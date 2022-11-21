Как прошел суд по «делу Собчак»: раскол среди обвиняемых, слитые переговоры и крах надежд

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В детали расследования «дела Собчак» о вымогательстве сотрудниками телеведущей 11 млн рублей у главы «Ростеха» широкую публику не посвящают. Однако, адвокаты задержанных - личного ассистента Ксении Кирилла Суханова и экс-главреда «Tatler» Ариана Романовского, которые якобы требовали денег у госкорпорации за блок на негативные публикации в Телеграм-канале «Тушите свет», без дела не сидят. Сегодня в Мосгорсуде они пытались обжаловать решение о двухмесячном заключении обвиняемых под стражу, попросив заменить его на домашний арест.

Сначала в суде «отстрелялся» Кирилл Суханов: его апелляцию слушали первой. Сами обвиняемые в зале заседаний присутствовали виртуально - по видеосвязи из СИЗО. Еще недавно блиставшие на тусовках герои светской хроники перед судом предстали совсем другими: поникшими, сосредоточенными, в скромных толстовках вместо дорогих смокингов. В какой-то момент в кабинку для видеосвязи к ним и вовсе подсадили парня-мигранта, чье дело должны были рассматривать вскоре: этот третий, похоже, даже не понял, что стал непосредственным свидетелем драмы с участием вип-персон.

Ариан Романовский (Кузьмин) и Кирилл Суханов (слева направо) на экране по видеосвязи из СИЗО, во время рассмотрения апелляционных жалоб. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

ПИСЬМО МАЛАХОВА И 15 МЛН ЗАЛОГА

Защита Суханова оказалась многочисленной, но кто эти люди, журналистам не объяснили: адвокат Светлана Липатова категорически отказалась от комментариев. Защитница сделала ставку на многочисленные положительные характеристики помощника Собчак, которые зачитывала около получаса. Письма в поддержку задержанного прислали с дюжину компаний от ювелирных магнатов до производителей пельменей, и даже Андрей Малахов написал пару строк. Все твердили одно и то же: Кирилл - порядочный гражданин, грамотный специалист и ответственный сотрудник, в сомнительных аферах замечен не был, к ответственности не привлекался, финансовых проблем не имел - вот, пожалуйста, выписка по счету. Правда, оказалось, что у помощника Ксении Анатольевны нет постоянной прописки, хоть и проживает он в элитном подмосковном посёлке. Но это, по словам адвоката, не повод скрываться от следствия. Тем более, что за Суханова внесли залог аж в 15 миллионов: 4 млн собрал его отец, еще 11 - известный банк, клиентом которого является задержанный.

- У меня нет и никогда не было доступа к размещению и удалению постов в Телеграм-канале «Тушите свет», - выступил на суде Кирилл Суханов. - Я прошу отпустить меня под домашний арест и обязуюсь в полной мере сотрудничать со следствием.

Кирилл Суханов и Ксения Собчак на кинопремьере, сентябрь 2022 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кроме того, брат задержанного обещал предоставить ему квартиру в Москве на весь срок домашнего ареста, а адвокат в очередной раз напомнила, что у следствия нет доказательств о причастности помощника Собчак к вымогательству, которое ему вменяют. Однако, всё это оказалось тщетно: меру пресечения суд не поменял. Услышав это, Ариан Романовский опустил голову: если Суханова оставили за решеткой, решение по нему вряд ли могло быть иным…

«ТАКИХ БЕЗУМЦЕВ НЕТ!»

Однако, у защиты Романовского оказался другой подход: вместо десятка положительных характеристик адвокат Дмитрий Малютов предложил повторно исследовать материалы дела по существу: мол, суд первой инстанции необоснованно обвинил и арестовал журналиста, поверив предположениям следователя. Кстати, процессы и судьи у Романовского и Суханова, несмотря на обвинения в одном преступлении, оказались разными. Да и адвокаты задержанных так и не объединились, Возможно, потому что при получении 800 тысяч рублей в конце октября был задержан только Кирилл Суханов. В «анамнезе» журналиста Романовского, арестованного позже, таких обстоятельств нет: он просто публиковал посты в светском Телеграм-канале по согласованию с начальством, а именно - Собчак и Сухановым.

Представляясь суду, второй задержанный отметил, что не имеет ни иностранного гражданства, ни родственников за рубежом, ровно как и умысла скрываться.

- Я единственный сын у своей матери, оказываю ей материальную поддержку. Вся моя жизнь и работа проходит в Москве, - уточнил Романовский, аргументируя свое освобождение из-под стражи. - Я не согласен с обвинениями в свой адрес. Я выполнял свою работу, руководствуясь законом о СМИ. И до сих пор даже не понимаю, за что там можно было вымогать деньги.

Ариан Кузьмин (Романовский) после задержания в октябре 2022 г. Фото: Пресс-служба Тверского суда

Тот самый пост в Телеграме от 22 октября, с которого начался весь сыр-бор и который потерпевший - глава «Ростеха» Сергей Чемезов расценил как порочащий, в суде зачитали вслух: «Миллиардер Андрей Бокарев отмечает свой день рождения в кругу гостей дома у друга Виталия Мащицкого. Поздравить Бокарева пришел Сергей Чемезов, с которым владелец принимающего дома дружит с детства…».

- Фактически о главе «Ростеха» здесь одно предложение, - настаивал в суде адвокат Малютов. - Говорят, мой подзащитный раскрыл местонахождение и данные о перемещениях потерпевшего. Но ни адреса, ни времени здесь нет. Никто не знает, где живет Мащицкий. Кроме того, Ариан Романовский обвиняется в вымогательстве: это требование передачи чужого имущества под угрозой распространения порочащих сведений, которые могут причинить существенный вред. Но в нашей стране вряд ли найдутся такие люди, которые стали бы угрожать или что-то требовать от потерпевшего - господина Чемезова. Таких безумцев нет!

Также адвокат зачитал в суде стенограмму переговоров Ариана Романовского с сотрудником, который обеспечивал безопасность на дне рождения миллиардера, а затем требовал от администраторов Телеграм-канала удалить «порочащее» сообщение. Причем, этот сотрудник сам обратился к Суханову и Романовскому, и как выразился адвокат, «два дня домогался их, чтобы всучить деньги».

Вот как выглядели отрывки этих переговоров об удалении поста раздора (полную запись следствию не предоставили):

Романовский: Я не могу вам как-то посодействовать и что-то обещать. И я не вижу ничего особенно в этой публикации. А в чем вообще проблема? Что вызвало такую реакцию? Писали и похуже, например, про день рождения Романа Аркадьевича…

Собеседник: Это неправомерная информация, потому что это личная жизнь. Она не для того, чтобы о ней распространяться. Ариан, вы ведь вменяемый человек, порядочный. Там ничего такого нет, но людям неприятно. Давайте мы завтра с вами созвонимся или лично встретимся, все обсудим…

Еще один разговор этого же абонента состоялся с Кириллом Сухановым. Детально его не зачитывали, лишь только одну фразу звонящего: «Ну может быть, 500 тысяч?».

- Знаете, как это выглядит? Как будто заинтересованное лицо хочет получить услугу, а Кирилл Суханов готов её оказать и монетизировать, - добавил адвокат Малютов и обозначил тем самым главное отличие между обвиняемыми: Романовский отвечал только за «буквы», выполняя работу журналиста; Суханов же решал денежные вопросы. И если Собчак или Суханов зарабатывали на «блоках», рядовые сотрудники об этом ничего не знали. Более того, по данным KP.RU, Ариан Романовский и его коллеги по проекту «Тушите свет» даже не успели получить зарплату у Собчак, которая курировала оскандалившийся Телеграм-канал: их приняли на работу 1 октября, а первые оклады работникам должны были выдать 1 ноября.

Тем не менее, к аргументам Романовского и его защиты суд оказался глух: также как и Кирилла Суханова, журналиста оставили в СИЗО до 24 декабря. Это решение адвокаты Романовского пообещали обжаловать в кассации.