Более 1,4 млн школьников улучшили экологические знания благодаря нацпроекту «Экология»

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Олимпиада в поддержку национального проекта «Экология» прошла на образовательной платформе Учи.ру. Онлайн-соревнование помогло проверить знания школьников об окружающей среде, привлечь их внимание к экологической тематике и рассказать о важных взаимосвязях человека и природы.

Организаторами экопросветительской инициативы третий год подряд выступили АНО «Национальные приоритеты» и образовательная платформа Учи.ру при поддержке Минприроды России.

Среди российских регионов в олимпиаде по экологии и окружающему миру больше всего участвовали школьники из Московской, Челябинской, Кемеровской, Новосибирской областей и Ставропольского края.

«Сегодня у общества и, что особенно важно – у подрастающего поколения, есть огромный запрос на экологические знания: как правильно заботиться о лесах, реках и озёрах, почему нужно сортировать отходы, которые могут стать сырьем для новой мебели, одежды и даже игрушек. Итоги олимпиады это подтверждают: в этом году в 1,5 раза больше ребят приняли в ней участие. Важно этими знаниями делиться: узнал сам – расскажи другу, вместе можно сделать намного больше для родного города, страны, для чистоты планеты», – прокомментировал глава Минприроды России Александр Козлов.

«Олимпиада дает школьникам возможность получить экологические знания, которые впоследствии могут перерасти в осознанное поведение и экопривычки – такую задачу мы ежегодно ставим при подготовке этого мероприятия. Приятно, что количество участников эко-олимпиады увеличивается. Мы видим, что дети проявляют интерес к устройству окружающего мира и осознают, насколько сильно природа зависит от действий каждого из нас. В этом году мы сделали акцент на лесные экосистемы, рассказали, как уберечь природу от пожара, как правильно проводить лесовосстановление. Впереди лесопожарный сезон, и эти знания могут быть особенно полезны», – поделилась генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

«Всестороннее развитие и просвещение детей в социально значимых вопросах остается приоритетом для Учи.ру. Создавая эту олимпиаду, мы старались осветить актуальные вопросы о месте человека в окружающем его мире, а также показать детям, как можно в повседневной жизни проявлять заботу о нашей планете. Мы видим, что благодаря интерактивному формату олимпиады школьники все больше вовлечены в тему осознанного отношения к природе. Растущее количество участников олимпиады это подтверждает», – прокомментировал генеральный директор образовательной онлайн-платформы Учи.ру Илья Паршин.

Обучающие задания олимпиады рассказали школьникам в том числе о таких направлениях работы национального проекта «Экология», как профилактика лесных пожаров, сохранение лесов, обращение с опасными бытовыми отходами. Также во время прохождения олимпиады ребята познакомились с самыми редкими краснокнижными животными России, восстановлением которых также занимается нацпроект.

Самым простым и понятным заданием олимпиады стал вопрос “Супергерои“ о разнообразии профессий из блока заданий по окружающему миру , с ним справилось более 80% учеников. Сравнительно сложными оказались задачи “Посадка леса“, которое решили верно 23% школьников (в задании присутствовал элемент математической комбинаторики и необходимость оперировать довольно большим количеством условий), а также “Пищевые цепочки” в котором нужно было выстроить самую большую последовательность пищевых связей, около 40% участников решили задание абсолютно верно.

Партнерами олимпиады стали «Российское экологическое общество» и «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» Минпросвещения России. Они организовали широкую сеть экоуроков для детей в разных регионах страны в школах и на экостанциях – центрах дополнительного образования детей и подростков естественно-научной направленности.

Так, активисты Российского экологического общества провели экоуроки для школьников Москвы, Ижевска, Саранска, Тюмени и поселка Боровский в Тюменской области, Кисловодска, Кирова, Пензы, Калуги, Владивостока, Чебоксар, Новосибирска и Перми. Их участниками стали 767 детей.

Справочно: национальный проект «Экология» реализуется с 2019 года по инициативе президента России Владимира Путина. В него входят девять федеральных проектов, охватывающих различные сферы экологической повестки: «Чистая страна», «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Чистый воздух». Вместе с тем, важнейшее направление национального проекта – это экологическое просвещение населения, повышение экологической культуры россиян. В поддержку национального проекта «Экология» ежегодно проводятся просветительские мероприятия и акции, например, акция по сбору макулатуры #БумБатл и акция по расчистке берегов «День Волги», которая в 2023 году преобразуется в «Марафон рек».