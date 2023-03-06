Анжелика Варум назвала секс после 50 лет «актом милосердия»

Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже 25 лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Леонид Агутин и Анжелика Варум отмечают серебряную свадьбу: они женаты уже 25 лет. Несмотря на то, что молва не раз «разводила» супругов, они по-прежнему вместе. Анжелика не скрывает, что с годами страсти в их отношениях поубавилось. Например, теперь они с мужем спят в разных спальнях. А сексом занимаются строго по расписанию.

По словам Агутина, по разным спальням они с женой разъехались несколько лет назад. Все началось с мелких ссор и недопониманий.

«Она там какие-то фильмы смотрит. С первой же серии засыпала, а я досматривал до конца», - припомнил Агутин в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Супруги начали все чаще ссориться по пустякам. Чтобы скандалы не возникали на пустом месте, 53-летняя Анжелика предложила мужу разъехаться по разным комнатам. Артист несколько раз пытался вернуть свои позиции на супружеском ложе. Но Анжелика была непреклонна и отказывала мужу в интимной близости. Более того, Варум заявила, что считает секс после 50 лет «актом милосердия».

Леонид признается, что все-таки уговорил жену время от времени пускать его в спальню. Теперь романтические свидания у них происходят три раза в неделю.

«Какие-то дни специально поспать надо вместе. Среда, пятница и воскресенье», - сообщил артист.

А ведь такая идиллия в звездном семействе царила не всегда. В прошлом Леонид не раз давал избраннице повод для ревности. С возрастом Варум смирилась с темпераментом мужа, не скрывавшего, что в браке он был не всегда верен. Анжелика уверена, что близким и любимым людям можно многое простить.

- Даже эти моменты (измены, в которых признавался Агутин – Ред.) я не хочу вычеркнуть из нашей жизни, - призналась Варум в одном из интервью. - Я с ними росла. Когда вы будете в отношениях лет 10-15, то почувствуете, что отношение к человеку рядом с вами меняется. Моменты, которые были в приоритете, когда начинали отношения, трансформируются. Дальше вопрос только в том, насколько вы сможете жить в новой ипостаси. Обижаться на цунами — это же нелепо, да? А ведь это уносит жизни людей, калечит. Так же и тут. Можно понять и простить. А можно понять и не простить. И это ваш выбор.

В последние годы Анжелика редко появляется на сцене и мало снимается – в отличие от своего мужа, который много выступает и активно участвует в популярных телешоу. Несколько лет назад артистка решила, что устала от плотного рабочего графика, и отошла от дел. Варум не скрывает – она не из тех деятелей искусства, кто мечтает умереть на сцене. Сейчас ей больше нравится заниматься собой, домом и личными делами, чем петь перед зрителями.

- Наконец я стала хозяйкой самой себе, появилось время больше отдыхать, дольше спать, колдовать у плиты сколько хочется, а не как раньше — все бегом, карьера на первом месте, - рассказывала Варум. - После бешеного марафона длиною в тридцать лет почувствовала, что работа ради работы больше не имеет никакого смысла. Хочется просто жить. Эта трансформация не сейчас произошла, а какое-то время назад. Когда энергии поубавилось, усталость от частого недосыпа стала не эпизодической, а постоянной. Пятнадцать-семнадцать городов подряд с ежедневными переездами и перелетами. И в какой-то момент исчезла радость от того, чем занимаюсь. Я поняла: продолжать жить в таком режиме больше не могу и не хочу.