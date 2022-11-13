Путешествие Владимира Ворсобина и Ивана Макеева автостопом по России: все части

Журналисты KP.RU едут автостопом через всю Россию Фото: Иван МАКЕЕВ

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Часть 1. Калининград

Калининград гипнотизировал, двоился и ненавидел четверги: Как началось путешествие автостопом по России

Часть 2. Светлый

Автостопом по России: "Господи, за что люди так ненавидят Москву?!"

Часть 3. Балтийск

Фантастическая зона отчуждения: путешествие автостопом по России привело журналистов на заброшенный остров

Часть 4. Калининград с губернатором

"Почему низкие зарплаты стали общерусской чумой?": калининградский губернатор подобрал автостоперов и ответил им на три главных русских вопроса