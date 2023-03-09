МКБ выпустил эксклюзивные стикеры для бесконтактной оплаты смартфоном

Источник: пресс-служба МКБ

Бесконтактная оплата покупок с помощью смартфона – это просто и удобно. Теперь у клиентов Московского кредитного банка (МКБ) появилась возможность вернуться к привычному способу расчетов благодаря специальным платежным стикерам. Наклеив их на мобильный телефон, пользователи могут, как и раньше, рассчитываться за товары или услуги без пластиковой карты. Достаточно приложить смартфон к платежному терминалу – и деньги спишутся со счета.

Как сообщили в МКБ, стикеры уже доступны во всех отделениях банка. «Наклейки» выполнены в эксклюзивном дизайне, и клиенты могут выбрать любой понравившийся вариант графического оформления. Стикеры можно прикреплять не только на смартфон, но и на другие предметы – лишь бы владельцу было удобно ими пользоваться.

Источник: пресс-служба МКБ

По словам руководителя блока розничного бизнеса МКБ Алексея Охорзина, технология является абсолютно надежной и безопасной. Платежный стикер – это практически та же дебетовая пластиковая карта, только в миниатюре. В нее встроен NFC-чип для бесконтактной оплаты. С его помощью можно не только рассчитываться за покупки, но и получать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактный способ снятия. Стикеры оснащены теми же способами защиты, что традиционный «пластик» - например, пин-кодом.

«Технология призвана повысить уровень удобства и комфорта клиентов в ежедневных платежах и заменит оплату через Apple Pay или Google Pay, - рассказал Алексей Охорзин. - У стикера есть номер, срок действия и CVV, которые можно посмотреть в МКБ Онлайн, что позволяет оплачивать покупки и переводить на него деньги. Пин-код потребуется при оплате свыше 1000 рублей.

Источник: пресс-служба МКБ

Установить пин-код для стикера можно также, как и для пластиковой карты – через мобильное приложение или интернет-банк. На поверхности «наклейки» нет привычных данных – номера карты, фамилии и имени владельца, что повышает безопасность при расчетах. Но соблюдать меры предосторожности в любом случае необходимо, а если устройство вдруг потерялось - нужно срочно обратиться в банк и заблокировать его.

Стикеры МКБ работают на базе платежной системы «Мир». Стоимость и условия обслуживания по ним не отличаются от тарифов для дебетовых карт банка.