Геннадий Зюганов: "Идет настоящая война НАТО против русской цивилизации"

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Геннадий Андреевич, во вторник, 22 ноября, в Госдуме рассмотрят заявление в связи с расстрелом наших военнопленных украинскими военными. Вот - хотел прояснить вашу позицию…

- Идет настоящая война натовцев, американцев против Русского мира, русской цивилизации, против нашей истории, нашей памяти.

Война - абсолютно без правил.

С самого начала это проявилось в поведении нацистко-бандеровского режима, который уже переплюнул всех фашистов, которые на нас нападали в 41-м.

Они не подчиняются никаким правилам. Эти провокаторы готовы на любую мерзость.

Ну, нормальный воин разве будет расстреливать тех, кто, собственно говоря, в данном случае сдался, сложил оружие? Никогда он этого не будет делать. А здесь - просто законченные каратели. Их и людьми-то назвать невозможно.

А на расстрел наших ребят, оказавшихся в плену, ответ должен быть решительный, ясный и довольно четкий…

- Тем более, что в нашей истории подобные примеры были.

- Вот именно. Когда Зою Космодемьянскую повесили эти мерзавцы, да, был отдан приказ Сталиным и войскам: ни одного человека из того подразделения, которое расправилось, не взяли в плен. Они были все уничтожены.

Так было после Мюнхенской Олимпиаде, когда команду Израиля захватили и уничтожили террористы. И потом израильские спецслужбы террористов приговорили к смерти, и приговор исполнили. Ни один не ушёл.

Такого рода каратели и мерзавцы должны знать, что их, в любом случае, настигнет кара. Абсолютно законная и справедливая.

Потому что - для тех, кто на весь мир демонстрирует самосуд и казнь безоружных военнопленных - не должно быть места на этой планете.

- Понял, товарищ Генеральный секретарь. А у нас сегодня есть ресурсы и возможность - отомстить вот этим карателям и убийцам?

- Есть, конечно. Есть. У нас очень опытные спецслужбы. И работают они не хуже, чем СМЕРШ в Великую Отечественную. Они и существуют для этих целей.

И «пятую колонну» надо прижучить, прежде всего, внутри страны.

- Спасибо вам огромное, товарищ Генеральный секретарь.

- Давай, пока.