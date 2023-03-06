Америке грозит гибель от жажды: эксперты судорожно ищут решение

Если проблему не решить, миллионы людей останутся и без воды, и без электричества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западное побережье США испытывает острую нехватку пресной воды. Главная водная артерия региона, река Колорадо, питающая сразу 7 штатов, включая Калифорнию с населением в 40 млн человек, мельчает с каждым годом. Как сообщает USA Today, уже в ближайшие пару лет бассейн реки может достичь так называемой «мертвой зоны». Уровень водохранилища за плотиной Гувера резко снизится, напор потоков иссякнет, а значит внизу по течению они пересохнут. В довесок, эта плотина дает ток в западные штаты. Если проблему не решить, миллионы людей останутся и без воды, и без электричества.

Эксперты судорожно ищут решение. В пылу дискуссий рождаются самые неожиданные идеи, однако все они, похоже, далеки от реальности. Вот несколько отчаянных задумок.

Осушение Великих озер

Идея заключается в том, чтобы перенаправить огромные запасы пресной воды из Великих озер в реку Колорадо. Чтобы реализовать этот проект, придется построить идущий в гору трубопровод протяженностью более 1,5 тысячи километров, что длиннее любого другого водопровода, когда-либо построенного. Трубы можно проложить и более легкодоступным маршрутом, но это удлинит трассу еще на сотни километров. А главная проблема в том, что отвод воды из Великих озер запрещен не только законами США, но и соглашением с Канадой.

Атомные опреснительные установки

Мечты опреснять воду из Тихого океана давно тревожит умы инженеров. Удачный опыт такой работы имеется у Израиля, Саудовской Аравии и даже в самой Калифорнии, но далеко не в требуемых масштабах. В первую очередь, опреснение - слишком энергоемкий процесс. Кроме того, в океан придется сбрасывать отработанную концентрированную соленую воду, что нанесет колоссальный экологический ущерб.

Топление айсбергов

Около 75% пресной воды на Земле заключено в айсбергах. Идея растапливать их и использовать эту воду - не нова. Однако никто до сих пор не нашел эффективного способа доставить айсберг до места переработки раньше, чем он растает, растворившись в океане.

Вырубка леса

Одно здоровое дерево потребляет тысячи литров воды в год. Исследования показали, что за 20 последних лет лесные пожары в США высвободили огромное количество воды, наполнив бассейны рек. Некоторые энтузиасты призывают проредить леса в проблемных штатах, чтобы высвободить эту воду. Деревья предлагается либо вырубать, либо контролируемо выжечь. Однако такое решение неизбежно запустит цепную реакцию неописуемого масштаба: уничтожение лесов усугубит изменение климата и навредит флоре и фауне.

Перед лицом опасности, не обошлось и без политических споров. Использование воды из реки Колорадо регулируется соглашением, подписанным 7 штатами еще в 1922 году. Несмотря на радикальный рост населения и изменения климата, пропорции потребления остаются теми же, что и сто лет назад. Теперь штаты, вынуждены пересматривать соглашение и снижать потребление воды. Но Калифорния не готова к компромиссам и отклоняет все предложения, требуя для себя большего количества воды в ущерб другим штатам.