80% москвичей, получивших производственные травмы, после реабилитации возвращаются к труду

Наталья Сидорова, управляющий Московским отделением ФСС РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если человек подорвал свое здоровье при исполнении трудовых обязанностей, то ему полагаются серьезные меры поддержки (подробнее см. ниже). Такая помощь предоставляется благодаря обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Но лучше предотвратить травму или болезнь, то есть в приоритете должна быть профилактика, подчеркивают специалисты. Какие направления профилактической работы развиваются сегодня в столице? Что делать, если ЧП все же случилось - как работнику воспользоваться своими правами и гарантиями? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на «круглом столе», организованном «Комсомольской правдой» совместно с Московским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

НА ЧТО ИДУТ СРЕДСТВА СОЦСТРАХА: ТОП-ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ

- На сегодняшний день в нашем отделении стоят на учете 614 тысяч работодателей. У них работает больше 7,5 млн. лиц, застрахованных от несчастного случая на производстве и профзаболеваний, - рассказала управляющий Московским РО ФСС РФ Наталья Сидорова. - Число пострадавших на производстве в этом году составляет 2349 человек, к труду из них вернулось 1983. Также у нас есть группа получателей ежемесячных страховых выплат - более 12 тысяч москвичей. Это граждане, у которых после производственной травмы или профзаболевания по результатам медицинского обследования установлен определенный процент потери трудоспособности.

В течение 2022 года в рамках соцстрахования от несчастных случаев на производстве в Москве планируется израсходовать около 6 млрд. рублей, сообщила Наталья Сидорова. Распределение средств будет таким:

- на 1-м месте - около 45% - ежемесячные страховые выплаты застрахованным;

- около 25% финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма;

- остальная часть - расходы, связанные с медицинской, социальной реабилитацией пострадавших, и единовременные выплаты.

Подчеркнув важность профилактики, предотвращения производственных травм и профзаболеваний, управляющий Московским РО ФСС РФ рассказала, на какие предупредительные меры чаще всего направляют средства московские работодатели. Напомним: такие меры оплачиваются за счет соцстраха. То есть, предприятие, заботясь о здоровье своих работников в рамках утвержденного перечня мероприятий, получает возмещение понесенных расходов.

- С 2016 года объем финансирования предупредительных мер Московским региональным отделением ФСС РФ увеличился практически в два раза. Если 6 лет назад мы выплачивали по этой статье 1,1 млрд рублей, то на этот год запланировано уже 2,1 млрд, - пояснила Наталья Сидорова. - Больше всего средств работодатели направляют на закупку средств индивидуальной защиты для своих работников. На втором месте - расходы на проведение профилактических медосмотров. Еще один крупный блок - специальная оценка условий труда. В разгар пандемии COVID-19 работодатели также могли расходовать средства в рамках финансирования предупредительных мер на закупку масок и других средств для профилактики коронавирусной инфекции. Кроме того, несколько лет назад была добавлена новая статья расходов - санаторно-курортное лечение предпенсионеров. Эта мера очень востребована сейчас.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ: УСПЕШНЫЙ ПРИМЕР ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ

В 2021 году Фонд соцстраха совместно с Минтрансом и Минтрудом России запустил пилотный проект для предупреждения профессиональных заболеваний и создания системы мониторинга состояния здоровья работников. Его участниками стали ПАО «Аэрофлот», ОАО «РЖД» и авиакомпания «Сибирь». Об особенностях и результатах проекта на «круглом столе» рассказала начальник отдела комплексной реабилитации пострадавших Фонда социального страхования РФ Ольга Неспанова.

Ольга Неспанова, начальник отдела комплексной реабилитации пострадавших ФСС РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

- По результатам проведенного анализа профессиональной заболеваемости основной патологией у работников этих компаний оказалась нейросенсорная тугоухость. Профилактика проводилась в центрах реабилитации Фонда «Омский» и «Голубая речка». Пилотный проект длился с апреля по декабрь 2021 года. Расходы на финансирование составили 15 млн. рублей. Профилактика проводилась в течение 18 дней. Причем, Фонд возместил работодателям и расходы на дополнительный отпуск работника на период профилактики, а также расходы на проезд работников к месту ее проведения и на повторные медицинские осмотры.

По результатам проведения пилотного проекта мы увидели положительную динамику. У 65% работников улучшился слух. А также отмечено улучшение общего самочувствия и психоэмоционального состояния, что тоже немаловажно. Принято решение о целесообразности распространения проекта на другие отрасли.

- Вопросы профилактики для железнодорожного здравоохранения – это одно из основных направлений, - подтвердила еще один участник «круглого стола», начальник отдела медицинского обеспечения безопасности движения Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО «РЖД» Екатерина Гутор. - Для любой компании, в том числе для Российских железных дорог, сохранение профессиональных кадров – очень важный, в том числе экономически важный вопрос. Потому что, например, подготовка машинистов 1-го класса стоит около миллиона рублей. Плюс 5-6 лет работы, повышение профессиональных навыков. Поэтому мы с удовольствием приняли предложение об участии в пилотном проекте. В нем были задействованы 70 работников локомотивных бригад. И мы получили хороший результат - улучшение аудиограммы более чем у 60% лиц. Более того, оказалось, что в 50% случаев эта положительная динамика сохраняется и через год.

- В нашем случае наиболее значимый эффект отмечен у сотрудников от 40 до 50 лет при стаже работы от 10 до 20 лет и с начальными, доклиническими изменениями слуха, - рассказала главный врач Центральной клинической больницы гражданской авиации Наталья Забродина. - При этом эффект от медицинской реабилитации более выражен при наличии болезней системы кровообращения, что, по-видимому, обусловлено однонаправленным действием лечебно-оздоровительных мероприятий.

Использованная в пилотном проекте модель курсовой медицинской реабилитации может быть легко адаптирована к любым видам экономической деятельности с повышенными уровнями шума на рабочих местах, считает эксперт. «Это позволяет рекомендовать такую модель к широкому применению для профилактики профессиональных заболеваний органа слуха, улучшения общего состояния здоровья работников и продления трудового долголетия», - отметила Наталья Забродина.

Наталья Забродина, главный врач Центральной клинической больницы гражданской авиации Фото: Михаил ФРОЛОВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ И ЧЕМ ПОМОГУТ

Как быть, если все же случилось ЧП - несчастный случай на производстве, в результате которого пострадало здоровье работника? Об этом на «круглом столе» рассказала начальник отдела страхования профессиональных рисков Московского отделения ФСС РФ Ирина Котляренко.

Прежде всего работник обязан уведомить о несчастном случае на производстве своего работодателя, который должен организовать расследование этого случая. Фонд социального страхования подключается уже на этапе проведения расследования. «Мы принимаем меры, чтобы предупредить наступление тяжелых последствий для здоровья пострадавшего работника», - отметила представитель Московского РО ФСС.

В частности, к каждому застрахованному лицу прикрепляется персональный реабилитационный менеджер. Этот специалист, в том числе, помогает человеку в случае госпитализации в стационар. Все расходы, связанные с лечением в больнице и дальнейшей реабилитацией пострадавшего на производстве, берет Фонд социального страхования.

- На сегодня порядка 80% москвичей, пострадавших от производственных травм, возвращаются к труду. Либо это прежнее рабочее место, либо наше отделение Фонда подыскивает новое место, соответствующее возможностям по здоровью, - пояснила Ирина Котляренко.