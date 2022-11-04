Как живет настоящая Россия: Журналисты Ворсобин и Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока

Иван Макеев и Владимир Ворсобин на старте
Фото: Иван МАКЕЕВ
Дамы и господа! Товарищи! Белые и красные. Ватники и либералы. Прививочники и антиваксеры. Воцерковленные и атеисты. Мрачные, веселые, трезвые, поддатые, ...
Давно не виделись, русский народ!
Трудно до тебя добраться. Мы в Москве, ты – в России. Как тут встретишься…. И ходят о тебе, народ, в столицах, слухи, да сказания. Мифы и телевизионные сказки.
Даже если какой азартный социолог и выловит где-нибудь простого человека, и спросит - как он на самом деле живет, что думает? – то понять ответ русского до конца решительно невозможно.
Уклончив. Загадочен русский мужик.
И вот в эти непростые для страны дни мы опять едем в Россию.
«Опять», потому что мы с фотокором Витей Гусейновым шесть лет назад сгоряча проехали на «собаках» из Москвы во Владивосток. (читайте наш славный проект : «Из Москвы во Владивосток на электричках»). Тогда Гусейнов еще не был чиновником, а веселым авантюристом. И мы рванули с ним в морозную декабрьскую Сибирь, чтоб через вокзалы, вагонные скамейки, полустанки и бесконечные разговоры с людьми, почувствовать Россию матушку. И мы, как нам показалось, почуствовали. Может поэтому мы вернулись через 33 дня живыми, бородатыми и просветленными.
Владимир Ворсобин снова в дороге
Фото: Иван МАКЕЕВ
А теперь я, Владимир Ворсобин, и мой фотографический Санчо Пансо Иван Макеев, прокладываем новый путь к русскому сердцу - через ещё более интересные мучения.
Мы едем автостопом. Маршрут Калининград (точнее самый западный город области - Балтийск) Владивосток.
Читайте на сайте KP.RU наши путевые заметки. А еще лучше – слушайте и смотрите аудио-видео-фото-текстовая хроника нашего путешествия по Руси в онлайн режиме. Репортажи, интервью, истории, и дай Бог, приключения.
Нас интересует все. Но особенно – жизнь простых людей, из которых и состоит настоящая, нетелевизионная, непридуманная Россия - из десятков городов, городков, посёлков, поселочков, что нам встретиться по пути к Желтому морю…
Так что встречайте нас, люди добрые.
5 ноября мы стартуем из Калининградской области, краснознаменного города Балтийска.
И обязательно все будет хорошо.
P.S
Да, кстати, если встретите на выезде из города (маршрут экспедиции ниже) пару бродяг с рюкзаками и чёрным маленьким чемоданчиком на колесиках - всмотритесь. Вдруг это мы… Если даже ошибетесь, и подвезете не нас, вы сделаете благое дело, улучшите свою карму, а мы – свою.
P.P.S. Да, кстати, будем благодарны тем благородным читателям, кто подскажет нам темы репортажей или расскажет о жизни его родного города, из тех, что встретится нам по пути. Телефон для связи с нами 89037993422. Все мессенджеры этого номера включены «на прием».
Журналисты Ворсобин и Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока
Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
Балтийск
Калининград (возможно, Ясное, Советск)
Великий Новгород
Чудово
Кукуй
Тихвин
Череповец
Шексна
Вологда
Тотьма
Великий Устюг (возможно Шарунга, Ыб)
Куратово
Киров
Кирово-Чепецк
Пермь
Нижний Тагил
Кировград
Екатеринбург
Тюмень
Ишим
Омск
Новосибирск
Ленинск-Кузнецк
Кемерово
Ачинск
Красноярск
Канск
Саянск
Иркутск
Улан-Удэ
Чита
Сковородино (Нюрюнгри)
Белогорск
Биробиджан
Хабаровск (Комсомольск на Амуре)
Владивосток