это ж опять, революции, перестройки, бардак? Тебе нужна вся эта х…? И разговор заканчивается.

На то он и закон русский. Просто верить.

Так и живет народ.

«ПРЯТАТЬСЯ НЕ БУДУ»

- Разве не говорят люди о боях на Украине? О мобилизации? – конечно, спросите вы.

Удивитесь. Ничего.

Полторы недели я слушал народ. Не торопился. Долго пытался выяснить: не ошибаюсь ли?

Представьте. Едем. Говорим за 3-4 часа пути обо всем. Семья, дети, женщины, НЛО, анекдоты, работа, о местном дураке-мэре, опять о работе…

Десять водителей позади. Пятнадцать.

Не говорят люди об Украине! Лишь единицы нечаянно тронут тему, и застынут. «Быстрее бы это закончилось» и уходят в себя.

И только в Новгороде водитель сам начал разговор:

- До чего же, - говорит, - мы все разные! Сестра моя – готова сама пойти на фронт. Она медработник - такие там нужны. А одноклассник, наоборот, ругает власть, на чем свет стоит. Мой старый дворовый друг пошел добровольцем. 52 года с переломанным позвоночником. У него в спине скоба стоит. Его военкомат раз завернул, два… На третий взял. Представляешь, упросил взять!

- У жены родственник недавно с Донбасса вернулся. Артиллерист, - рассказывал в Чудово охранник, с которым мы убивали тифозный дождливый вечер. - Я к нему: «Как? Что?» А он спокойненько так: «Нормально. Воюем. Сейчас квартиру оформлю (с документами какая-то возня) и назад, на фронт, поеду». Говорит – если бы не начали операцию, «укры» ворвались бы на Донбасс, мол, деваться некуда. Воевать надо…

- И вот что меня удивило, - охранник задумывается - Его деловитость и спокойствие. Он собрался назад, на фронт, как на работу… С другой стороны, я получаю 25 тысяч, а там… Чего не поехать?

При слове «мобилизация» мужики не то, что нервничают. А как-то быстро говорят: «Прятаться не буду». Словно это пароль.

Свердловская область, Еланский военный учебный центр. Призванные из запаса во время частичной мобилизации проходят огневую подготовку на стрельбище. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Словно, если они скажут другое, возникнет подозрение – не трус ли? А для жителей маленьких городков и деревень пока еще важно – что соседи скажут…

- Так-то оно так, - усмехнулся охранник. - Вот только, если доедете до Тихвина – увидите полупустой город. Часть мужиков мобилизовалась, другая – пропала куда-то…

И вздыхает.

- А что поделаешь – все мы люди…

ЛУЧ СВЕТА

Из дорожной релаксации меня вывел радостный рев Вани Макеева.

- Ты слышишь? – восторженно кричал он, напоминая Робинзона, увидевшего вдалеке дымок парохода.

Тьму, где-то там, вдалеке, щупали фары.

И это был уже не автостоп - битва за выживание. Оттаскиваю Ваню с центра дороги. Он был готов на нее лечь.

- Давай, - говорю, - сделаем вид, что у водителя есть выбор.

На нас ехал грузовик с белорусскими номерами.

Ну, не подведите, братья-сябры…