Путешествие Владимира Ворсобина и Ивана Макеева автостопом по России: все части

Журналисты KP.RU едут автостопом через всю Россию
Фото: Иван МАКЕЕВ
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Часть 1. Калининград
Калининград гипнотизировал, двоился и ненавидел четверги: Как началось путешествие автостопом по России
Часть 2. Светлый
Автостопом по России: "Господи, за что люди так ненавидят Москву?!"
Часть 3. Балтийск
Фантастическая зона отчуждения: путешествие автостопом по России привело журналистов на заброшенный остров
Часть 4. Калининград с губернатором
"Почему низкие зарплаты стали общерусской чумой?": калининградский губернатор подобрал автостоперов и ответил им на три главных русских вопроса