Дмитрий Песков: в деле о теракте под Брянском важнее кто стрелял, а не чьего производства пуля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

В понедельник, 6 марта, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить такую тему…

… - Дмитрий Сергеевич, академик Онищенко, у которого всегда достаточно точная информация, в интервью «Комсомольской правде» утверждает, что во время операции, которая продолжалась три часа, из тела мальчика Феди, совершившего героический подвиг в Брянской области, извлекли пулю натовского образца. Значит ли это, что теракту, который был совершен, можно присвоить статус международного теракта? И какая, по мнению Кремля, здесь должна быть реакция со стороны России?

Вот что - дословно - заявил Песков:

- Слушайте, разные боеприпасы, естественно, используются украинскими вооруженными силами и националистическими подразделениями. Самые разные, включая натовские.

Это то, о чем мы говорили неоднократно, упоминая о растущей вовлеченности стран НАТО в этот конфликт. Собственно, здесь, наверное, не столько важно (какие боеприпасы и оружие. - А.Г.)… Важно, из чьих рук выпущена эта пуля. Вот что важно.

Здесь уже все необходимые квалификации этому происшествию были даны.

Это не что иное, как террористический акт.

- Спасибо.

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