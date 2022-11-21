«По объявлению на Авито» - Марат Башаров рассказал, как он попал в МХАТ

Актер Марат Башаров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

МХАТ готовится к открытию сезона. В этом году он запоздал на несколько месяцев из-за масштабного ремонта. Тем любопытней интрига: чем удивит зрителей обновленный МХАТ.

Первой премьерой сезона станет спектакль в постановке режиссера Галины Полищук «Нежданно-негаданно» по рассказу Валентина Распутина. Одну из главных ролей сыграет артист Марат Башаров. На пресс-конференции, устроенной РИА «Новости», Башаров шуточно ответил на вопрос журналистов, как он попал в Московский Художественный театр.

- Ну как?.. Авито и газета «Из рук в руки» пока работают, - сказал артист. - Я мечтал познакомиться с Галиной Полищук (Башаров говорит, что посмотрел её спектакль «Женщины Есенина» и был в восторге - Ред.) и попросил всевышнего о встрече с ней. После этого раздался звонок. Ну другом конце трубки мне говорят: с вами хочет познакомиться Галина Полищук… Конечно, я согласился работать с таким мастером. Я готов быть медведем на цепи в ее спектакле и сплавляться по реке в роли дерева...

Башаров рассказал, что когда он закончил Щепкинское театральное училище в 1996 году, его курс показывался Татьяне Дорониной.

- Татьяна Васильевна сказала мне: «Здравствуйте, Марат. Я приглашаю вас поработать у нас в театре». Но Михалков меня переманил в свой фильм «Сибирский цирюльник», - вспомнил Башаров. - И я ушел в кино, а мечта поработать во МХАТе осталась со мной.

В спектакле «Нежданно-негаданно» он играет роль рассказчик, главного героя Сеню, медведя и «проживает» еще другие характеры.

Афиша спектакля «Нежданно-негаданно» в постановке МХАТ им. Горького.

- Не все у меня получается пока, - признался артист. - Но я делаю ставку на этот спектакль. Мне кажется, при внешней простоте Распутин внутренне очень сложный автор. Его сложно играть.

Журналисты спросили Башарова, как ему удается совмещать репетиции в спектакле со съемками в телешоу «Ледниковый период» на 1-м канале.

- Вчера мы записали финал «Ледникового периода». Не буду рассказывать, кто победил. Через два дня – премьера в театре, - говорит Башаров. - Я крутился как Фигаро, который то тут, то там. Между съемками и репетициями. Наш пострел везде поспел. Но можно сказать по-другому: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.

Коньки – это для души. Но первым номером всё равно идет театр.

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