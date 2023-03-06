Были шары, теперь - краны-шпионы: в США продолжают параноидально искать «троянских коней» из Китая

Портовые краны ZPMC-Siemens в Гамбурге, Германия. Фото: REUTERS

Власти США обеспокоились, что Китай может использовать свои портовые краны для шпионажа за американскими материалами. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской контрразведке, назвавшими китайские краны «поднебесным троянским конём».

В поле зрения американских спецслужб попала китайская компания ZPMC, являющаяся крупнейшим производителем портового, морского и судостроительного оборудования, инженерных судов и крупногабаритных металлоконструкций. Согласно годовым отчётам компании, более 100 стран мира являются потребителями её продукции, и уже 6 лет ZPMC занимает около 80% всего мирового рынка портовых кранов.

Благодаря своему высокому качеству и относительной недороговизне китайские краны используются морских портах по всей Америке, в том числе в тех, которыми пользуются военные США. Вместе с тем в конструкции кранов были обнаружены сложные датчики, регистрирующие и отслеживающие происхождение и место назначения перемещаемых контейнеров.

Благодаря своему высокому качеству и относительной недороговизне китайские краны используются в морских портах по всей Америке. Фото: Shutterstock

В ФБР считают, что с помощью кранов спецслужбы КНР могут получать информацию о материалах, которые ввозятся в США и вывозятся из страны для поддержки американских военных операций по всему миру. У китайских кранов была также обнаружена функция удалённого доступа, позволяющая дистанционно влиять на их работу и при необходимости нарушить логистику товаров.

Бывший директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Билл Эванин назвал китайские краны «новым Huawei» — эту компанию заподозрили в 2019 году в шпионаже и краже секретных данных, составляющих государственную тайну. «Это идеальное сочетание законного бизнеса, который также может маскироваться под тайный сбор разведданных», – добавил Эванин.

Китайское посольство в США опровергло это утверждение. «Разыгрывание «китайской карты» и распространение теории «китайской угрозы от кранов-шпионов» вызваны очередной паранойей и являются лишь попыткой повлиять на торговое и экономическое сотрудничество наших стран», – заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

За последние месяцы антикитайская истерика в США достигла своего апогея. В течение февраля американские военные массово сбивали используемые для научных исследований китайские аэростаты, обвиняя КНР в наблюдении за стратегическими объектами страны. В начале марта нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о запрете социальной сети TikTok, а Белым дом потребовал от всех госорганов страны удалить приложение сети с корпоративных устройств. В США опасаются, что Китай может использовать TikTok для дезинформации и манипуляций информацией, а также для «ежедневного сбора данных о десятках миллионов американских детей и взрослых».

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