Шоколад вместо лекарств: найден необычный способ вылечить кашель

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Кашель является защитной реакцией организма и рефлексом, который необходим для освобождения дыхательных путей от слизи или инородных частиц. Это далеко не всегда признак какого-то заболевания - в нормальных условиях у здорового человека тоже может быть кашель. Однако при появлении патологических изменений в дыхательных путях этот симптом перестает быть обычной защитной реакцией.

Врачи объясняют: лечить кашель необходимо тогда, когда он причиняет человеку неудобства, начинает беспокоить. Некоторые виды кашлня даже могут приводить к тяжелым, угрожающим жизни последствиям, например, пневмотораксу.

Облегчить кашель могут не только лекарственные препарата, но и обычные продукты питания. Например, шоколад. При более серьезном кашле следует обратить внимание на лекарства.

"Комсомольская правда" вместе с экспертом рассказала, как быстро вылечить неприятный симптом в домашних условиях.