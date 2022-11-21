Украинцы распродают гуманитарную помощь от сердобольной Европы

Украинские беженцы в Варшаве, Польша. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинцы гораздо умнее, хитрее и изворотливее европейцев. Я не про европейское население, а про руководителей европейских стран. А вот украинцы умнее именно как население. Вот, к примеру, прониклись скорбными украинскими слезами европейцы и прислали гуманитарной помощью на Украину генераторы. И, как вы думаете, что дальше? Правильно. Присланные в качестве гуманитарки генераторы тут же появились на украинских сайтах, где их стали продавать, даже не содрав с них наклейки "гуманитарная помощь". А с учетом того, что генераторы за последние пару недель вздорожали на Украине в два раза, очень неплохой бизнес получается. Начиная с 22-25 тысяч гривен за генератор.

Пишите письма, шлите гуманитарку и дальше.

Или вот другой случай. Правительство Германии выдавало приехавшим с Украины беженцам разные вещи, начиная от одежды, обуви и постельных принадлежностей и заканчивая бытовой техники. Что сделали украинцы, причем, не выезжая из Германии? Правильно – организовали магазин секонд-хенд и стали в нем продавать все эти вещи и предметы. А что с гуманитарной помощью делают чиновники на Украине и в каких масштабах, тут товарищ Корейко взвыл бы от зависти.

И на фоне такой предприимчивости выходят всякие Жозепы, которые Боррели, и начинают нести всякую благообразную чушь. То, понимаешь ли, у главного дипломата ЕС Евросоюз - это ухоженный сад, окруженный дикими джунглями. Очнись, милый, у тебя из твоего сада все яблоки уже украли и яблони обтрясли и поломали те, кого ты в него запустил, "заботясь о демократии". То вдруг начинает всех призывать в духе: "И как один умрем в борьбе за это".

- Перед нами стоит выбор между свободой и комфортом. Мы много говорили о готовности умереть за идеалы демократии, пора это доказать, - заявил глава европейской демократии и назвал температуру в квартирах выше +18° преступлением перед европейскими ценностями. Слабоват в коленках. Правда, я не понял, он уже от +17° готов умереть или подержится до +15°.

Но сам героически умирать отказался. Не прошло и суток после этого высказывания, как Боррель вдруг нашел способ настроить энергетические поставки в Европу по новым маршрутам. Оказывается, для этого надо всего лишь построить новые транспортные коридоры из Средней Азии в обход России. А в самой Средней Азии этих необходимых энергетических ресурсов – просто завались. Лежат себе спокойно и ждут, когда за ними европейцы придут.

И вот здесь сразу теряешься – не шутка ли это, не розыгрыш ли параллельно с тестом на логику и здравомыслие? Нет. Он это всерьез. То ли насмотрелся на глобус Украины человек и был им загипнотизирован, то лиё Лиз Трасс его по географии консультировала.

Милай, а ты как в обход России коридор в Среднюю Азию проложишь? Через Турцию и два моря? А Эрдоган готов? Вы же его Турцию сколько десятилетий с вступлением в ЕС мурыжите? А Китай согласен на такой вариант? Он в этом регионе контролирует чуть более, чем все в сфере энергетики. Или вы там втихую от него подворовывать собрались? И еще одна мелочь осталась – деньги где брать будете на строительство этих транспортных коридоров? У вас сейчас в ЕС с деньгами плоховато как-то.

Впрочем, не только в ЕС. Вот, например, в Великобритании тоже с бюджетом не очень. Новый премьер Риши Сунак сетует, что негде, мол, взять 3 миллиарда фунтов, чтобы привести медицинскую сферу в Соединенном королевстве в какое-то подобие и соответствие требованиям. И тут же с гордостью докладывает, что Лондон выделил в этом году Украине в качестве помощи 3 млрд. фунтов. И вот непонятно – фунты для Украины были какие-то другие, для медицины британской они не подходили? Или как? Или - да кому они нужны, эти больные англичане? Как отметила глава МИД Германии Анналена Бербок, ей до одного места потребности немцев, когда надо оказать помощь украинцам. Так даже глава МИД Украины Дмитро Кулеба не осмелился вопрос ставить. А если это были такие же фунты для украинцев и британской медицины, то как Риши Сунак работал канцлером казначейства Великобритании, если не понял, что если куда-то добавить 3 миллиарда, то откуда эти 3 миллиарда исчезнут?

Риши Сунак и Владимир Зеленский перед началом переговоров в Киеве. Фото: REUTERS

Для человека, состояние которого больше, чем у короля, такое фиаско просто не укладывается в голове. Помнится, вся чопорная Англия была шокирована, когда такой богатый мультимиллионер пришел на телеинтервью в ботинке с дыркой в подошве. Некоторые тогда посчитали, что Риши специально таким образом демонстрировал свое единство с народом и намекал на жизненные перспективы по итогам его правления. А если все проще, и Риши вовсе не вундеркинд в финансах? Тем более, что бОльшая часть его состояния – приданое жены, дочки индийского миллиардера. Тогда все становится на место. И 3 миллиарда – всего лишь первый тревожный звоночек перед грядущим колокольным боем. По ком, говорите, звонит колокол? По Великобритании?

А если украинцы еще Сунака в козаки примут, сколько тогда им Риши выделит, если в английских фунтах стерлингов? А они могут. Хотя бы на период исполнения обязанностей премьера. Они, как никто знают, как проходит слава мира. Вот, к примеру, говорят, что администрация города Хуст Закарпатской области приняла решение переименовать улицу Бориса Джонсона (ранее – улица Льва Толстого) в улицу Риши Сунака.

А что? Сунаку будет приятно, Джонсону обидно (ведь на руках носили по Киеву, петушка глиняного подарили, а с глаз долой – из сердца вон), а украинцам – лишь бы им деньги давали. Может, сообщение - фейк, но не удивлюсь, если дело обстоит так и на самом деле. Неудобно будет, если Борис вернется в кресло премьера? Опять переименовывать? Лучше бы, конечно, сразу назвали "переулок премьер-министра Великобритании" и без указания конкретных ФИО или указывали личные данные на съемной плашке.

И кто из них умнее и сообразительнее, европейцы или украинцы, а? То-то.