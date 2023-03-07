Свержение династии Романовых или марш пустых кастрюль: Что мы празднуем 8 Марта

Красота - страшная сила, особенно если в руках у этой красоты скалка или еще кое-что из домашней утвари. Фото: wikimedia.org

АМЕРИКАНСКИЕ ИСТОКИ

В один пасмурный мартовский день 1857 года улицы Нью-Йорка заполонили тысячи женщин. Все они, работницы текстильных фабрик, били в пустые кастрюли и требовали по нынешним меркам немногого - 10-часовой рабочий день (тогда им приходилось работать по 16 часов) и отопление в рабочих помещениях. Ответ властей был лаконичен: демонстрацию окатила ледяной водой полиция. Традиционно считается, что в честь именно этого события установлен праздник, и мужчины теперь 8 марта с самого утра занимают очереди в цветочные ларьки. Впрочем, в середине XIX века еще никто не мог подумать, что когда-то Женский день станет красным днем календаря.

ВМЕСТО ПРАВА ВЫБОРОВ - ПРАВО НА ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ

1895 году возникло первое «Русское женское взаимно-благотворительное общество». Участницы выступали за право женщин работать, учиться в высших учебных заведениях, владеть имуществом и участвовать в судебных разбирательствах. Через 10 лет был основан «Союз равноправия женщин» (СРЖ), и уже в апреле русские женщины впервые вышли на демонстрацию. Они требовали права голоса и выдвигаться в органы власти. Скоро они представили законопроект «О равноправии женщин», который предполагал уравнивание женщин и мужчин в правах, но инициатива так и не была принята Думой. Зато в 1909 году парламент утвердил закон, ограничивающий проституцию в России. Теперь в борделях могли работать только добровольно.

ТАК НАЧИНАЛАСЬ РЕВОЛЮЦИЯ

Хотя ежегодно отмечать 8 Марта впервые предложили на социалистической женской конференции в Копенгагене в 1910 году, на государственном уровне праздник впервые установили в большевистской России в 1918 году. Тут мы первопроходцы. Правда, идеологическое наполнение у этой даты тогда было немного другое. Отмечали годовщину забастовки работниц ткацких заводов в Петербурге, с которой началась Февральская революция и соответственно свержение династии Романовых. По старому стилю это произошло 23 февраля 1917 года, по новому - 8 марта. Символично, что обе даты в итоге появились в праздничном календаре советских людей.

ОТ ДНЯ БОРЬБЫ К ДНЮ ЦВЕТОВ

Нерабочим днем 8 Марта сделал Леонид Ильич Брежнев. Причем почти сразу после своего прихода к власти. И снова поменялась идеологическая подкладка. Соответствующий указ вышел 8 мая 1965 года - накануне 20-летия Победы в Великой Отечественной войне. Таким образом, предлагалось отметить вклад советских женщин в разгром гитлеровской Германии. Кстати, тем же указом нерабочим был объявлен День Победы - 9 мая. Именно в брежневские времена философия женского праздника потеряла свою политическую актуальность. От женщин больше не требовалось лезть на баррикады и хвататься за транспаранты. Из дня борьбы за равные права с мужчинами 8 Марта стало чем-то совершенно противоположным: поводом для галантных джентльменов поухаживать за прекрасными дамами.

С распадом СССР традиция празднования Международного женского дня сохранилась на постсоветских просторах, а в некоторых странах слегка изменилась. В Узбекистане и Армении 8 марта отмечают День матери и красоты. В Туркмении Женский день перенесли на 20 марта, объединив с праздником весны Наврузом.

КЛАРА ЦЕТКИН: ФЕМИНИЗМ ЧЕРЕЗ ЛЮБОВЬ

Дикая Клара, бабушка революции, мать Международного женского дня - все это про Клару Цеткин. Именно она в свое время предложила всем феминисткам митинговать каждое 8 марта. В юности социализмом Клару увлекли русские эмигранты, бежавшие в Германию. Среди них Клара встретила любовь всей своей жизни - одессита Осипа Цеткина. После его депортации из Германии Клара отправилась за возлюбленным во Францию. Жили впроголодь.

Близкой подругой Цеткин на протяжении многих лет была не менее знаменитая феминистка и социалистка Роза Люксембург. Их не смогло рассорить даже то, что Роза по уши влюбилась в сына Клары - Константина Цеткина. После Октябрьской революции Клара Цеткин стала активно посещать Россию, где встречалась с Лениным и Крупской. Но всякий раз она возвращалась на родину. В 1932-м именно Цеткин открывала первое заседание рейхстага после победы партии Адольфа Гитлета. Тогда Клара призвала сплотиться против зарождающегося фашизма. Но ее призыв не был услышан. Вскоре ее выслали из Германии. Свое последнее прибежище Клара Цеткин нашла в СССР. После смерти тело немецкой коммунистки захоронили у Кремлевской стены.

Проверка слуха

Миф о восьмой Марте

Есть еще одна красивая версия, почему именно 8 марта социалистки выбрали в качестве дня борьбы за права женщин. В Средние века феодал обладал правом первой ночи, поэтому все девушки, прежде чем выйти замуж, должны были пройти через его покои. В неком германском графстве в один день было назначено празднование сразу восьми свадеб. И так вышло, что всех невест звали Мартами. Семь девушек безропотно отправились в спальню к графу, а вот восьмая Марта отказалась. Ее насильно притащили к хозяину. Но оставшись наедине с сатрапом, девушка вытащила из-под подола нож и убила графа. Выбравшись из поместья, Марта прибежала к своему жениху и все рассказала. Недолго думая они пустились в бега и нашли приют вдали от дома. Жили они долго и счастливо. Так слабая девушка впервые бросила вызов бесправию женщин. Поэтому якобы и было решено отмечать 8 Марта в честь смелой восьмой Марты. Исторических подтверждений ни самой легенды, ни того, что она послужила вдохновением для первых феминисток, нет.