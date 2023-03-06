«Сохранять память об общей истории, чтобы трагедия не повторилась»

Фото: Станислав ВАРЫХАНОВ

Делегация Посольства Республики Казахстан в России приняла участие в праздновании 80-летия освобождения города Ржев от немецко-фашистских захватчиков. Ржев был освобождён 3 марта 1943 года после 15 месяцев боев, унёсших жизни более 1,3 млн советских воинов.

Подо Ржевом отчаянно сражалось порядка 22 тыс. призванных из Казахстана солдат и офицеров, в том числе бойцы 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад, сформированных в республике. Более 80% из них приняли смерть на ржевских рубежах.

Немецкое наступление на город в конце 1941 года было стремительным. Довоенное население Ржева составляло 56 тысяч человек, 20 тысяч из которых не успели эвакуироваться. Участь оставшихся была горькой. По материалам судебного процесса над коллаборационистами из Ржева и окрестностей, в немецкое рабство было угнано порядка половины населения. Некоторые историки утверждают, что к моменту освобождения в Ржеве оставалось порядка двух сотен выживших. Город был превращён в пепел.

Фото: Станислав ВАРЫХАНОВ

«Мы наступали по трупным полям»

Удержание Ржева имело стратегическое значение для гитлеровских войск – именно здесь копились силы, которые по сценарию захватчиков должны были предпринять второй поход на Москву. Военные историки убеждены: победоносная Ржевская операция, наряду со Сталинградской битвой и сражением на Курской дуге, стала одним из ключевых событий II Мировой войны.

Но цена за освобождение Ржева стала беспредельно высокой. Каждый метр этой горестной земли был покрыт железом и кровью. Вот что пишет в книге «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» Мы умирали, чтобы победить» участник сражения Пётр Михин: «Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боев появилось много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смердящее месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел».

Вклад Казахстана в общую Победу трудно переоценить. За годы Великой Отечественной войны из республики ушло на фронт 1 млн 196 тыс. 164 жителя, это около 20% населения. За свободу Родины погибли 601 тыс. 939 человек – 12% казахстанцев. В республике было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийских дивизии, 7 бригад, 50 полков. За подвиги на полях II Мировой войны «Золотую звезду» Героя Советского Союза получили 615 уроженцев Казахстана. Ещё 200 жителей Казахской ССР стали полными кавалерами Орденов Славы.

В боях за Ржев погиб уроженец Карагандинской области гвардии старший лейтенант Жумаш Рахметов, командир взвода 1-го танкового батальона. В сражениях подо Ржевом он подбил 11 вражеских танков, уничтожил десятки дзотов и блиндажей противника, отдал жизнь в бою за деревню Вереиста и был посмертно удостоен «Золотой звезды» Героя Советского Союза.

Фото: Станислав ВАРЫХАНОВ

Здесь же воевал и дядя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева – Касым Токаев. Он обрёл вечный покой в братской могиле на территории деревни Трубино. Именно поэтому у президента двойное имя: первое – в честь старшего брата отца.

На горьком примере своей семьи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев знает, что победа в Великой Отечественной войне была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв. «Она ковалась благодаря беспримерному мужеству и несгибаемому духу фронтовиков, стойкости и самоотверженности тружеников тыла. Наш священный долг – всегда помнить, какую высокую цену они заплатили за нашу свободу, за наше право жить и созидать», – убеждён президент Казахстана.

«Я сам являюсь внуком фронтовика»

Визит казахстанских дипломатов начался с возложения цветов к подножию открытого в 2020 году Ржевского мемориала Советскому солдату, народное название которого «Журавли». 25-метровая бронзовая фигура воина, венчающая стаю журавлей, высится на 10-метровом восьмигранном холме, она видна издалека. Лицо уходящего в небо солдата устало и спокойно, он сосредоточенно всматривается в нас, тех, кого оставил на земле, как поётся в знаменитой песне.

Мемориальный комплекс воздвигнут в честь участников ставшей легендой Ржевско-Вяземской операции, одной из целей которой было отвлечь силы немецкой армии от Сталинграда. Задача была с честью выполнена, однако фундаментальной несправедливостью стало то, что бесконечно долгая битва за Ржев в течение солидного промежутка времени замалчивалась. Горькая правда заключается в том, что многие выжившие в смертельных схватках солдаты и офицеры так и не дождались воинских почестей, которых они заслужили как никто другой. Но теперь пронзительный монумент «Журавли» не даст поколениям забыть о великом подвиге своих предков.

Сотрудники посольства приняли участие в городском митинге, в ходе которого по центральной площади Ржева под звуки оркестра строем прошли военнослужащие. Казахстанские дипломаты возложили цветы к стеле «Ржев – город воинской славы», к Обелиску героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. А неподалеку организаторы акции развернули полевую кухню, гостей праздника кормили кашей с тушёнкой, поили чаем.

Фото: Станислав ВАРЫХАНОВ

Памяти погибших в Ржеве и окрестностях казахстанцам посвящён и отдельный мемориальный комплекс. Он представляет собой 27-метровую гранитную стену с изображением карты Казахстана, на которой отмечены города Астана, Актобе и Алматы, где в 1941 году были сформированы 100-я и 101-я стрелковые бригады. На плитах высечены имена 10 тысяч уроженцев Казахстана, павших в боях за Ржев. Посетили дипломаты и музей Ржевского сражения.

Подводя итоги поездки, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации Ерлан Шамишев сказал: «Мы должны хранить память обо всех погибших воинах, отдавших жизнь за процветание нашей Родины, в том числе о похороненных в этой земле казахстанцах. Они внесли большой вклад в Победу. В наше время очень важно сохранять память об общей истории, для того чтобы трагедия, подобная той войне, не повторилась. Мы всегда помним о тех трагических днях – свидетельством этому служит мемориал, который мы посетили, Стена Памяти, на которой запечатлены имена погибших казахстанцев. Мы возложили цветы, почтили их память. Эту память очень важно передавать из поколения в поколение. Напомню, что каждый второй ушедший на войну казахстанец домой не вернулся, и многие погибшие похоронены в этой земле.

Мы благодарим местное сообщество, органы власти и руководство музея».

Военный атташе при Посольстве Республики Казахстан Ержан Ермекбаев напомнил, что в нынешнем году стартовала «череда славных праздников», в том числе 80-летие освобождение Ржева, победа в Сталинградской битве и на Курской дуге. Памятные торжества продолжатся до 2025 года.

«Мы чтим память о подвигах наших предков, воевавших с немецко-фашистскими захватчиками во имя спасения нашей общей страны, во имя будущего, во имя счастья наших народов и благополучия нашей земли. Я сам являюсь внуком фронтовика. Мой дед Ашимбай защищал Москву, участвовал в Сталинградской битве, он погиб в августе 1944 года под Ригой. Казахстанцы и другие советские люди, совершавшие подвиги на полях Великой Отечественной войны, навсегда остаются в наших сердцах. Мы приехали в Ржев, чтобы почтить их память. Мы благодарны организаторам торжества, руководству Тверской области, губернатору за возможность в очередной раз возложить цветы к обелиску. Наши предки совершили подвиг во имя будущего, мира, благополучия, счастья наших народов, благодаря чему сегодня мы можем жить, радоваться, растить детей, укреплять дружбу», – сказал военный атташе.

К его словам можно добавить, что в наше тревожное, полное драматических событий время как никогда важно, чтобы не порвалась «дней связующая нить». Пусть память о подвиге предков, положивших жизни на алтарь общей Победы, хранит нас от новых катастроф и бед.