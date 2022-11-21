Владимир Путин обсудил с аграриями продовольственную безопасность России

Президент запустил в Тюмени племенную птицефабрику. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

В понедельник Владимир Путин обсуждал с аграриями продовольственную безопасность страны. Поводом стало открытие в Тюменской области центра по воспроизводству индейки.

- Такие проекты значимы и призваны значительно укрепить нашу продовольственную безопасность и независимость, обеспечить хозяйства отечественным племенным материалом, повысить качество продукции, - заявил глава страны.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что Россия пока зависит от импорта племенного птицеводства. Речь, например, о яйцах для птицефабрик из которых получатся гарантированно хорошие несушки. Но мы снижаем свою зависимость.

Гендиректор селекционного центра "Смена" Анатолий Комаров сообщил, что еще один большой селекционный завод кур строится в Подмосковье.

- Вы же профессиональный военный? Как попали в агропромышленный комплекс? – спросил Путин у Комарова.

- Я полжизни служил в вооруженных силах. Но последние девять лет преподавал и подрабатывал на птицеводческом комплексе.

- Ракетчик? – уточнил президент. - Ракетчики умеют попадать в цель. Уверен, и здесь все получится.

Аграрий Сергей Новиков пожаловался главе страны, что Китай не открывает свой рынок для нашей свинины. А ведь мы могли бы экспортировать туда мяса на миллиард долларов!

- Мы в контакте с китайскими друзьями, уверен, что сможем договориться, - пообещал президент.

В конце российский лидер заключил, что страна во многом начала полностью обеспечивать себя едой. Одного мяса мы за год экспортировали на 1,5 млрд. долларов! Производство молока пока отстает, но потребление полностью закрывает Белоруссия.