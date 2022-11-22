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В мире22 ноября 2022 8:35

Зеленский "забил" на будущее: власти Украины нарушили обязательное требование для вступления в ЕС ради отмывания денег

Президент Украины доказал, что свой кошелек ближе к телу, чем "европейская демократия"
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Поняв, что его "последний вопль" не услышан ни там, ни тут, Зеленский, по всей видимости, решил плюнуть на те перспективы, которые он обрисовывал украинцам

Поняв, что его "последний вопль" не услышан ни там, ни тут, Зеленский, по всей видимости, решил плюнуть на те перспективы, которые он обрисовывал украинцам

Фото: REUTERS

Еще пару дней назад президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский жалобно клянчил, обращаясь к руководству НАТО и Евросоюза, чтобы Украину в срочном порядке приняли в эти организации, чуть ли не заявляя, что "мы же свои, мы буржуинские". И даже говорил, что Украина, дескать, уже стало де-факто членом НАТО, осталось лишь оформить это де-юре. Такая мелочь, какие-то бумажки.

Понятно, что именно эти "бумажки" нужны сейчас Киеву, как воздух. Там и 5-я статья устава НАТО о коллективной безопасности, и прочие ништяки. Вот только в НАТО еще при организации альянса договорились, что страны, находящиеся в состоянии военного конфликта с другими государствами и с неурегулированными границами, в блок не принимать. В общем, ни тушкой, ни чучелом в военный альянс пролезть опять не удалось.

Ровно то же самое случилось и с ЕС. Премьер-министр Португалии заявил, что ЕС не будет в обозримом будущем принимать новых членов. С уже принятыми и без того тяжело. А глава МВД Австрии заявил, что его страна категорически против предоставления режима Шенгенского соглашения (отсутствие пограничного контроля между странами-членами ЕС и свобода перемещения) уже принятым в Евросоюз Болгарии и Румынии. Тут не до нового недочлена. Да и зима впереди…

Поняв, что его "последний вопль" не услышан ни там, ни тут, Зеленский, по всей видимости, решил плюнуть на те перспективы, которые он обрисовывал украинцам в качестве буквально "завтрашнего дня". Мол, буквально завтра-послезавтра они проснутся и увидят, что они уже и в ЕС, и в НАТО, а сами лежат в постели с чашкой горячей кавы, а вокруг на полу рассыпаны тысячи евро вперемешку с кружевными труселями.

И Зеленский сделал решительный шаг. Буквально вчера он подписал закон, которым отменятся пожизненный финансовый мониторинг политиков. А именно такой пожизненный контроль был одним из семи главных условий, которые Евросоюз выставил Киеву в качестве необходимых реформ для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Теперь такой мониторинг будет осуществляться только в течение 3-х лет с момента выхода политика в отставку. А потом – гуляй, не хочу.

- Ради возможности отмывать бабло часть власти сломала одно из семи обязательных требований относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС. Несмотря на призывы наложить вето, президент Зеленский все же подписал закон, который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Это одно из семи требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, - заявили в украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" (не путать с антикоррупционными государственными структурами). - Отныне такие лица будут подпадать под жесткий мониторинг только в течение трех лет после увольнения с должности. Удобно, к примеру, для депутатов, которым надо легализовать кэш, который они получали в конвертах.

И не только депутаты. Давно известно, что в команде Зеленского миллионеры и миллиардеры (в долларовом эквиваленте) растут, как на дрожжах. В нищающей день ото дня Украине, которая без подачек Запада уже давно выставила бы себя на распродажу оптом и в розницу, да еще и по демпинговым ценам. Не говоря уже о том, что на офшорных счетах Зеленского в странах Карибского бассейна и прочих укромных для финансов уголках в мире значатся уже суммы не с шестью, а с девятью нулями.

Общественность Украины просила Зеленского наложить вето на этот закон и не подписывать его. И Зеленский наложил, но только на общественность. Потому что он тоже такой же политик с коррупционными доходами (сверхдоходами) и тоже получит свой гешефт от этого закона. Три года после отставки модно и скромно посидеть на официальные накопления и доходы супруги, а потом одним махом войти в международный список "Форбс". Во всяком случае, такая задумка вполне может быть у самого Зеленского.

Вот только вроде бы не юноша, чтобы питаться такими надеждами, и, как заявляет сам, "не лох", но всерьез рассчитывать, что после всего, устроенного им, после десятков и сотен тысяч смертей, удастся спокойно жить (даже если удастся досидеть в кресле президента до конца срока), может только очень ограниченный человек.

Зеленский либо сядет на всю оставшуюся жизнь, либо будет устранен своими же кураторами, потому что "он слишком много знал". И украденные и распиленные миллиарды даже его семье не достанутся. Просто будут конфискованы как "грязные деньги" либо теми же американцами, либо правительствами стран, в которых расположены эти банки.

Ой, напрасно, тетя, вы наследство ждете…

Но коррупционеры Украины всех мастей явно уже сказали Зеленскому спасибо за это перечеркивание даже умозрительной перспективы вступления в ЕС и снятие всех вопросов к их капиталам по истечении трех лет после отставки.

Интересно, дело ограничилось только моральной благодарностью, или же задействовали и материальную составляющую, а Зеленскому "занесли"?

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