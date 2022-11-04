Как живет настоящая Россия: Журналисты Ворсобин и Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока

Иван Макеев и Владимир Ворсобин на старте Фото: Иван МАКЕЕВ

Дамы и господа! Товарищи! Белые и красные. Ватники и либералы. Прививочники и антиваксеры. Воцерковленные и атеисты. Мрачные, веселые, трезвые, поддатые, ...

Давно не виделись, русский народ!

Трудно до тебя добраться. Мы в Москве, ты – в России. Как тут встретишься…. И ходят о тебе, народ, в столицах, слухи, да сказания. Мифы и телевизионные сказки.

Даже если какой азартный социолог и выловит где-нибудь простого человека, и спросит - как он на самом деле живет, что думает? – то понять ответ русского до конца решительно невозможно.

Уклончив. Загадочен русский мужик.

И вот в эти непростые для страны дни мы опять едем в Россию.

«Опять», потому что мы с фотокором Витей Гусейновым шесть лет назад сгоряча проехали на «собаках» из Москвы во Владивосток. (читайте наш славный проект : «Из Москвы во Владивосток на электричках»). Тогда Гусейнов еще не был чиновником, а веселым авантюристом. И мы рванули с ним в морозную декабрьскую Сибирь, чтоб через вокзалы, вагонные скамейки, полустанки и бесконечные разговоры с людьми, почувствовать Россию матушку. И мы, как нам показалось, почуствовали. Может поэтому мы вернулись через 33 дня живыми, бородатыми и просветленными.

Владимир Ворсобин снова в дороге Фото: Иван МАКЕЕВ

А теперь я, Владимир Ворсобин, и мой фотографический Санчо Пансо Иван Макеев, прокладываем новый путь к русскому сердцу - через ещё более интересные мучения.

Мы едем автостопом. Маршрут Калининград (точнее самый западный город области - Балтийск) Владивосток.

Читайте на сайте KP.RU наши путевые заметки. А еще лучше – слушайте и смотрите аудио-видео-фото-текстовая хроника нашего путешествия по Руси в онлайн режиме. Репортажи, интервью, истории, и дай Бог, приключения.

Нас интересует все. Но особенно – жизнь простых людей, из которых и состоит настоящая, нетелевизионная, непридуманная Россия - из десятков городов, городков, посёлков, поселочков, что нам встретиться по пути к Желтому морю…

Так что встречайте нас, люди добрые.

5 ноября мы стартуем из Калининградской области, краснознаменного города Балтийска.

И обязательно все будет хорошо.

P.S

Да, кстати, если встретите на выезде из города (маршрут экспедиции ниже) пару бродяг с рюкзаками и чёрным маленьким чемоданчиком на колесиках - всмотритесь. Вдруг это мы… Если даже ошибетесь, и подвезете не нас, вы сделаете благое дело, улучшите свою карму, а мы – свою.

P.P.S. Да, кстати, будем благодарны тем благородным читателям, кто подскажет нам темы репортажей или расскажет о жизни его родного города, из тех, что встретится нам по пути. Телефон для связи с нами 89037993422. Все мессенджеры этого номера включены «на прием».

Журналисты Ворсобин и Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Примерный маршрут экспедиции «КП»

Балтийск

Калининград (возможно, Ясное, Советск)

Великий Новгород

Чудово

Кукуй

Тихвин

Череповец

Шексна

Вологда

Тотьма

Великий Устюг (возможно Шарунга, Ыб)

Куратово

Киров

Кирово-Чепецк

Пермь

Нижний Тагил

Кировград

Екатеринбург

Тюмень

Ишим

Омск

Новосибирск

Ленинск-Кузнецк

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино (Нюрюнгри)

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск (Комсомольск на Амуре)

Владивосток