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В мире22 ноября 2022 10:40

Турецкий телепроповедник создал секс-культ и получил 8 тысяч лет тюрьмы

Аднан Октар считает, что за его задержанием стоит британская разведка
Арина СУВОРОВА
Аднан Октар считает, что за его задержанием стоит британская разведка

Аднан Октар считает, что за его задержанием стоит британская разведка

Фото: EAST NEWS

В каждой стране можно отыскать собственную версию Кашпировского или Гробового. Но далеко не везде таких людей находит правосудие. В Стамбуле перед судом предстал 66-летний телепроповедник Аднан Октар. Его теории были хорошо известны не только в Турции, но и за ее пределами

Кошечки и львы

В эфире собственного телеканала в компании молодых женщин, которых он называл «кошечками», а также накаченных молодых людей - «львов», Октар выступал с религиозными проповедями, продвигал идеи креационизма (т.е. сотворения мира божественным деянием). Его выразительная внешность - взлохмаченные изогнутые брови и черные как смоль волосы и борода - брала за душу представительниц слабого пола. Ну как такому холеному мужчине не поверить?!

Сам Октар однажды заявил, что в его гареме около 1000 «кошечек». Во время его телешоу многие из них вели с ним религиозные диспуты, будучи одеты в открытые платья с декольте, мини-юбки и другие наряды, больше подходящие для ночных клубов. Проповедник неоднократно утверждал, что то, как человек одет, никак не говорит о его религиозности. И можно носить сексуальную одежду, оставаясь правоверным мусульманином.

Желая распространить свои убеждения в мир, Октар выпустил книгу о креационизме «Атлас творения», где разнес в пух и прах теорию эволюции. В своем опусе вышедшем под псевдонимом Харун Яхья, Октар утверждал, что теория Дарвина лежит в основе глобального терроризма. Без всякого запроса со стороны научных кругов книга была переведена на несколько иностранных языков и разослана по библиотекам и университетам по всему миру. Академическая общественность выразила возмущение таким самоуправством.

Заговор глубинного государства

Пожалуй, будь Аднан Октар безобидным городским сумасшедшим, то вряд ли на него кто-нибудь обратил внимание всерьез. Но турецкая полиция рассмотрела за ширмой антиэволюционных кампаний и неортодоксального исламского культа нечто большее.

В 2018 году Октар и сотни его последователей были арестованы на вилле проповедника. В ходе рейда полиции удалось найти доказательства, что гуру является не только лидером секты, но и руководителем преступной группировки. В его доме нашли более 50 единиц оружия и боеприпасы.

В итоге задержанным был предъявлен ряд обвинений, включая управление преступной организацией, налоговые преступления, сексуальное насилие. Также их подозревали в террористической деятельности и организации террористической ячейки.

Во время ареста и позднее во время заседаний Октар заявлял, что все обвинения, выдвинутые против него, «ложь» и «заговор английского глубинного государства». Он утверждал, пострадавшие женщины не могут свидетельствовать против него, поскольку всех их он любил и никогда не мучил.

«Британская разведка давно хотела, чтобы против нас была начата операция. В связи с этим в Турцию была направлена делегация. Эта просьба была передана Эрдогану во время его визита в Великобританию», - сообщил журналистам Октар во время задержаниям в 2018 году.

Вечность за решеткой

В январе 2021 года проповедника уже осудили по 10 пунктам обвинения, среди них - руководство преступной группировкой, участие в политическом и военном шпионаже, сексуальное надругательство над несовершеннолетними, изнасилование, шантаж и причинение мучений. Его официально признали создателем секс-культа.

Сперва Аднана Октара приговорили к тюремному заключению сроком на 1075 лет, но апелляционный суд решил провести повторное судебное разбирательство с участием 215 обвиняемых. В итоге срок был увеличен до 8658 лет - к одному из самых продолжительных в мире. Такое суровое наказание коснулось не только проповедника, но и еще 14 обвиняемых.

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