Хасбулатов живет в квартире Брежнева и ездит в гости к Кадырову

Руслан Хасбулатов во время интервью "Комсомолке". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЕСТЬ И БУРКА, И КИНЖАЛЫ

- Руслан Имранович, я уже не надеялся на встречу…

- Да, я давно не даю интервью. Лезут, лезут… Но тебе не мог отказать.

- Я думал, вы к 80 годам будете в папахе, с усами. Усы вижу. Это кавказские?

- Нет, скорее гусарские.

Теплая встреча: Александр Гамов и Руслан Хасбулатов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А папаха? Бурка?

- Есть. Дома. И черная, и белая.

- А кинжал?

- Ну, кинжалов много. Наверное, полсотни. Надарили.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЛИФТ

У Руслана Хасбулатова сейчас - усы по-гусарски и книги по истории, которые он пишет сам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы так же в брежневской квартире живете?

- Почему в брежневской? Я в своей живу.

- Ее для Брежнева вроде готовили? Там отдельный лифт.

- Да. Дочь Брежнева, Галина, жила рядом с нами, у нас были дружеские отношения. Она говорила, что Леонид Ильич зашел, посмотрел квартиру: «Неуютная, не хочу». И отдал ей. Они жили там с Чурбановым (муж Галины Брежневой, был замминистра внутренних дел СССР. - А. Г.). Галина съехала в большую квартиру на Кутузовском. А эту сдали в Моссовет. Мне Лужков предложил сюда въехать.

- Я был у вас в гостях. Там, кажется, шесть комнат?

- Теперь этим разве удивишь? Шесть, да.

«ТРУБКУ ТЕПЕРЬ ПРЯЧУ»

- А вы трубку сейчас курите по-прежнему?

- Ну, только прячу ее, сейчас не модно. Другой тренд.

- А что за книги у профессора Хасбулатова на столе?

- Это три тома из десяти военно-политического анализа - начиная от становления России до ее исчезновения.

- Чьего исчезновения?

- Как чьего? Большая Россия исчезла! Союзные республики - это же условность. У нас должно было быть 400 миллионов населения. А сейчас сколько? 150…

«Я - ФАТАЛИСТ»

Осень 1993-го. Сразу после расстрела танками «Белого дома». Хасбулатова и Руцкого (справа) выводят для ареста. Фото: EAST NEWS

- Помните, я к вам пробрался накануне расстрела «Белого дома», 3 октября 1993-го?

- Да, ты говорил: ой, я думал, у вас тут паника…

- А у вас рубашки висели глаженые, и сосиски варились. Я тогда спросил: Руслан Имранович, не боитесь, что я вас убью?

- Помню. Я - фаталист. Что предназначено Всевышним, от этого не уйдешь.

- А вот если бы Ельцин не стрелял в «Белый дом» и Хасбулатов остался у власти? Что было бы? Парламентская республика? Куда бы вырулили?

- Я бы вырулил, я говорил - давайте попробуем мягкий капитализм типа НЭПа. Уровень жизни был бы выше, чем во Франции.

- А чего, там высокий?

- Конечно, втрое выше, чем у нас.

- Я там был, не заметил.

- А я в 115 странах был. Каждый месяц летал. Пропагандировал Горбачева.

- А сейчас вы как к Горбачеву относитесь?

- Противоречиво. Он все-таки главный развальщик СССР. А Ельцин только подтолкнул. Если бы Горбачев продержался дольше, может, создал бы конфедерацию из девяти союзных республик. Но Ельцин не дал.

- Только вы бы власть, если захватили, уже не отдали бы?

- А кто у меня спрашивал? Народ выбирает. Не выбрали бы - все, пошел бы на кафедру. Не в тюрьму же…

О ТЮРЬМЕ И СУМЕ

- Вы в тюрьме после расстрела парламента сколько месяцев провели?

- Пять. В «Лефортово».

- О чем там думали?

- Я писал. Вот книга «Великая российская трагедия», я ее там начал.

- Там одна глава называется «Журналист».

- Да-да, встреча с тобой. В «Лефортово» был стол, привинченный к полу, мне начальник тюрьмы (там был порядочный начальник, полковник) дал лампу, и я ночами работал. И вдруг прислали замполита, ну, кагэбэшника. И он ночью обходил, увидел и начал грубить: «Уберите лампу. Я кому сказал? Заключенный, встаньте!» Я вырвал с корнем эту лампу, как дал ему по башке. Он выскочил. Забежали охранники, наставили автоматы. Но начальник тюрьмы убрал этого политрука.

- Больше не покушались?

- Чуть не отравили. Начальник санчасти говорит: «В 11 часов ночи шел, подумал, дай-ка зайду к Хасбулатову». Зашел, а у меня уже пена. Он меня откачал.

- А кто вас мог отравить?

- Была одна медсестра невзрачная, серенькая. А я простыл сильно в первые дни там. Она: «Я вам сделаю хороший укол». И минут через 5, вижу, теряю сознание. Врач говорит: «Спасло то, что у вас организм крепкий». Я же в Сибири рос, на волков ходил с братовьями. У меня была бригада грузчиков - бывшие зеки.

- Они вам сейчас не звонят?

- Нет. Раньше звонили. Даже не представлялись, говорили: «Примите мое уважение».

«КОГДА Я В ЧЕЧНЕ, РАМЗАН ЗОВЕТ»

- В Чечне бываете?

- Ну а как же.

- С Кадыровым видитесь?

- Я ему не надоедаю. Но когда он узнаёт, что я в республике, звонит, посылает машину.

- А вы между собой говорите на русском или на чеченском?

- И так, и так, половина по-русски, половина по-чеченски. Такой у нас стиль.

- Это не вы его подковали так в политике разбираться?

- Нет, он сам имеет свойство редкое… все впитывать. Очень способный.

ДУДАЕВУ ОБЕЩАЛИ ПОСТ В МОСКВЕ

- А после тюрьмы вы с Ельциным встречались?

- Нет, хотя он ко мне Ярова (вице-спикер Верховного Совета РФ. - А. Г.) направлял. Хотел, чтобы я написал извинения. И обещал мне любую должность, кроме премьера и министра обороны. Я ответил: а Ельцин не может мне предложить пост без записки с извинениями?

- Когда я в 1993-м пробрался в «Белый дом», я ведь сначала пошел к Руцкому, а там бухали. Охранники: «Кто? «Комсомольская правда»? Вали отсюда!» Тогда я - к вам. И меня поразило, что у вас были одни чеченцы вооруженные.

- Почему одни? Охрана вся была русская. Это тебе показалось. Ты подозрительный.

- Я тогда подумал: если Хасбулатов возьмет власть, везде чеченцев поставит.

- Власть бы мы взяли, если бы не подлец Дудаев. Он же запретил идти добровольцам из Чечни в Москву. Если бы пришли хотя бы сто вооруженных, вся банда Ельцина разбежалась бы.

А к Дудаеву я посылал осенью 1991-го генерала Дейнекина. Причем согласовал это с Ельциным. Он говорил: да обещайте ему хоть генерала армии, только пусть из Чечни уедет, не мутит там… Тогда мы с Ельциным были в прекрасных отношениях.

И вот Дейнекин там вел переговоры. Дудаев согласился, радовался как ребенок. А на второй день все отменил.

- Почему?

- Мне помощник Дудаева, который слушал его разговор с Дейнекиным, рассказал. Дудаеву после переговоров ночью позвонил кто-то из Кремля: нечего тебе в Москву ехать. Когда снимем Хасбулатова, тогда приедешь.

Руслан Имранович среди своих студентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«НАС ДО СИХ ПОР ЗАЩИЩАЕТ СССР»

- Профессор, а почему Россия сейчас не тонет после введения всех этих санкций?

- Куба - маленькая страна, сколько лет под санкциями? Не утонула. Иран не утонул. И мы не утонем.

- Они чего, такие дураки на Западе, что с нами не могут справиться?

- На Западе деградация лидеров. Их же невозможно сравнить ни с Черчиллем, ни с Рузвельтом. Как только пал СССР, пропала конкуренция систем. Они успокоились.

И еще они вот что не рассчитали. Страна-то у нас за последние 15 лет получила 3,5 триллиона долларов от нефти и газа. Есть запас прочности.

Но в лишний оптимизм нам не надо впадать. Санкции длинные. Деньги кончатся. Надо думать, решать.

- Мы не проиграем Западу?

- Мы не можем проиграть. Потому что нас продолжает защищать ушедший в небытие Советский Союз. Он нам оставил ядерное оружие. А вот сможем ли выиграть - зависит уже только от нас.