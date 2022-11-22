Печатные СМИ – это доверие и качество контакта

«Занимаясь наукой и игнорируя бумажную прессу и научные журналы, ты рискуешь оказаться в информативном поле лженауки»... «Реклама в печатных СМИ – это долгий и проверенный контакт, который дорогого стоит»... «Главное преимущество рекламы в прессе - это сформированное доверие аудитории к источнику информации»... «Когда мир стал таким быстрым и поверхностным, завладеть вниманием человека стало особой ценностью».. «Перфомансы в прессе работают!»...

Это цитаты партнеров-рекламодателей, прозвучавшие на VI Национальном рекламном форуме, подтверждающие неоспоримую актуальность бумажной периодики вопреки мрачным прогнозам последних десятилетий о том, что газеты, как и театр, будут полностью замещены современными способами digital-коммуникаций и телевидением. Ан нет. Как прозвучало на Форуме во время секции «Печатные СМИ — новая нефть!?», бумажная пресса и весь газетный сегмент по сей день являются драйвером огромной отрасли. Жизнь и статистика это тоже лишний раз доказывают.

Медиа-холдинг «Комсомольская правда» представил на форуме интересные маркетинговые данные по газете, многими любимой «Комсомолке». Эти показатели отражают нынешние сердечные ритмы, «кардиограмму» принта. И они свидетельствуют, что принт жив и умирать не думает, более того, он молодеет.

Так, по данным Исследовательской компании Медиаскоп, за год аудитория «Комсомольской правды» выросла на 10%. Вопреки мнению, что газеты читают возрастные люди, по «КП» Медиаскоп фиксирует существенный рост молодой аудитории — читателей до 24 лет стало в 2,8 раз больше, а их доля выросла с 5% до 12%. Растет численность людей с высоким социально-экономическим статусом. За год на 31% выросло количество руководителей и на 24% увеличилась численность читателей с высоким уровнем достатка.

Люди по-прежнему любят газеты, поименно знают журналистов, доверяют их мнению. Особенно это важно сейчас, когда мы переживаем непростые времена, и когда достоверная информации не менее ценна, чем нефть, наша национальная валюта.

Корреспонденты «Комсомольской Правды» одними из первых в стране в своей сфере начали осваивать мир digital и экспериментировать с новыми форматами и это не только популярные сайты: kp.ru, radiokp.ru и sportkp.ru с суммарной посещаемостью порядка 7 млн посетителей в сутки. В настоящий момент наши группы в социальных сетях имеют более 5,7 млн подписчиков. А суточная аудитория радио «Комсомольская правда» выросла до 2, 1 млн слушателей в сутки. Аудитория проектов Медиагруппы «Комсомольская правда» продолжает расти и уже превысила 60 млн в неделю.

«Хочется отметить нашу живучесть и способность к трансформациям, - подчеркнула заместитель генерального директора «Комсомольской правды» Анжелика Сулхаева. – От кризиса к кризису мы делаемся сильнее. За то время, в течение которого предрекалась гибель печатных медиа, мы прошли огромный эволюционный путь. По мере того, как менялись потребности наших читателей, появлялись новые каналы и способы распространения информации, менялся весь медиа-бизнес...»

В пандемию «Комсомолка» сделала более 100 млн спецвыпусков, в которых разъясняла людям, что происходит, как действовать, почему важно вакцинироваться, подбадривала и всячески поддерживала. И теперь, на новые территории России, где нет интернета, а новости важны, пять раз в неделю уходят по 700 тыс номеров.

Печатные СМИ и сегодня остаются конкурентоспособными и привлекательными как для читателей, так и для рекламодателей.