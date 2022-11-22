VK Знакомства поделились результатами первого года работы: 17 млн активных пользователей и рост количества мэтчей

Благодаря продвинутым алгоритмам рекомендаций, сервис не только предлагает подходящего человека на основе данных из анкет пользователей, но и сразу показывает, какие общие темы для общения и интересы могут быть у собеседников

VK Знакомства опубликовали результаты развития сервиса первый раз с момента запуска в ноябре 2021 года. За год более 17 млн человек искали романтических и дружеских отношений. Количество людей, которые каждый день заходят в сервис, увеличилось на 73% по сравнению с весной этого года.

Благодаря продвинутым алгоритмам рекомендаций, сервис не только предлагает подходящего человека на основе данных из анкет пользователей, но и сразу показывает, какие общие темы для общения и интересы могут быть у собеседников. Например, в анкете можно узнать, есть ли совпадения по музыкальным вкусам и другим интересам — от книг и хореографии до сёрфинга и блогинга. Это помогло увеличить количество мэтчей на один лайк пользователя на 33% только за 3 месяца осени: сервис более эффективно настраивает выдачу анкет, и люди чаще совпадают в своих симпатиях.

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса ВКонтакте:

«Мы более чем успешно справились с первой задачей дейтинг-сервисов — предоставляем удобную платформу для онлайн-знакомств, которая продолжает динамично развиваться. Но ещё более амбициозная задача — создавать такие технологии, которые легко и незаметно будут способствовать общению людей. Это и есть наш фокус, ведь именно беседа делает знакомство крепче и важнее для каждого участника. Поэтому внутри VK Знакомств мы постоянно добавляем новые фичи, которая упрощает общение и поиск собеседников для действительно интересного диалога».

VK Знакомства регулярно привлекают другие компании для акций, объединяющих пользователей: можно получить скидку на билеты в кино для двоих или промокод на просмотр фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах. Летом 2022 года сервис запустил новый формат знакомства для офлайн-мероприятий: пользователи знакомились, чтобы пойти вместе на VK Fest.

Также в VK Знакомствах запустилась уникальная механика продвижения брендов через представителя компании: прямо в ленте появляется анкета человека; лайкнув её, пользователь попадает в чат-бот по теме продвижения. Осенью сервис запустил «Ночной чат» — возможность познакомиться с неизвестным партнёром, которого подбирает алгоритм исходя из совпадений интересов собеседников. Таким образом, VK Знакомства совершенствуют различные возможности дейтинга, и в октябре сервис набрал 2,35 млн активной аудитории.